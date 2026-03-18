eスポーツチーム「REJECT」新しいスポンサーシップの形として「REJECT Supporter」を発足

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）は、REJECTの活動や挑戦を応援できる新たな協賛の形として、「REJECT Supporter」を2026年3月18日（水）より開始したことをお知らせいたします。

REJECT Supporter について

REJECT Supporterは、企業や個人を対象に、eスポーツチーム「REJECT」の活動や挑戦を少額から応援できるプランです。従来のパートナーシップとは異なり、REJECTの世界観や挑戦に共感し、コミュニティの一員として支えていただくことを目的としています。

プランはPlatinum・Gold・Silverの3つのグレードから構成され、限定グッズの提供やREJECT所属選手との交流、コミュニティへの参加など、様々な特典をご用意しています。

また本制度は、企業ブランディング、社内コミュニケーションの活性化、若年層向けの採用広報、REJECTと親和性の高い企業同士のネットワーク構築など、さまざまな目的でご活用いただけます。eスポーツ活用の第一歩として、ぜひ本制度へのご参加をお待ちしております。

■ 特典一覧

１.呼称権・HPへのロゴ掲載 ※全グレード対象

REJECT公式WEBサイトに企業ロゴを掲出いたします。また、REJECTロゴや指定した選手写真を活用したPRが可能です。呼称権として、REJECTとサポーター契約を締結した事実を自社Webサイトや名刺等でご紹介いただけます。

２.加入記念グッズBOX ※全グレード対象

ユニフォームや会員カードなどが封入された限定グッズBOXをお届けします。

３.ストアクーポン ※全グレード対象

デバイスや公式グッズにご利用いただける限定クーポンを配布いたします。

４.メールマガジン ※全グレード対象

競技結果や活動報告、今後のイベント予定など、最新情報を月１回以上お届けします。

５.ランダムドロップアイテム ※Platinum、Gold優先

期間限定グッズ/アパレルや、イベント等で使用された限定アイテムなどを、抽選でご提供いたします。

６.大会・イベントへの招待 ※Platinum、Gold優先

REJECTが出場する大会や主催イベントへ抽選でご招待いたします。

７.コンテンツへのロゴ掲出 ※Platinum、Goldのみ

特定コンテンツや限定アパレルに企業ロゴを掲出いたします。

８.選手との交流会への招待 ※Platinum、Goldのみ

REJECT所属選手との、対戦会など交流できる機会をご提供いたします。

９.企業交流会への招待 ※Platinum、Goldのみ

ユニフォームスポンサーを含む企業交流会を実施いたします。企業間のネットワーキングを通じ、新たな接点創出の機会をご提供いたします。

■ 早期加入特典

2026年4月までにご加入いただいた方には、好きな選手・タレントのサイン入り限定アパレルをプレゼントいたします。ぜひこの機会にお申し込みください。

■ REJECT Supporter 特設サイト

サービス内容の詳細は特設サイトをご確認ください。

https://reject.jp/supporter/

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足したeスポーツチームです。国内最多のタイトル部門数と世界大会進出数を誇り、累計獲得賞金7.5億円超で国内1位の実績を誇ります。さらに、賞金総額100億円超規模の国際大会ESPORTS WORLD CUPにて、世界40チームのみが選出されるFOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されました。格闘ゲーム部門では梅原大吾、シューティング部門ではDepなど、各ジャンルを象徴する選手を擁し、世界の頂点を見据えて挑戦を続けています。

Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは「EMPOWER GAMING LIFE」をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギア、ストリーマー・VTuberマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュースなどを手がけるeスポーツ企業です。ゲーミングギアブランドREJECT GEARでは、世界で戦う選手の知見をもとに細部までこだわった製品開発を行っており、現在は格闘ゲーム向けアーケードコントローラーの開発を進めています。

コーポレートサイト：https://reject.co.jp/

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs

REJECT GEAR 開発コラム：https://brand.reject.jp/blogs/column/gear-log-1-reject-arcade-controller-wip