COMFEE′、自分だけの“推し活”空間を彩る5色のパーソナル冷蔵庫「Youniq（ユニーク）シリーズ」に新品登場!

日本美的株式会社

狭い隙間も有効活用

冷蔵庫と壁のわずかな隙間にもスッキリ設置でき、一人暮らしの限られたキッチン空間を有効活用できます。

収納自在＆温度調節可能

高さ調整可能な棚とボトルラックでペットボトルも楽々収納。独立したChill Boxは飲料や乳製品を凍らせずにキリッと冷却。3段階温度調節で、食材に合わせた保存が可能です。

野菜のみずみずしさが長持ち

密封式の高保湿野菜室がレタスやキュウリなどの野菜をみずみずしいまま長時間キープ。小型冷蔵庫ながら、食品ロス削減に貢献します。

88Lについて、庫内はLED灯付きで夜間も見やすく、取り出しやすい設計です。

節約＆便利機能が充実

新しく登場するCOMFEE' Youniqシリーズの冷蔵庫は、驚異の省エネ性能を実現しました。

なんと省エネ基準達成率は最大139%（※43Lモデル）をマーク。もう一方の88Lモデルでも116%という高い数値を達成しています。

現在、Comfee'公式Amazonストアで販売中です。

43L 冷蔵庫売価：12,280円

88L 冷蔵庫売価：18,800円

こちらからご購入ください：

43L：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G3PNHMD4

88L：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G3PTDM7S

COMFEE'について

Comfee'（コンフィー）は、シンプルな快適さと高い効率性を求める人々のための専用ブランドです。我々は本当に必要な機能だけを備えた製品の開発に注力し、お客様が求める価値を確実にお届けします。美的グループ（Midea Group）の卓越した製造技術、品質へのこだわり、顧客サービスを背景に、Comfeeは業界における最高基準を追求しています。

リンク: https://www.midea-group.com/Our-Businesses/smart-home/comfee(https://www.midea-group.com/Our-Businesses/smart-home/comfee)

Comfee公式Amazonストア：https://www.amazon.co.jp/stores/page/735C2C74-4330-4829-B688-F0C47C728726