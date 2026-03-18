ピカールの「Social GIFT」に新機能。贈りたい商品をそのまま届けられる「商品を選んで贈るギフト」を開始

イオン株式会社

フランス発の冷凍食品専門店 Picard（ピカール）を展開するイオンサヴール株式会社（本社：東京都中央区）は、公式オンラインショップで提供している「Social GIFT（ソーシャルギフト）」において、贈りたい商品を指定して贈ることができる新機能の提供を開始しました。

SNSやメッセージアプリを通じて気軽にギフトを贈るスタイルが広がる中、「この商品を食べてほしい」という想いをそのまま届けることができる新しいギフトの形として提案します。

本機能により、クロワッサンなどピカールの人気商品を、URLひとつで相手に贈ることが可能になります。誕生日やお祝い、ちょっとしたお礼などのシーンで、「この商品を食べてほしい」という想いをそのまま届けることができる新しいギフトの形です。

【新機能について】

贈り手が商品を指定できる「商品を選んで贈るギフト」

詳細を見る :https://picard-frozen.jp/pages/picard-socialgift

ピカールのSocial GIFTは、住所を知らなくてもURLを送るだけでギフトを贈ることができるサービスです。受け取る方が配送先や受取日時を指定できるため、相手の在宅状況を気にせずギフトを贈ることができます。

これまでのSocial GIFTは、受け取る方が好きな商品を選ぶ「ギフトコード型」でした。今回、新たに追加された 「商品を選んで贈るギフト」では、贈り手が商品を指定して贈ることが可能になります。

贈り手はおすすめの商品を選び、メッセージを添えてURLを送るだけでギフトを贈ることができます。受け取る方は配送先や受取日時を入力するだけで、選ばれた商品を受け取ることができます。

【特長】

（1） 住所を知らなくても贈れる

URLをLINEやメールで送るだけでギフトを贈ることができます。相手の住所を知らなくても贈れるため、誕生日のお祝いやちょっとしたお礼など、気軽なギフトとして利用できます。

（2） 受け取り日時を指定できる

受取側が配送日時を指定できるため、在宅状況を気にせず受け取ることができ、冷凍便でも安心して利用できます。忙しい方にも贈りやすいギフトです。

（3） ピカールの商品をそのまま贈れる

クロワッサンや人気メニューなど、ピカールの商品を指定して贈ることができます。「この商品を食べてほしい」という想いをそのまま届けることができます。

Social GIFTについて

ピカールのSocial GIFTは、住所を知らなくてもURLを送るだけでギフトを贈ることができるサービスです。受け取る方が配送先や受取日時を指定できるため、在宅状況や受け取りの都合を気にせず気持ちを届けることができます。

また、ピカールの商品は冷凍食品のため、受け取った後も好きなタイミングで楽しむことができ、相手の生活リズムに合わせて受け取れる点も特長です。デジタルメッセージカードを添えることもでき、誕生日や記念日、季節のご挨拶、ちょっとしたお礼など、さまざまなシーンでご利用いただけます。

※本サービスは、eギフトプラットフォーム「AnyGift」のシステムを利用しています。

※ギフトコードには有効期限がございます。

※ギフトコードの額面は商品代金のみに充当されます。送料および商品合計金額が額面を超える場合は、差額をお支払いいただきます。

■ ピカール公式オンラインショップ

https://picard-frozen.jp/

詳細を見る :https://picard-frozen.jp/

■ ピカールについて

ピカールは、フランスで50年以上の歴史を持つ冷凍食品専門店です。フランス国内に約1,200店舗、世界14カ国以上に展開しています。日本では、オンラインショップ、直営店のほか、スーパーマーケット内に「プティピカール」としてコーナー展開を行い、より多くのお客さまにフランスの食文化をお届けしています。素材本来の味わいを大切に、日常の食卓から特別な日まで、多様なシーンに寄り添う商品をそろえています。

詳細を見る :https://picard-frozen.jp/pages/about

【本件に関するお問い合わせ先】

イオンサヴール株式会社

TEL：03-5651-7720

https://picard-frozen.jp/pages/contact