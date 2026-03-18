ASOBISYSTEMプロデュースのアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」による完売御礼の東名阪ツアー追加ファイナル公演の模様を3月22日（日）夜6時より「ABEMA」で独占生配信

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ASOBISYSTEMがプロデュースするアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」によるライブイベント『PEAK SPOT JOIN Vol.7』を、2026年3月22日（日）夜6時より「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて独占生配信することを決定いたしました。

「PEAK SPOT JOIN」は、ASOBISYSTEMがプロデュースするアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」に所属するアイドルグループが出演するライブイベントで、通称「ピクジョ」としてファンの間でも親しまれています。本公演には、「fav me」「Toi Toi Toi」「log you」の3組が出演。現在開催中の東名阪ツアーの東京公演が大好評につき追加公演の開催が決定し、追加公演ファイナルの会場チケットも完売するなど、いま勢いを増しています。

出演する「fav me」は、「お気に入り」を意味する「fav（favorite）」と「私を」という意味の「me」を組み合わせ、「私をお気に入りにしてほしい」という想いを込めて名付けられたグループです。

「Toi Toi Toi」は、格闘家・朝倉未来が発起人を務め、「ABEMA」とASOBISYSTEMが手掛けるガールズグループオーディション『Dark Idol PROJECT』から誕生したアイドルグループで、「上手くいくよ」「大丈夫！しっかり！」と相手の成功や幸せを祈る際に唱えるおまじないの言葉からグループ名が付けられました。

また「log you」は、「あなた（you）との毎日を記録（log）する」「みんなと一緒に歩んでいく」という想いを込めて名付けられたグループで、8人のメンバーがファンとともに成長していく姿をコンセプトとしています。

「PEAK SPOT」は、アイドル、俳優、モデル、インフルエンサーなどジャンルを問わず、これまでに芸能活動を経験したメンバーが集まり、それぞれの個性と魅力を融合させることで新たなアイドル像を追求する、ASOBISYSTEMによるプロジェクトです。アイドルというステージで「PEAK（頂上）」を目指すことを掲げ、活動を展開しています。

個性あふれる3組が集結する『PEAK SPOT JOIN Vol.7』。ツアーファイナルとなる追加公演の模様を、ぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

■ABEMA『PEAK SPOT JOIN Vol.7』 放送概要

放送日時：2026年3月22日（日）夜6時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL

放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/8uVeW1CNTPrcvB

出演者： fav me、Toi Toi Toi、log you