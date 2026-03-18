次世代アイドル「Sugar(ハート)Holic」、CDリリース記念で東京8か所の街頭ビジョンをジャック ファン参加型キャンペーンを開催
王道×ちょいクセガーリーな魅力で注目を集める次世代アイドルグループ「Sugar(ハート)Holic」は、CDリリースを記念したファン参加型企画「メルメリCDリリース記念 ビジョンキャンペーン」を、2026年3月18日（水）より開催いたします。
本キャンペーンでは、都内8か所の街頭ビジョンで放映される楽曲「☆SWEET PARTY☆」「Melty Merry Merry」のミュージックビデオを撮影し、指定ハッシュタグをつけてXに投稿することで、どなたでも気軽にご参加いただけます。
撮影は対象ビジョンのうち1か所でOK。
初めての方やお一人での参加でも楽しめる、参加しやすい企画となっています。
投稿提示でチェキ券をプレゼント、ライブ体験と連動
キャンペーン期間中は、投稿画面をライブ会場の物販スタッフへ提示することで、「コメントありチェキ券」を1枚プレゼントいたします（※当日限り有効）。
抽選で豪華特典が当たるWチャンス企画も実施
さらに、投稿参加者の中から抽選で5名様に豪華特典が当たるWチャンス企画も実施いたします。
＜特典内容＞
・メンバー7名サイン入りCD
・MV集合チェキ
・主催ライブ無料招待
・メンバー囲み写メ
※当選者にはXのDMにてご連絡し、ライブ会場にて直接お渡しいたします。
キャンペーン概要
企画名
メルメリCDリリース記念 ビジョンキャンペーン
開催期間
2026年3月18日（水）～4月18日（土）
参加方法
１.公式Xアカウントをフォロー
２.対象投稿をリポスト
３.街頭ビジョンで放映中のMVを撮影し、指定ハッシュタグをつけてXに投稿
指定ハッシュタグ
#メルメリCDリリース記念
#しゅがほり
対象楽曲
・☆SWEET PARTY☆
・Melty Merry Merry
来場特典
投稿画面提示で「コメントありチェキ券」1枚プレゼント
※当日のみ有効
抽選特典
投稿者の中から抽選で5名様
・メンバー7名サイン入りCD
・MV集合チェキ
・主催ライブ無料招待
・メンバー囲み写メ
Sugar(ハート)Holicについて
Sugar(ハート)Holic（シュガーホリック）は、「カワイイが過ぎる、中毒ガーリー。」をコンセプトに掲げる王道ガーリーアイドルグループ。
2025年11月22日にデビューし、王道の可愛らしさに“ちょいクセ”を効かせた世界観と中毒性のある楽曲・パフォーマンスで注目を集めている。
Event Schedule
Sugar(ハート)Holic定期公演 #あまやかし界隈 vol.1
開催日： 2026年3月31日（火）
会場： Viblue EBISU
出演者：Sugar(ハート)Holic
▼チケット購入はこちら
https://ticketdive.com/event/cAiJ7cQgTs5ADfGykYsi
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