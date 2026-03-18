電子書籍『小説　魔入りました！入間くん』合本版4冊の配信決定！（待ち受け画像 特典付き）

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社は、秋田書店の大人気コミックの『魔入りました！入間くん』ノベライズの13巻の刊行に合わせて電子書籍版【待ち受け画像 特典付き】小説 魔入りました！入間くんの合本版4冊の予約を開始いたします。

今回予約開始となるのは、既刊小説を3～4巻分ずつ1冊にまとめた電子書籍合本版、全4点です。すべてに【待ち受け画像】の購入特典が付属します。

・『【待ち受け画像 特典付き】小説 魔入りました！入間くん（1）～（3）合本版』

・『【待ち受け画像 特典付き】小説 魔入りました！入間くん（4）～（6）合本版』

・『【待ち受け画像 特典付き】小説 魔入りました！入間くん（7）～（9）合本版』

・『【待ち受け画像 特典付き】小説 魔入りました！入間くん（10）～（13）合本版』

配信は4月4日（土）に開始いたします。

本商品には、原作の西修先生が、小説のために描き下ろしてくれたカバーイラストを使用した【待ち受け画面】特典が付属します。それぞれ収録巻のカバーイラストを使用した待ち受け画像がセットになっています。

・1～3巻合本版：1～3巻のカバーイラストを使った待ち受け画像

・4～6巻合本版：4～6巻のカバーイラストを使った待ち受け画像

・7～9巻合本版：7～9巻のカバーイラストを使った待ち受け画像

・10～13巻合本版：10～13巻のカバーイラストを使った待ち受け画像

いずれも1冊ずつご購入いただくよりお求めやすい価格設定となっており、特典画像付きでお楽しみいただけます。

書籍情報

タイトル：

『【待ち受け画像 特典付き】小説 魔入りました！入間くん（1）～（3）合本版』

『【待ち受け画像 特典付き】小説 魔入りました！入間くん（4）～（6）合本版』

『【待ち受け画像 特典付き】小説 魔入りました！入間くん（7）～（9）合本版』

『【待ち受け画像 特典付き】小説 魔入りました！入間くん（10）～（13）合本版』

形式：電子書籍（Kindleほか）

配信開始日：2026年4月4日（土）

発行：株式会社ポプラ社

備考：本電子書籍は『小説 魔入りました！入間くん』シリーズ１巻～3巻の合本版、4巻～6巻の合本版、７巻～９巻の合本版、10巻～13巻の合本版です。1冊に3巻分を最後の巻には4巻分を収録した形式での配信となります。

書誌ページ

『【待ち受け画像 特典付き】小説 魔入りました！入間くん（1）～（3）合本版』

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『【待ち受け画像 特典付き】小説 魔入りました！入間くん（4）～（6）合本版』

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『【待ち受け画像 特典付き】小説 魔入りました！入間くん（7）～（9）合本版』

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『【待ち受け画像 特典付き】小説 魔入りました！入間くん（10）～（13）合本版』

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