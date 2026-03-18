ポップしなないでMajor 4th Full Album『Bye』本日リリース！リード曲「愛はこんなに哀しいんか」MV公開！

日本コロムビア株式会社

Vo.Key.かめがいあやこ、Dr.かわむらによる「軽やかに無常を歌う」を標榜し、文学性のある歌詞と豊かな音楽性が魅力のポップしなないでが本日、Major 4th Full Album『Bye』をリリース。

先ほど20時には、ポップしなないでオフィシャルYouTubeチャンネルにて、アルバムリード曲「愛はこんなに哀しいんか」のMusic Videoが公開された。

本曲は、別れに伴う悲しみを目まぐるしい言葉と歌で表現する、ポップしなないでらしい疾走感のあるピアノロックチューン。

映像は、ポップしなないでの数々のMusic Videoやグッズデザイン等を手掛けているクリエイター・伊豆見香苗氏により制作されたアニメーション作品に仕上がっている。

MV公開URL： https://www.youtube.com/watch?v=Qd5scOAs-iw

今回のアルバムに関してメンバーは、「別れを”切ない寂しいやりきれない”で終わらせないために我々は音楽をやっているようなものなので、聴けば伏目がちにでも前を向けるような、少し胸が軽くなるような、そんなアルバムを作ったつもりです。

まあ別れは結局切なくて寂しくてやりきれない上に腹立つんですけどね。元気な時に聴いても勿論いいアルバムなので、是非年中聴いてください。」とコメントしている。

さらに、ポップしなないでは4月18日(土) 神奈川・F.A.D YOKOHAMAを皮切りに、全15公演の全国ワンマンツアー"Bye, Bye, Bye!!"を開催。

ファイナル公演は6月27日(土)東京・Zepp Shinjuku(TOKYO)となる。今週末3月21日(土)10:00よりチケットの一般発売が開始するので、是非お早めに。

■リリース情報

発売日：2026年3月18日(水)発売

タイトル：Major 4th Full Album「Bye」

品番：COCP-42668

価格：\3,300 (税抜価格 \3,000)

発売・配信元：日本コロムビア

配信URL： https://PopNeverDies.lnk.to/Bye

＜対象法人/特典内容＞

●Amazon.co.jp：メガジャケ

●店頭/ECサイト：ステッカー(ジャケット絵柄)

■Music Video

●愛はこんなに悲しいんか

https://www.youtube.com/watch?v=Qd5scOAs-iw

●spice

https://www.youtube.com/watch?v=KzYaIIvYEnA

■Live

ポップしなないでワンマンツアー"Bye, Bye, Bye!!"

・2026年4月18日(土) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA

OPEN/START 16:30/17:00

＜公演に関するお問合せ＞ディスクガレージ

https://info.diskgarage.com/

・2026年4月19日(日) 宮城・LIVE HOUSE enn 2nd

OPEN/START 16:30/17:00

＜公演に関するお問合せ＞GIP

https://www.gip-web.co.jp/t/info

・2026年4月25日(土) 岡山・CRAZYMAMA2ndRoom

OPEN/START 16:30/17:00

＜公演に関するお問合せ＞YUMEBANCHI(岡山)

086-231-3531（平日12:00～17:00）

・2026年4月26日(日) 広島・SIX ONE Live STAR

OPEN/START 16:30/17:00

＜公演に関するお問合せ＞YUMEBANCHI(広島)

082-249-3571 （平日12:00～17:00）

・2026年5月9日(土) 新潟・GOLDEN PIGS BLACK STAGE

OPEN/START 16:30/17:00

＜公演に関するお問合せ＞FOB 新潟

025-229-5000

・2026年5月16日(土) 兵庫・Music Zoo KOBE 太陽と虎

OPEN/START 16:30/17:00

＜公演に関するお問合せ＞清水音泉

06-6357-3666 （平日15:00～18:00）/ info@shimizuonsen.com

・2026年5月17日(日) 香川・高松TOONICE

OPEN/START 16:30/17:00

＜公演に関するお問合せ＞DUKE

087-822-2520（平日11:00~17:00）

・2026年5月23日(土) 京都・京都MOJO

OPEN/START 16:30/17:00

＜公演に関するお問合せ＞清水音泉

06-6357-3666 （平日15:00～18:00）/ info@shimizuonsen.com

・2026年5月24日(日) 石川・金沢vanvanV4

OPEN/START 16:30/17:00

＜公演に関するお問合せ＞FOB金沢

076-232-2424

・2026年5月30日(土) 静岡・静岡UMBER

OPEN/START 16:30/17:00

＜公演に関するお問合せ＞サンデーフォークプロモーション静岡

054-284-9999（月～土12:00-18:00）

・2026年5月31日(日) 愛知・NAGOYA JAMMIN'

OPEN/START 16:30/17:00

＜公演に関するお問合せ＞サンデーフォークプロモーション

052-320-9100（12:00-18:00）

・2026年6月6日(土) 福岡・DRUM Be-1

OPEN/START 16:30/17:00

＜公演に関するお問合せ＞キョードー西日本

0570-09-2424 / http://www.kyodo-west.co.jp

・2026年6月7日(日) 大阪・梅田Banana Hall

OPEN/START 16:15/17:00

＜公演に関するお問合せ＞清水音泉

06-6357-3666 （平日15:00～18:00）/ info@shimizuonsen.com

・2026年6月13日(土) 北海道・SPiCE SAPPORO

OPEN/START 16:30/17:00

＜公演に関するお問合せ＞WESS

info@wess.co.jp / http://www.wess.jp

・2026年6月27日(土) 東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)

OPEN/START 16:00/17:00

＜公演に関するお問合せ＞ディスクガレージ

https://info.diskgarage.com/

＜チケット＞

前売：スタンディング \4,500(税込) ドリンク代別途必要

前売：学生スタンディング \2,500(税込) ドリンク代別途必要

※学割注意事項

当日、入場口にて小学生はマイナ保険証や年齢を確認できる身分証、中学生・高校生・大学生・専門学生の方は学生証をご持参ください。(公演日当日に学生である必要あり)

お忘れの場合は通常料金(差額)をお支払いいただきます。

ぴあ： https://w.pia.jp/t/popsnnid-byebyebye/

イープラス： https://eplus.jp/popsnnid/

ローチケ： https://l-tike.com/popsnnide/

■Profile

ポップしなないで

2015年結成のVo.Key.かめがいあやこ、Dr.かわむらによる軽やかに無常を歌うポップ。

かわむらの作るどこか寂しげだが前向きな歌詞世界と、かめがいの表情豊かでクセの強い魅力的なボーカルで、ミニマムな構成ながら完成された音楽性を持つ。独自の楽曲哲学に沿ったMVや、確かな表現力により世界観を再現するライブパフォーマンスが話題。

2024年2月にメジャー2ndフルアルバム『DOKI』をリリース。初の全国ワンマンツアー「鼓動を聴かせて」は、東京・恵比寿LIQUIDROOMのファイナル公演をソールドアウトさせ終幕。

2025年3月にメジャー3rdフルアルバム『Electric』をリリース。全国ワンマンツアー「ビビっちゃってんじゃないの？」では、自身最大キャパシティとなる東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)にてファイナル公演を開催。

■WEB

Official WEB： https://popsnnid.com/

YouTube： www.youtube.com/@popsnnid

X（Twitter）： https://x.com/pop_snnid

Instagram： https://www.instagram.com/popsnnid/

TikTok： https://www.tiktok.com/@pop_snnid