世界を牽引するポップスター デュア・リパがネスプレッソの新グローバル ブランド アンバサダーに就任

ネスレネスプレッソ株式会社

カプセルコーヒー、専用コーヒーメーカー、“至福のコーヒー体験”を楽しむためのトータルサポートを提供することにこだわり続けている「NESPRESSO（ネスプレッソ）」（ネスレネスプレッソ株式会社 本社：東京都品川区、代表取締役社長：シルヴァン・シマール）は、デュア・リパを、新たなグローバル ブランド アンバサダーに迎えたことを発表します。これはブランドにとって、大きな転換点となる新たな章の幕開けを意味します。40年にわたりコーヒーの楽しみ方に革新をもたらしてきたネスプレッソは、現代を代表するカルチャーアイコンの一人とともに、さらなる可能性を広げていきます。

世界的に人気を誇るポップスターのデュア・リパは、唯一無二のサウンドや力強いパフォーマンスだけではなく、現代のスタイルやカルチャーを牽引するトレンドセッターとしても絶大な支持を集めています。絶えず進化し、好奇心と探究心を体現し続ける彼女の姿勢は、ネスプレッソが大切にする核心的な価値観と深く共鳴します。アートとエンターテインメントに深く根ざしてきたネスプレッソは、アイデアが形になり、日常のルーティンが特別な瞬間へと昇華する、その “インスピレーションの瞬間” を常に大切にしてきました。

Nestle Nespresso S.A. Chief Marketing Officer レオナルド・アイスプル によるコメント：

「デュア・リパをネスプレッソファミリーに迎えることができ、大変嬉しく思います。彼女は、真の“探究者”であり、常に好奇心を持って新しい挑戦を続けています。そのエネルギーは、私たちがブランドとして歩む方向性と見事に重なります。私たちが目指すのは、卓越した一杯を通じて、無限の探求心を呼び覚ますこと。デュアは、ネスプレッソのその情熱を、現代的で洗練された形で表現してくれます。彼女とともに、新しい世代が、積極的に新しい味わいに出会い、日常のコーヒータイムが、特別な体験へと変わる発見の後押しをしていけると信じています。」

デュア・リパは、音楽という領域を超えて、物語を紡ぎ、クリエイティビティに富んだ表現、カルチャーに触れるきっかけづくりなどを通じて、重要な場を生み出してきました。彼女が紹介する書籍から、そこから生まれる刺激的な対話に至るまで、デュア・リパは人々を“気づき”や“つながり”の瞬間へと誘います。これらの姿勢は、ネスプレッソのクリエイティビティとカルチャーへの取り組みとも深く共鳴しています。さらに、デュア・リパの多様なアーティストとのコラボレーションは、彼女の探求心、多才さ、そして創造の幅を広げていこうとする姿勢を強く物語っています。

デュア・リパによるコメント：

「私はネスプレッソとともに成長してきたように感じています。家族と過ごす自宅にも、撮影現場にも、ホテルの部屋にも、私のそばにはいつもネスプレッソのコーヒーメーカーがありました。そのため、今回のタッグを組むことは、私にとっては自然な選択でした。

常に新しいフレーバーを探求し、ブランドとして進化し続けるネスプレッソが本当に好きなんです。一緒に取り組みを始めてすでにたくさんの楽しい経験がありました。そしてこれはまだ始まりにすぎません。」

新グローバルキャンペーンも近日公開

4月14日（火）、ネスプレッソは新グローバルキャンペーン「Vertuo World」を公開し、ブランドにとって新たなクリエイティブ時代の幕開けを告げます。デュア・リパを起用したこのキャンペーンは、ネスプレッソが大切にしてきた「探求心」とより高い次元のコーヒー体験を、現代的な表現で伝えるものとなっています。さらに、この新たな方向性を象徴するデュア・リパの登場に加え、長年アンバサダーを務めるジョージ・クルーニーも印象的なワンシーンで姿を見せ、ネスプレッソが築いてきた伝統との繋がりを自然に感じさせます。

ネスレネスプレッソ社について https://www.nespresso.com/

コーヒーチェリーから至福の一杯まで、情熱を込めて

2026年に40周年を迎えたネスプレッソは、1986年に販売を開始して以降、カプセル式コーヒー市場のパイオニアとして、常に革新を起こし、高品質なコーヒーをシンプルな操作でどなたでも家庭で楽しむことができるシステムを通じ、世界中の人々のコーヒーの楽しみ方に変化をもたらしてきました。

味わい豊かなコーヒーは、上質なコーヒー豆からつくられます。ネスプレッソでは、世界中を旅する専門家が、テロワールといわれる標高、気候、土壌の厳しい条件を満たしたごくわずかな生産地を選択して栽培。さらに、コーヒー豆一粒一粒を大切に、ダイヤモンドを扱うように、収穫や精製、選別を行っています。

また、上質なコーヒー豆を安定的に調達し、生産者に対して経済的・環境的・社会的にポジティブな影響を与えることを目的とした独自の「ネスプレッソ AAA サステナブル・クオリティ（持続可能品質）(TM)プログラム」からコーヒー豆を入手しているのも特徴です。焙煎やブレンドなどの各工程におけるスイスの専門家たちがつくり出したコーヒーは、風味を守るアルミニウム製カプセルに包まれ、コーヒースペシャリストの手から、消費者の手に渡ります。使用済みのネスプレッソカプセルは、回収ボックス設置のブティックやパートナー企業、自宅回収サービスを通して回収され、リサイクルされます。また、ネスプレッソのグローバルにおける創業以来一貫して続けてきたコーヒーを通じてポジティブな影響をもたらす様々な活動が評価され、Nestle Nespresso S.A.は2022年に、環境や社会に対する透明性や説明責任などにおいて高い基準を満たした企業に与えられる国際認証「Bコープ(TM)」を取得し、2025年には再認証を受けています。

コーヒーチェリーの栽培から、コーヒーを味わう瞬間まで、そして飲み終えたその先まで、ネスプレッソは情熱を込めて至福の一杯を届けます。