TVアニメ 『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い』 初解禁！主演声優やティザービジュアルやティザーPVも解禁

株式会社hotarubi

小学館・ガガガ文庫より刊行中の大人気ライトノベル『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い』の2026年アニメ化決定が解禁となった。

解禁と合わせて公開となったティザービジュアルには、ヒロインである佐藤こはるが少し不器用そうな笑顔とポーズで写真を撮られている様子が描かれている。

ビジュアルとPVの公開とあわせて、メインスタッフ情報もあきらかとなり、監督は吉村文宏 、アニメーション制作を手塚プロダクションが務める。

さらにメインキャストの情報も公開。押尾颯太役を石橋陽彩、佐藤こはる役を伊藤美来が演じる。キャストコメントも到着したほか、それぞれのキャラクター設定も公開となった。今後も放送開始に向け、順次キャストとキャラクターが公開されていくようだ。

本日公開となったアニメ公式サイトではキャストコメントのほか、監督や脚本のあおしまたかし、キャラクターデザインの奥嶋大介、原作の猿渡かざみ、原作イラストレーターのAちきのコメントも公開となっている。

また、公式サイトと共に作品の公式アプリも公開されており、ファンは是非チェックをしていただきたい。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ue63MEfLOx8 ]

【メインスタッフ情報】

原作：猿渡かざみ「塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い」（小学館「ガガガ文庫」刊）

キャラクター原案：Aちき

監督：吉村文宏

シリーズ構成：あおしま たかし

キャラクターデザイン：奥嶋大介

音楽：成田 旬

制作：手塚プロダクション

【メインキャスト情報】

押尾颯太：石橋陽彩

佐藤こはる：伊藤美来

【イントロダクション】

クラス中の高嶺の花、佐藤こはる。

誰にも笑顔を見せない、通称“塩対応の佐藤さん”。

でもある日、同じクラスの押尾颯太が、

実家が営むカフェで見た佐藤さんの姿は……

スイーツの写真を撮るため奮闘する、隙だらけの姿で!?

本当は人見知りで不器用なだけの佐藤さんと、

そんな佐藤さんのことが好きな押尾君。

二人の距離は、スイーツとカメラをきっかけに、少しずつ縮まっていく。

もどかしくて、愛おしい。

世界で一番甘い両片想いに、きっとあなたもとろけてしまう――。

不器用な二人が織りなす

“甘くてしょっぱい”青春ラブコメディ！

押尾颯太（CV：石橋陽彩）

桜庭高校の２年生。父親が営むカフェ

「cafe tutuji」ではSNS担当をしていて、

おしゃれな写真を撮るのが上手。

カフェでの出会いをきっかけに、

"塩対応の佐藤さん"の本当の姿を知っていく。

実は昔から、佐藤さんのことが好き。

■キャストコメント

押尾颯太役の石橋陽彩です。学生の時にこの作品と出会い、

いち読者としても「佐藤さんとこんな恋がしたいなぁ」と胸を高鳴らせてました。

そんな僕に押尾くんの役を任せていただけたこと、本当に光栄に思います。

絶対に佐藤さんを幸せにします。優しくてかっこよくて、どこか可愛げのある、

そんな押尾くんを魂込めて演じさせていただきます！よろしくお願いします！

佐藤こはる（CV：伊藤美来）

颯太と同じクラスに通う高校２年生。

周囲から"塩対応の佐藤さん"と噂されるほど

感情を表に見せないが、実際は不器用なだけ。

SNSで映える写真をきっかけに友達作りを

しようとしているが、写真のセンスは壊滅的。

実は、押尾君のことが好き。

■キャストコメント

オーディションの時から、佐藤さんの塩対応ではあるけど甘々で

真っ直ぐで可愛いところに惹かれていたので、演じることができてとても光栄です。颯太と佐藤さんのすれ違いや思い違いにじれったくなりながらも、

素直で気遣い屋さんの二人のことを応援せざるをえません！

たまーに塩、颯太にだけはデレっデレな佐藤さんを表情豊かに

演じられたらと思っていますので、アニメの方でも

二人を見守ってください、よろしくお願いします！

最新情報をプッシュ通知で受け取れるアニメ公式アプリが公開！

Anime Japan 2026のTOKYO MXブースにてステージも開催決定！

2026年3月18日リリース

TVアニメ『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い』公式アプリ

対応OS：iOS/Android

料金：基本無料（一部課金あり）

TVアニメ『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い』の公式サイトの機能がそのままアプリになって登場。

最新情報をプッシュ通知で確実に受け取れる。

また、キャラクターやロゴを写せるARカメラ機能も合わせてリリース。今後もアニメ放送に向けてファン待望の様々な機能が追加される予定だ。

Anime Japan2026ステージ情報

2026年3月28日(土)・29日(日)に東京ビッグサイトにて開催されるAnime Japan2026では、グッドスマイルカンパニーブース（東4ホール J-08）、SHOCHIKU animeブース（東5ホール J-25）にて特別な配布物が配られるほか、29日にはTOKYO MXブースにてメインキャストの石橋陽彩、伊藤美来が出演するステージも行われる。情報解禁後、初めてキャストの口から作品について語られる機会となるので、是非足を運んで欲しい。

TVアニメ『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い』ステージ

場所：TOKYO MX ブース(東７ホール A-39)

日程：2026年3月29日(日)

時間：12時～12時30分

出演：石橋陽彩、伊藤美来

内容：トーク

「塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い」

原作小説 最新12巻・コミカライズ 最新10巻が3月１８日に発売！

原作小説『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い』

最新12巻 2026年3月18日発売

著／猿渡かざみ イラスト／Ａちき

コミカライズ『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い＠comic』

最新10巻 2026年3月18日発売

原作／猿渡かざみ キャラクター原案／Ａちき

漫画／鉄山かや

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公式サイト

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(C)猿渡かざみ／小学館／塩対応の佐藤さん製作委員会

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株式会社Fun Music Production 椿本

Mail：info@funmusic-pro.com ／ TEL：080-4168-2169

東京都千代田区 九段南2-3-26 井関ビル5階

株式会社グッドスマイルカンパニーアニメ事業部 齋藤・清水

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TEL：03-6811-6032

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