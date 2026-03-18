「おかえりなさい、20年分の物語へ。」渋谷の天空レストラン『ザ・レギャン・トーキョー』が開業20周年

株式会社NSグループ

約20業態・全国100店舗を展開する株式会社NSグループ（本社：東京都新宿区、取締役社長：荻野佳奈子）が運営する、東京・渋谷の複合ビル最上階に位置するリゾートレストラン「ザ・レギャン・トーキョー（THE LEGIAN TOKYO）」は、2026年3月18日（水）に創業20周年を迎えます。これを記念し、同日より5月31日（日）までの期間限定で「OPEN20周年記念 メモリアルフォト・キャンペーン」を開催いたします。

2006年の創業以来、プロポーズや結婚記念日、誕生日など、数多くのお客様の人生の節目を見守り続けてきた「ザ・レギャン・トーキョー」。本キャンペーンでは、「過去の写真」をお持ちいただくことで、当時の思い出の場所で「今の姿」をプロが撮影するサービスや、似顔絵ケーキなどの特典が付いた特別ディナーコースを提供。20年という積み重ねた時間を祝い、お客様の物語に寄り添う至高の体験をお届けします。

新プランの目的・背景

「ザ・レギャン・トーキョー」は2006年3月18日のオープン以来、都会の喧騒を忘れる非日常空間として、多くのお客様の「特別な日」を演出してまいりました。20周年という大きな節目を迎えるにあたり、これまで当店で思い出を作ってくださったお客様に「おかえりなさい」と伝えたい。そして、当時と同じ場所で、成長したご家族や深まった絆を改めて写真に残していただきたい。そんな願いを込めて、本キャンペーンを企画いたしました。

プール付きテラス

渋谷とは思え無い空間

開放的なメインフロア

バリリゾートをモチーフ

非日常の夜景

cocociビル最上階

フュージョン料理

五感で味わう贅沢

「OPEN20周年記念 メモリアルフォト・キャンペーン」概要

20周年記念 3つの特別特典

[表: https://prtimes.jp/data/corp/119643/table/170_1_258c7d7a14c1fb014adf977c9db94cab.jpg?v=202603190951 ]

特別プランをご予約いただいたお客様には、以下の3つの特典をご用意しております。

Memory PhotoPresent 01：Memory Photo（メモリアルフォト・サービス）

過去にご来店いただいた際のお写真をご提示ください。当時の思い出の場所にて、スタッフが「今の姿」を撮影いたします。撮影した写真は、20周年特製フォトフレームに入れて贈呈いたします。時を超えて重なる2枚の写真が、お客様の物語を彩ります。

Surprise DessertPresent 02：Surprise Dessert（似顔絵付きホールケーキ）

当日撮影したお写真を元に、熟練のパティシエがチョコペンで描いた似顔絵を添えたスペシャルホールケーキをご用意します。「今の二人」や「今の家族」の笑顔が描かれた世界に一つだけのケーキをお愉しみください。

Anniversary ToastPresent 03：Anniversary Toast（20周年記念の祝杯）

20周年を祝し、ご来店いただいた皆様へアニバーサリー・シャンパン（または特製ノンアルコールドリンク）をプレゼントいたします。

Sunday Family Night（サンデー・ファミリー・ナイト）

「子供がいるから記念日のディナーは難しい」と諦めていた皆様へ。期間中の日曜日に限り、通常は未就学児のご入店をお断りしているディナータイムを、ご家族皆様でお楽しみいただけるよう開放いたします。

- 開催日時： 期間中の毎週日曜日 18:00～- 対象： 小学生以下のお子様もご入店可能- お子様メニュー：小学生専用スペシャルディナー：5,000円（税込）未就学児専用スペシャルプレート：3,000円（税込）

※日曜日が店舗貸切等の場合もございます。最新の空席状況は予約サイトをご確認ください。

【店舗概要】

店名：THE LEGIAN TOKYO（ザ・レギャン・トーキョー）

住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-23-16 cocotiビル 12F（最上階）

アクセス：渋谷駅 B1番出口 徒歩1分

公式サイト：https://www.legian.jp

詳細を見る :https://www.legian.jp/topics/information/legian-20th-anniversary/株式会社NSグループ【NSグループ会社概要】

株式会社NSグループは、サービス業を中心に、ブライダル・ホテル・レストラン・カラオケ・カフェ・スタジオ等々、50種類以上の事業ブランドを戦略的に展開しています。どの事業においても顧客への付加価値を高めることにより、その領域で「選ばれるブランド」を創っています。今後も『複合ストーリー戦略』に基づいた、多種多様なレジャー施設の企画・開発・運営に挑戦していきます。

＜事業/ブランド＞※一例

ハニトーで有名な「カラオケパセラ」、静岡県伊豆エリアリゾートホテル「アンダリゾート」、バリ風都市型ホテル「バリアンリゾート」、カプセルホテル「安心お宿」、エンターテインメント複合施設「パセラボタワー」、ウェディング＆パーティースペース「バトゥール」「グレースバリ」、日本最大の産後ケアホテル「マームガーデンリゾート葉山」など。

※株式会社NSグループは、株式会社ニュートン、株式会社サンザのホールディングスカンパニーです。

会社名： 株式会社NSグループ

代表者： 取締役社長 荻野佳奈子

所在地： 〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2-4-10 KDX東新宿ビル7F

設立日： 1986年9月19日

事業内容： ウエディング・ホテル・レストラン・パーティースペース・カフェ・リゾートカラオケ・バー・フォトスタジオ等を中心に約20業態100店舗を展開

URL： https://www.nsgrp.co.jp/