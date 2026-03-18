株式会社Carry OnYouTuberをはじめとするクリエイターマネジメント事業を展開する株式会社Carry On（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高田樹）は、所属する動画クリエイター「미소 みそ」が第2回ファンイベント『みその部屋 -2026- White Day Party』を開催いたしました。

2026年3月8日、原宿ストロボカフェにて、

みそのファンイベント『みその部屋 -2026- White Day Party』を開催いたしました。

本イベントはホワイトデーをテーマに、日頃応援してくださるファンの皆様へ感謝を伝えるイベントとして実施いたしました。

当日はトークコーナーやクイズ企画、来場者参加型のコンテンツなどを実施。

1部、2部で内容の異なる構成となり、それぞれ違った楽しみ方ができるイベントとなりました。

イベント内では、みそ自身のこれまでの活動や思いについて語る場面もあり、ファンの皆様との距離の近さならではの空気感の中、涙ぐむ一幕も見られるなど、温かく印象深い時間となりました。

また、イベントを記念したオフィシャルグッズの販売に加え、

みそ初となる私物フリーマーケットや、来場者とのツーショット撮影会・サイン会も実施。

直接コミュニケーションが取れる時間に多くの笑顔が見られました。

今後もファンの皆様に楽しんでいただけるイベントや企画を展開してまいります。

【미소 みそ】

https://www.youtube.com/@misochan_garigari

【株式会社Carry On 会社概要】

会社名 ：株式会社Carry On（キャリオン）

本店所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-12-20 J6 Frontビル6F

大阪支店 ：大阪府大阪市淀川区西中島4-5-1 NLC新大阪パワービル10F

創業 ：2021年3月

代表取締役 ：高田 樹

事業内容 ：クリエイターマネジメント

各種プロモーション

EC企画販売事業

イベント事業

SNSコンサルティング

URL ：https://carry0n.co.jp/

【お問い合わせ先】

mail：info@carry0n.co.jp