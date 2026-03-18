みんなの回転寿司事情、ちょっと気になるリアルを大調査！！【1000人アンケート】

回転寿司はビール工場をヒントに生まれた！？

株式会社ナビット

国内だけでなく、世界にも広がり始めているほど人気な回転寿司ですが、そのルーツは、大阪府に1958年にオープンした「廻る元禄寿司 1号店」です。元禄産業（株）の創業者が、ビール工場のベルトコンベアにヒントを得て、「旋回式食事台」を生み出し、ここから手軽に食べられる回転寿司が始まったと言われています。

ナビットは、全国の主婦を中心としたモニター会員1000人を対象に「回転寿司について」アンケートを実施しました。

・調査期間：2026年1月

・調査機関：株式会社ナビット

・調査対象：20代～80代の男女

・有効回答数：1000人

・調査方法：Web

回転寿司を利用する頻度は、「数か月に1回」が最多

【調査】

回転寿司を利用する頻度はどのくらいですか？（対象：1,000名）

「回転寿司を利用する頻度はどのくらいですか？」という質問については、「数か月に1回」が42.8％、「月に1回程度」が16.1%、「月に2～3回程度」が5.2%という順になりました。また、「ほとんど行かない」が25.0%、「行かない」が9.9％と、3割強の人は回転寿司をあまり利用していないようです。

よく利用する回転寿司店は「スシロー」「くら寿司」

【調査】

よく利用する回転寿司店はどこですか？（対象：1,000名）※回答数1545人

「よく利用する回転寿司店はどこですか？」という質問を複数選択可で行ったところ、「スシロー」が375人、「くら寿司」が374人、「かっぱ寿司」が116人と続きました。スシローとくら寿司を利用している人が多いようです。

回転寿司を選ぶ際、重要視するのは「価格」

【調査】

回転寿司を選ぶ際に重要視している点は何ですか？（対象：1,000名）※回答数2985人

「回転寿司を選ぶ際に重要視している点は何ですか？」という質問を複数選択可で行ったところ、「価格」が510人、「ネタが新鮮」が433人、「家から近い」が373人と続きました。安くて美味しいお店が最高ですよね。

回転寿司でよく注文するのは、「サーモン系」

【調査】

回転寿司でよく注文するメニューのジャンルはどれですか？（対象：1,000名）※回答数3597人

「回転寿司でよく注文するメニューのジャンルはどれですか？」という質問を複数選択可で行ったところ、「サーモン系」が486人、「赤身」が413人、「軍艦」が343人と続きました。サーモン系が人気のようです。

最も好きな回転寿司と理由は？

今回は、「最も好きな回転寿司と理由を教えてください」という質問をフリー回答で実施しました。一部回答を原文のままピックアップしてみます。

「『あじわい回転寿司 禅』ライブドア社長時代のホリエモンが自家用ヘリで通っていた店。フォアグラやキャビアやオマール海老などサイドメニューが豊富で、この店で寿司を注文することはめったにないほど」



「あじ。それまでは寿司ネタとしてはそこまで好きでもなかったのですが、境港に旅行した時に食べたシマアジの美味しさに衝撃を受けて以来、一番好きになりました」



「はま寿司。ネタの鮮度と価格がお得だと思う」

回答は、回転寿司店の店名を挙げてくださっている方と、寿司ネタを挙げてくださっている方に分かれていました。

回転寿司店については「美味しいから」という理由で「スシロー」や「くら寿司」「はま寿司」という回答が目立ちました。寿司ネタについては、それぞれ自身の好みのネタをたくさん回答していただけました。

くら寿司の回転レーンがギネス記録に！

大手回転寿司チェーンのくら寿司は、2026年3月2日に、回転レーンに商品を流している店舗数でギネス世界記録に認定されたと発表しました。

くら寿司は、大手回転寿司チェーンの中で唯一、全店舗回転レーンを使って商品を提供しているそうです。くら寿司では、今後ギネス記録に認定された記念フェアの開催を国内の全店舗で計画していると発表されていますので、くら寿司ファンの方は楽しみに待っていてくださいね。

「1000人アンケート」とは

「1000人アンケート」は、回答モニター付きのアンケートサービスです。回答モニターは主婦を中心とした全国63,400人のうちの1000人がアンケートにお答えします。カード決済のWebサービスですので、24時間365日稼働しており、ビジネスのスピード感を阻害しません。プリセットを使ったアシスト機能で始めての方でも簡単にアンケートが始められます。

1000人アンケートの特長

1.アシスト機能を使って設問を自分で編集

2. 全国63,400人の主婦層（20代～）が最短2日で回答

3. データレポートやテキストマイニングも対応(オプション)

4. カード決済なのでいつでもアンケート実施が可能

1000人アンケート価格表

ナビットの「1000人アンケート」是非ご利用ください！

★「1000人アンケート」詳細はこちら★

https://survey.navit-research.jp/

★「1000人アンケート」お申し込みはこちら★

https://survey.navit-research.jp/welcome/sign_up

【会社概要】

■会社名 株式会社ナビット

■代表者 代表取締役 福井泰代

■設 立 2001年1月

■所在地 東京都千代田区九段南1-5-5 九段サウスサイドスクエア8F

■ＴＥＬ 03-5215-5713

■ＦＡＸ 03-5215-5702

■ＵＲＬ https://www.navit-j.com/

■E-Mail webmaster@navit-j.com

【本リリースの引用・転載時のお願い】

・事前に株式会社ナビット 広報担当まで連絡頂けますようお願い申し上げます。

・クレジットと出典元のリンクを明記していただきますようお願い申し上げます。

＜例＞「株式会社ナビット（データ活用なう）が実施した調査結果によると…

https://www.navit-j.com/media/?p=108934