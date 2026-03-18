マキシマム ザ ホルモン伝説のライブ・イベント“地獄絵図”が15年ぶりに“コスプレ限定地獄”として復活！カオスで熱狂的なイベントの魅力を凝縮した特別映像満載スペシャル特番「ABEMA」にて無料放送決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ロックバンド・マキシマム ザ ホルモンが主催する伝説のライブ・イベント“地獄絵図”の魅力に迫る特別番組『ホルモン究極の縛り単体企画「地獄絵図」15年ぶりの観客全員コスプレ乱痴気ライブ大公開！アイナがボ●ン？ホルモンアレンジの革命道中ダンダダンしてあのちゃんもチェンソーマンキャラになっちゃった無料体験版30分SP！』を、2026年3月28日（土）よる9時より無料放送することを決定しました。

2006年からスタートした、マキシマム ザ ホルモン主催のライブイベント「地獄絵図」。過去には「フルフェイス着用限定」「顔面ストッキング着用限定」「すっぴん女子限定」といった、通常のライブでは考えられないようなユニークかつ過酷な入場条件が設定されるにも関わらず、毎回会場キャパに対して数十倍の応募が殺到するなど、ファンの間で語り継がれてきた伝説のイベントです。そんな「地獄絵図」が、15年ぶりに「コスプレ限定地獄」として復活。2025年11月4日に開催された本イベントでは、会場を埋め尽くす圧巻のコスプレ観客とともに、まさにタイトル通りの“地獄絵図”が繰り広げられました。また、当日は助太刀人としてアイナ・ジ・エンドとanoがサプライズ参戦！ホルモンならではの圧巻のライブはまさに伝説の一夜となりました。

このたび、「ABEMA」にて無料放送が決定した『ホルモン究極の縛り単体企画「地獄絵図」15年ぶりの観客全員コスプレ乱痴気ライブ大公開！アイナがボ●ン？ホルモンアレンジの革命道中ダンダダンしてあのちゃんもチェンソーマンキャラになっちゃった無料体験版30分SP！』では、そんなカオスで熱狂的なイベントの魅力を凝縮した30分スペシャルの無料特別番組としてお届けします。腹ペコ（ホルモンファンの総称）として知られるお笑いコンビ・囲碁将棋による“コスプレ潜入リポート”のほか、マキシマムザ亮君、ナヲによる“地獄絵図”証言トークなど、ここでしか見ることができない特別映像を多数収録。さらに、イベント会場で巻き起こった衝撃の出来事や、ファンたちによる個性あふれるコスプレの数々を公開。とんでもないバンドのとんでもないイベントに、とんでもないファンたちが集結した、唯一無二のライブ文化を体感できる特別番組となっています。ぜひ、「ABEMA」にてお楽しみください。

■ABEMA『ホルモン究極の縛り単体企画「地獄絵図」15年ぶりの観客全員コスプレ乱痴気ライブ大公開！アイナがボ●ン？ホルモンアレンジの革命道中ダンダダンしてあのちゃんもチェンソーマンキャラになっちゃった無料体験版30分SP！』 放送概要

放送日時：2026年3月28日（土）よる9時～

放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/CSnNXp5TZHTbfD

※画像をご使用の際は、【（C）33cjl / Warner Music Japan】【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。 また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。 さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

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