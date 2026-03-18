次世代アイドル「Sugar(ハート)Holic」、CDリリース記念で東京8か所の街頭ビジョンをジャック　ファン参加型キャンペーンを開催

株式会社SVC

王道×ちょいクセガーリーな魅力で注目を集める次世代アイドルグループ「Sugar(ハート)Holic」は、CDリリースを記念したファン参加型企画「メルメリCDリリース記念 ビジョンキャンペーン」を、2026年3月18日（水）より開催いたします。

本キャンペーンでは、都内8か所の街頭ビジョンで放映される楽曲「☆SWEET PARTY☆」「Melty Merry Merry」のミュージックビデオを撮影し、指定ハッシュタグをつけてXに投稿することで、どなたでも気軽にご参加いただけます。

撮影は対象ビジョンのうち1か所でOK。

初めての方やお一人での参加でも楽しめる、参加しやすい企画となっています。

投稿提示でチェキ券をプレゼント、ライブ体験と連動

キャンペーン期間中は、投稿画面をライブ会場の物販スタッフへ提示することで、「コメントありチェキ券」を1枚プレゼントいたします（※当日限り有効）。

抽選で豪華特典が当たるWチャンス企画も実施

さらに、投稿参加者の中から抽選で5名様に豪華特典が当たるWチャンス企画も実施いたします。

＜特典内容＞

・メンバー7名サイン入りCD

・MV集合チェキ

・主催ライブ無料招待

・メンバー囲み写メ

※当選者にはXのDMにてご連絡し、ライブ会場にて直接お渡しいたします。

キャンペーン概要

企画名

メルメリCDリリース記念 ビジョンキャンペーン

開催期間

2026年3月18日（水）～4月18日（土）

参加方法

１.公式Xアカウントをフォロー

２.対象投稿をリポスト

３.街頭ビジョンで放映中のMVを撮影し、指定ハッシュタグをつけてXに投稿

指定ハッシュタグ

#メルメリCDリリース記念

#しゅがほり

対象楽曲

・☆SWEET PARTY☆

・Melty Merry Merry

来場特典

投稿画面提示で「コメントありチェキ券」1枚プレゼント

※当日のみ有効

抽選特典

投稿者の中から抽選で5名様

・メンバー7名サイン入りCD

・MV集合チェキ

・主催ライブ無料招待

・メンバー囲み写メ

Sugar(ハート)Holicについて

Sugar(ハート)Holic（シュガーホリック）は、「カワイイが過ぎる、中毒ガーリー。」をコンセプトに掲げる王道ガーリーアイドルグループ。

2025年11月22日にデビューし、王道の可愛らしさに“ちょいクセ”を効かせた世界観と中毒性のある楽曲・パフォーマンスで注目を集めている。

Event Schedule

Sugar(ハート)Holic定期公演 #あまやかし界隈 vol.1

開催日： 2026年3月31日（火）

会場： Viblue EBISU

出演者：Sugar(ハート)Holic

▼チケット購入はこちら

https://ticketdive.com/event/cAiJ7cQgTs5ADfGykYsi

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