日頃の感謝を込めて！国内外で注目のインディーゲーム『IZON. 第1節 封厄ノ塔』4/18（土） ファン向けイベント第2弾「IZON. 春祭り」 を開催!!

株式会社クリーク・アンド・リバー社「IZON. 春祭り」メインビジュアル

株式会社クリーク・アンド・リバー社（以下C&R社）が運営する日本最大級のクリエイティブ開発スタジオ「C&R Creative Studios」のゲーム部門と造形作家のYoshi.氏は4月18日（土）、両者が共同開発した共依存アドベンチャーゲーム『IZON. 第1節 封厄ノ塔(https://ip.crdg.jp/izon/)』（以下『IZON.』）のファン向けイベント「IZON. 春祭り」を開催いたします。





「IZON. 春祭り」 イベント概要

昨年10月に開催された『IZON.』初の大型イベント「秋祭り」に続き、第2回目の開催が決定。 ファンの皆さまからの反響を受け、体験型企画をさらに充実させた春祭りを実施いたします。人気企画の継続に加え、新たな参加型コンテンツも展開し、イベント体験を一段と進化させます。

【『IZON. 第1節 封厄ノ塔』とは】

ゲームやアニメ、フィギュアなど、さまざまなジャンルで唯一無二の造形作品を数多く生み出してきたYoshi.氏。2021年に同氏の造形作品で構成されるオリジナルカプセルトイ「紡ギ箱」シリーズが発売されると、その不思議で不気味で切ない世界観と、流線系を多用した独特のデザインが人気を博し、相次いで完売。シリーズ累計販売数は120万個を超えています。そんな「紡ギ箱」を原作としたゲームの開発にあたり、昨年実施したクラウドファンディング（CF）では国内外のファン935名より約3,700万円の支援が集まりました。ゲーム『IZON.』は2025年3月より、オンラインゲーミングプラットフォーム「Steam」で発売中です。



【「IZON. 春祭り」について 】

『IZON.』ディレクター・Yoshi.氏とプロデューサー・芳賀遼太朗（C&R Creative Studios）は、ファンの皆さまへの感謝を込めて第2回「IZON.祭り」を開催いたします。前回の秋祭りでご好評をいただいたYoshi.氏による直接指導の「塗装交流会」を今回も実施いたします。 さらに、企画内容を拡充し、「塗り絵企画」「フォトコンテスト」「塗装コンテスト」といった参加型コンテンツを新たに展開。 また、新規描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズ販売や一番くじ、サイン会も予定しており、多彩なプログラムをご用意しております。



■日時

2026年4月18日（土） 10：00～17：00



■場所

東京都港区新橋4丁目1-1 新虎通りCORE 5F

コミュニケーションスペース



■実施予定の企画

・塗り絵企画、塗装コンテスト

・AR撮影、フォトコンテスト

※未経験者の方もご参加いただける内容です。

・Yoshi.氏サイン会

・『IZON.』グッズの販売会 など

▼企画の詳細は『IZON.』公式Xアカウントをご確認ください

https://x.com/IZON_official



■参加費

無料



■定員

200名

※本イベントは事前申し込み不要です。当日、直接会場へお越しください。定員に達し次第、受付を終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

「IZON. 秋祭り」の様子

塗装会、開発者らによるトークセッション、『IZON.』ディレクターのYoshi.氏によるサイン会などを行い、100名を超えるファンが来場。来場者からは「楽しかった」「機会があればまた行きたい」など好評の声が寄せられました。



「IZON.秋祭り」開催概要

【日時】

2025年10月25日（土）10：00～18：00



【会場】

C&R社 本社 5階 コミュニケーションスペース



【コンテンツ内容】

・物販

・くじ引き

・塗装会

・サイン会

・IZON.試遊

・IZON.ゲームプレイ配信

・開発者によるトークセッション

『IZON. 第1節 封厄ノ塔』概要

【『IZON.』のゲーム内容】

創造の力を持つ異形の少女『智人』と、あらゆるものを破壊する兵器『虚人』。 相反する力を持つふたりは様々な障害を克服していく中で心を通わせ合い、そして依存し合っていく。 退廃的で切なくも美しい世界を、破壊と創造の相反する力で切り開いていくアドベンチャーゲーム。



▼IZON. 第1節～封厄ノ塔～ ファイナルトレーラー（YouTube）

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=MYx406N9xE0 ]

https://youtu.be/MYx406N9xE0?si=s5ZP1Cl_XFTOGOUI



▼Steamストアページ（体験版もこちらからDLできます）

https://store.steampowered.com/app/3009480/IZON/



■製品情報

タイトル：IZON. 第1節 封厄ノ塔

ジャンル：アドベンチャー

プレイ人数：1人

発売日：2025年3月21日（金）

希望小売価：1,500円（税込）

対応言語：英語、日本語

開発： Yoshi.／クリーク・アンド・リバー社

発売：クリーク・アンド・リバー社

権利表記： (C)Yoshi. (C)CREEK & RIVER Co., Ltd.

【紡ギ箱とは】

造形作家Yoshi.氏の造形作品からなるオリジナルコンテンツ。カプセルトイ「紡ギ箱」としてこれまで全10シリーズが発売され、いずれも完売。独特のデザインのフィギュアとともに、同梱されたミニブックには各キャラクターにまつわるシナリオとイメージアートが掲載されており、壮大なストーリーの一端を味わえる。また、イメージムービーやイメージソングなども発表され、カプセルには収まりきらない世界観が日本のみならず海外でも大きな話題を呼んだ。同シリーズとそのスピンオフシリーズの累計販売数は120万個を超えている。



▼紡ギ箱ってなんやねーん！という方に向けたまとめ（いちみ氏のnote）

https://note.com/ichimimm000/n/n63e1168259e1



▼ハジメテノ紡ギ箱配信（ツムギバコ公式YouTubeチャンネル）

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=YBYu0uIN5pc ]

https://youtu.be/YBYu0uIN5pc?si=p4jSNwv6sKM5occt



▼紡ギ箱～第2節～ イメージムービー

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=Q-uA9M7Rkn4 ]

https://youtu.be/Q-uA9M7Rkn4?si=KSl1ganPvUScp7x8



『紡ギ箱』のストーリー

「ミヤコ」と「ハコニワ」

ふたつの異なる地が、砂時計のように繋がった世界。

「ミヤコ」の人々は完璧であるために自らの咎を捧げ、

「ハコニワ」の異形はその咎を浄化し「ミヤコ」へと還す。

その循環によってふたつの地の平穏は保たれていたが、

あるとき「ハコニワ」に異変が起き、その均衡は脆くも崩れ去る……



【IZON.とは】

Yoshi.氏のオリジナルコンテンツ『紡ギ箱』をゲーム化した作品。退廃的で切なくも美しい世界を、破壊と創造の相反する力で切り開いていく共依存アドベンチャーゲーム（全12節）。ゲーム『IZON. 第1節 封厄ノ塔』は現在、オンラインゲーミングプラットフォーム「Steam」で発売中です*。

*第2節以降の開発については未定。第1節の販売数や反響等から総合的に判断する予定です。

『IZON.』のストーリー

-災厄の力で最愛を守れ。-

創造の力を持つ異形の少女『智人』と、あらゆるものを破壊する兵器『虚人』。相反する力を持つふたりは様々な障害を克服していく中で心を通わせ合い、そして依存し合っていく―



破壊の力

虚人は圧倒的な力で敵を蹂躙できるが、智人を守る必要もあり常に全力は出せない。

守るか戦うか、状況に応じた駆け引きが必要となる。

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=Pin_uH1bxrc ]

https://youtu.be/Pin_uH1bxrc



【キャラクター紹介】

智人

本作の主人公。強がりだが根は優しく、寂しがりやの女の子。世界でも稀有な能力である『創造の力』を受け継いでいるが力をうまく使う事が出来ず、また特異な生まれのためにハコニワの中でも最も弱い存在となっている。導かれるように虚人と出会い、はじめは生き抜くための道具のように接していたが、徐々に心を通わせ依存し合うようになっていく。

虚人

本作のもうひとりの主人公。はるか昔に、人の手により造られた災厄の兵器。その力はあまりに強大で世界を滅ぼしかけた為、ハコニワの奥底に封印されていた。永い時が経ち、智人の手により封印が解かれるも記憶を無くしていたため、智人を「親」と認識し慕うように。智人との旅のさなかで記憶を徐々に取り戻していくが…。

プトゥン

ミヤコから送られてきた魂が持つ『咎』をろ過する装置。別名咎器（キュウキ）。魂が入れられて間もない頃は、その咎に沿った行動をするが、ろ過が進むにつれ感情を失ったように無機質になっていく。完全にろ過が終わると、こし取った咎を元とした姿である『咎人』に変異し、魂はミヤコへ帰るはずなのだが…。普段は『咎樹（キュウジュ）』と呼ばれる大樹型のプトゥン生成システムの周りに群棲している。



【声優陣のプロフィール】

悠木 碧さん（智人役）

『薬屋のひとりごと』猫猫役、『ヒーリングっど(ハート)プリキュア』花寺のどか / キュアグレース役、『スパイダーマン:スパイダーバース』グウェン・ステイシー / スパイダー・グウェン役など、人気アニメ作品のキャラクターを数多く演じている。趣味はゲーム、イラスト制作、ラジオ。特技は擬人化と擬獣化。

https://lit.link/honmononoyukiaoi

細谷佳正さん（虚人役）

代表作は、映画『ザ・フラッシュ』フラッシュ役、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』オルガ・イツカ役、『進撃の巨人』ライナー・ブラウン役、『この世界の片隅に』北條周作役、2023年には舞台「ハーヴェイ」にてエルウッド役で初主演を務めるなど多岐に渡る分野で活動中。2025年4月からの新作アニメ『真・侍伝 YAIBA』では鬼丸猛役で出演が決定している。

https://yoshimasa-hosoya.info/



【『IZON.』関連URL一覧】

▼公式Webサイト

https://ip.crdg.jp/izon/



▼公式Xアカウント

https://x.com/IZON_official



▼公式discord

https://discord.com/invite/4vfS9atKh2



▼公式トレーラー（YouTube）

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=YHATPb6ZHP8 ]

https://youtu.be/YHATPb6ZHP8?si=IPdjj3oOjbCZOeg6（ショートver.）

[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=b5DFksFDu9k ]

https://youtu.be/b5DFksFDu9k?si=QMCtOGkugGoHXjWd （日本語）

[動画7: https://www.youtube.com/watch?v=fpChQJL5Y8Q ]

https://youtu.be/fpChQJL5Y8Q?si=R87GiIyJiJvDHuo9 （英語）



▼ファイナルトレーラー（YouTube）

[動画8: https://www.youtube.com/watch?v=MYx406N9xE0 ]

https://youtu.be/MYx406N9xE0?si=hbqgc16cDTpeuAQy （日本語）

[動画9: https://www.youtube.com/watch?v=jUBvsG7RDDk ]

https://youtu.be/jUBvsG7RDDk?si=3fIwhEDG08ApehHy （英語字幕）



▼Steamストアページ（体験版もこちらからDLできます）

https://store.steampowered.com/app/3009480/IZON/





【『IZON.』の開発に関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

デジタルコンテンツ・グループ『IZON.』担当

Mail： project_izon@pr.cri.co.jp

【『IZON. 第1節 封厄ノ塔.』のシステム要件】

▼最低

64 ビットプロセッサとオペレーティングシステムが必要です

OS：Windows(R) 10 / 11 64-bit

プロセッサー: Intel(R) Core(TM) I5-12400F

メモリー: 16 GB RAM

グラフィック: NVIDIA(R) GeForce(R) RTX 2070

DirectX: Version 12

ストレージ: 10 GB の空き容量

追記事項:音声出力用のサウンドデバイス必須（イヤホン、スピーカー、スピーカー付きディスプレイなど）全体を通して30fps動作を想定したスペック、一部カクつく場合あり



▼推奨

64 ビットプロセッサとオペレーティングシステムが必要です

OS：Windows(R) 10 / 11 64-bit

プロセッサー: Intel(R) Core(TM) i7-14700F

メモリー: 16 GB RAM

グラフィック: NVIDIA(R) GeForce(R) RTX 3060

DirectX: Version 12

ストレージ: 10 GB の空き容量

追記事項:音声出力用のサウンドデバイス必須（イヤホン、スピーカー、スピーカー付きディスプレイなど）



【C&R社のゲーム関連事業について】

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。また、社内にゲーム開発スタジオ（https://crdg.jp/）を持ち、3DCG、2DCG、VFX、シナリオ、遊技機、XRなど、リソース制作から総合開発まで幅広く対応しております。C&R社はこれからも、様々な取り組みを通して、ミッションである「クリエイターの生涯価値の向上」の実現をめざしてまいります。



【C&R Creative Studiosとは】

2002年にC&R社内に発足した映像やWeb開発スタジオが年々拡大し、ゲーム・Web・映像・XR・CG・動画・広告・漫画・小説・建築・ファッションにまでその分野を拡大しています。2021年にそれらのスタジオを包括し誕生したのが「C&R Creative Studios」。現在、所属クリエイターは2,000名で年間6,000以上のプロジェクトに携わる日本最大級の規模を誇る開発スタジオです。



▼ゲーム関連の制作実績はこちらから

https://crdg.jp/achievements/



＜ゲーム関連講座・サービス＞

▼卓越したUIを作る ゲーム、アプリ、Webサイト（eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154594/



▼ゲーム業界特化型の転職スカウトサービス「Game Career Scout」

https://gamecareerscout.com/applicant



▼未経験者のためのゲームクリエイター育成プログラム「C&R Creative Academy」

https://www.cr-ca.com/



▼C&R Creative Studiosが開発した館林市をテーマにしたROBLOXゲーム「たてばやしjumpingオビー！」

https://www.roblox.com/ja/games/70994257701661/in#!/about



■株式会社クリーク・アンド・リバー社 会社概要

本 社 ： 東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

設 立 ： 1990年3月

代 表 者： 代表取締役社長 黒崎 淳

拠 点 ： 東京（本社）・大阪・札幌・仙台・さいたま・横浜・川崎・高崎・金沢・名古屋・京都・神戸・高松・広島・福岡・熊本・那覇／ソウル・上海・北京・ロサンゼルス・モントリオール

事業内容：映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとしては、医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。

U R L ： https://www.cri.co.jp （コーポレートサイト）

https://www.cri.co.jp/website-sns/ （公式サイト・SNS一覧）

https://www.creativevillage.ne.jp/ （プロフェッショナル×つながる×メディア「CREATIVE VILLAGE」）