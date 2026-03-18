1日15分、難しい指標なし！2つのシンプルなパターンを覚えるだけ。逆指値で損益をコントロールする投資術『株をやるなら逆指値』3月20日新発売！

フォレスト出版株式会社

フォレスト出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 宏）は、『株をやるなら逆指値』（中野 稔彦・著）を2026年3月20日（金）より順次発売します。本書は、自分に合った投資との付き合い方を考えるための実践的な一冊です。

詳細を見る :https://www.forestpub.co.jp/author/nakano_toshihiko/book/866803661

■「資金が少ない」は言い訳にならない

30万円しかない。

忙しくてチャートを見る時間もない。





そんな状況でも、株式投資で勝てる方法がある──本書はそう断言する。主人公は28歳の普通の会社員・藤進太郎（とう・しんたろう）。限られた元手を握りしめ、元証券マンの講師・ナカノ先生に直接教えを請う。対話形式で進む本書を読み進めるうち、あなたもいつの間にか「自分への授業」を受けているような感覚になってくるだろう。

■「逆指値」を知ると、投資が怖くなくなる

投資で怖いのは、損失そのものよりも「損失が止まらないこと」だ。



本書が教える「逆指値」は、

あらかじめ設定した水準まで株価が下がったら

自動で売り注文が入る仕組み。



つまり、あなたが管理画面を見ていなくても、自動的に資産が守られる。

☑ 感情で「まだ戻るかも」と売り時を逃したことがある

☑ 仕事中に株価が気になって仕方なかった

本書でおすすめする投資の仕組みさえ身につければ、

そういった悩みとはおさらばできる。



逆指値は「守りの技術」であると同時に、

投資家を「感情から解放する技術」でもある。

■1日15分。たったそれだけでいい

難しい指標は一切出てこない。



本書が使うのは、ローソク足に現れる

「N字」「W字」という2つのシンプルなパターンだけだ。



株価の「節（ふし）」と呼ばれるポイントを

このサインが突き抜けたとき。それが買いのタイミングだ。



「そんなに単純でいいの？」



そう思うかもしれない。

でも、続けられないほど複雑な方法に意味はない。

忙しい毎日の中で無理なく実践できるからこそ、この手法は機能する。

■「いつ始めるか」より「どう続けるか」

本書はテクニックだけを教える本ではない。



あなたの年齢やライフステージに合わせて、

投資とどう付き合うべきかを一緒に考えてくれる一冊でもある。



20代と60代では戦略が違う。

会社員と自営業者でも使えるお金の仕組みが異なる。



NISAやiDeCoをどう組み合わせるか。

そういった「自分ごと」の話として投資を捉え直すきっかけを、

本書はきっと与えてくれる。



株式投資は、一部の才能ある人だけのものじゃない。

正しい仕組みを知り得た人のものだ。

■本書の構成

第1章 手持ち金がない投資家が勝つ「不滅の3つの法則」

第2章 推し銘柄は30に絞る

第3章 1日15分！ 中野式チャート分析

第4章 売買を仕組み化――逆指値注文で損益をコントロールする方法

■著者プロフィール

中野 稔彦

橋本-investment 代表取締役（https://h-i.co.jp）

1954年生まれ。1977年北海道大学経済学部卒業後、大和證券入社。主として法人部門に勤務。

資金運用、資金調達、子会社上場、M&A、IRなど法人に関する業務を担当。その後、大和企業投資に転籍し、ベンチャー企業の育成とファンドの創設を行う。

「株式市場の健全な発展が社会の発展につながる」を信念として、「個人投資家の支援」「上場会社のIR支援」を使命としている。

「市場は日々変化しており、すべての手法や考え方も変化すべきである」が持論である。

著書に『100の金言に学ぶ富と成功の原則』、共同執筆として『株鬼流最強の株式道場』『株鬼流最強の実戦道場』（いずれもかんき出版）、近著に『株式投資で成功する人だけが知っている３つの法則』（フォレスト出版）がある。

■書籍概要

書籍名 ： 株をやるなら逆指値

著者 ： 中野 稔彦

ページ数： 200ページ

価格 ： 1,925円（税込）

出版社 ： フォレスト出版株式会社

発売日 ： 2026年3月20日（※以降順次）

ISBN ： 978-4-86680-366-1

【書籍詳細】

https://www.forestpub.co.jp/author/nakano_toshihiko/book/866803661

【Amazon】

https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4866803665/forestpublish-22/ref=nosim

■会社概要

会社名 ： フォレスト出版株式会社

所在地 ： 〒162-0824

東京都新宿区揚場町2-18 白宝ビル7F

設立日 ： 1996年4月1日

代表取締役： 太田 宏

業務内容 ： 出版物の企画・制作および販売

URL ： https://www.forestpub.co.jp