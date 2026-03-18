『マッシュル-MASHLE-マッスルパズル』『イーストン学園祭 累計スコアランキング ランスとの対決』・『ピックアップガチャ ランス・レモン』開催！＆『エンジョイサマー 復刻ガチャ第2弾』開催予定！

ポッピンゲームズジャパン株式会社

ポッピンゲームズジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 CEO：谷口祐一郎）と合同会社MuscleMagic Gamesが開発・運営するアニメ『マッシュル-MASHLE-』初のスマートフォン向けゲームアプリ『マッシュル-MASHLE-マッスルパズル』（略称：マシュパズ）では2026年3月18日（水）より『イーストン学園祭 累計スコアランキング ランスとの対決』を開催しました。また、同日より『イーストン学園祭 ピックアップガチャ ランス・レモン』を開催しております。さらに2026年3月21日（土）より『復刻 エンジョイサマー ピックアップガチャ第2弾』の開催を予定しております。

■『イーストン学園祭 累計スコアランキング ランスとの対決』開催！

当イベントでは、期間中の累計スコア順位に応じたランキング報酬が獲得可能です。また、イベントで集めたポイントをイベント限定のサポートカードやアイテムと交換できる「ポイント交換所」も登場いたします。繰り返し挑戦し、よりたくさんのポイントを集めて☆3サポートカードやイベントガチャチケットを手に入れよう！※獲得可能な報酬アイテムの詳細はゲーム内よりご確認ください。

■イベント開催期間

3月18日（水）～3月25日（水）11:59

※イベント開催期間は予定となり、予告なく変更される場合がございます。

■『イーストン学園祭 ピックアップガチャ ランス・レモン』開催！

『イーストン学園祭 累計スコアランキング ランスとの対決』に合わせて開催される、期間限定のピックアップガチャでは、イベント限定衣装を身に纏ったランス・レモンが登場します。

▼ピックアップキャラクター

☆3【グラビティベース】ランス・クラウン

☆3【推し活最前線】レモン・アーヴィン

■開催期間

3月18日（水）～4月1日（水）11:59

※開催期間は予定となり、予告なく変更される場合がございます。

ピックアップされたキャラクターを編成することで、同時開催中の『イーストン学園祭 累計スコアランキング ランスとの対決』を有利に進めることができるボーナス効果が付与されます。イベント限定衣装のキャラクターたちの姿をぜひお楽しみください！

■『復刻 エンジョイサマー ピックアップガチャ 第2弾』開催予定！

「エンジョイサマー」の復刻ガチャ第2弾を期間限定で開催いたします。

「エンジョイサマー」衣装のレイン・アベル・アビス・ワース・セルが再登場します！この機会にお気に入りの復刻キャラクターを手に入れよう！

▼ピックアップキャラクター

☆3【海辺の監督生】レイン・エイムズ

☆3【ノブレス・オブ・リフレッシュ】アベル・ウォーカー

☆3【オールセット・シーサイド】アビス・レイザー

☆3【砂浜の息抜き】ワース・マドル

☆3【VS紫外線】セル・ウォー

■開催期間

3月21日（土）～4月1日（水）11:59

※イベント開催期間は予定となり、予告なく変更される場合がございます。

■マッシュル-MASHLE-マッスルパズルとは

マッシュル-MASHLE-マッスルパズルはアニメ『マッシュル-MASHLE-』の世界観を再現した簡単&爽快なパズルゲームです！

作品の魅力を余すことなく詰め込み、ファンはもちろん、どなたでも楽しめる内容となっています。さらに、ゲームオリジナルの描き起こしイラストも多数登場予定！

好きなキャラクターでチームを編成して、自分だけのオリジナルのチームを作ることも可能。以下のリンクよりぜひダウンロードをお願いいたします！

〈App Store / Google Play ストア〉

https://mushpuzz.onelink.me/UBZK/jmviqhg1(https://mushpuzz.onelink.me/UBZK/jmviqhg1)

■アニメ『マッシュル-MASHLE-』とは

週刊少年ジャンプ（集英社刊）にて連載し、2023年7月に完結し、全世界発行部数1000万部突破した甲本一による漫画作品。

生まれつき魔法の使えない少年マッシュ・バーンデッドが、家族との幸せな生活を守るためにさまざまな障害をパワーで解決していく、痛快アブノーマル魔法ファンタジーアニメ。

魔法界を舞台に繰り広げられる個性豊かなキャラクターたちの友情や戦いと、

シュールなギャグによって生まれるギャップに話題沸騰。

日本をはじめ世界各国・地域でも人気を呼び、2023年4月にはTVアニメ第１期が放送、2024年1月より第2期が放送され、小説版・舞台化といった数々のメディアミックス展開がなされており、アニメ続編の制作も決定している。

〈公式サイト〉

https://mashle.pw/(https://mashle.pw/)

〈公式X〉

https://x.com/mashle_game(https://x.com/mashle_game)

Instagram

https://www.instagram.com/mashle_game(https://www.instagram.com/mashle_game)

Tiktok

https://www.tiktok.com/@mashle_game(https://www.tiktok.com/@mashle_game)

Youtube

https://www.youtube.com/@mashle_game(https://www.youtube.com/@mashle_game)

■製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17345/table/578_1_724d2fcd3aefb70d21419a378a2fa0a7.jpg?v=202603190951 ]

■ポッピンゲームズジャパン株式会社について

東京都港区に本社を構える独立系のゲームパブリッシャー。

代表作に「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん パズルパーティ！」、『ゆるキャン△ ～ぱずるキャンプ～』、「Dr.STONE バトルクラフト」、「忍たま乱太郎 ムゲンのツボ大暴走の段」、「ムーミン～ようこそ！ムーミン谷へ～」、「クレヨンしんちゃん 一致団ケツ！ かすかべシティ大開発」などがあります。

本社：東京都港区新橋3-11-8 オーイズミ新橋第2ビル 802号室

代表者：代表取締役CEO 谷口 祐一郎

会社ＨＰ：https://poppin-games.com/(https://poppin-games.com/)

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