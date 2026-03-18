次世代アイドル「Sugar(ハート)Holic」、CDリリース記念で東京8か所の街頭ビジョンをジャック　ファン参加型キャンペーンを開催

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株式会社SVC




王道×ちょいクセガーリーな魅力で注目を集める次世代アイドルグループ「Sugar(ハート)Holic」は、CDリリースを記念したファン参加型企画「メルメリCDリリース記念 ビジョンキャンペーン」を、2026年3月18日（水）より開催いたします。



本キャンペーンでは、都内8か所の街頭ビジョンで放映される楽曲「☆SWEET PARTY☆」「Melty Merry Merry」のミュージックビデオを撮影し、指定ハッシュタグをつけてXに投稿することで、どなたでも気軽にご参加いただけます。


撮影は対象ビジョンのうち1か所でOK。


初めての方やお一人での参加でも楽しめる、参加しやすい企画となっています。


投稿提示でチェキ券をプレゼント、ライブ体験と連動


キャンペーン期間中は、投稿画面をライブ会場の物販スタッフへ提示することで、「コメントありチェキ券」を1枚プレゼントいたします（※当日限り有効）。



抽選で豪華特典が当たるWチャンス企画も実施


さらに、投稿参加者の中から抽選で5名様に豪華特典が当たるWチャンス企画も実施いたします。



＜特典内容＞
・メンバー7名サイン入りCD
・MV集合チェキ
・主催ライブ無料招待
・メンバー囲み写メ



※当選者にはXのDMにてご連絡し、ライブ会場にて直接お渡しいたします。



キャンペーン概要





企画名
メルメリCDリリース記念 ビジョンキャンペーン



開催期間
2026年3月18日（水）～4月18日（土）



参加方法
１.公式Xアカウントをフォロー
２.対象投稿をリポスト
３.街頭ビジョンで放映中のMVを撮影し、指定ハッシュタグをつけてXに投稿



指定ハッシュタグ
#メルメリCDリリース記念
#しゅがほり



対象楽曲
・☆SWEET PARTY☆
・Melty Merry Merry



来場特典
投稿画面提示で「コメントありチェキ券」1枚プレゼント
※当日のみ有効



抽選特典
投稿者の中から抽選で5名様
・メンバー7名サイン入りCD
・MV集合チェキ
・主催ライブ無料招待
・メンバー囲み写メ



Sugar(ハート)Holicについて




Sugar(ハート)Holic（シュガーホリック）は、「カワイイが過ぎる、中毒ガーリー。」をコンセプトに掲げる王道ガーリーアイドルグループ。


2025年11月22日にデビューし、王道の可愛らしさに“ちょいクセ”を効かせた世界観と中毒性のある楽曲・パフォーマンスで注目を集めている。



Event Schedule


Sugar(ハート)Holic定期公演 #あまやかし界隈 vol.1


開催日： 2026年3月31日（火）


会場： Viblue EBISU


出演者：Sugar(ハート)Holic



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