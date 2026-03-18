学園アイドルマスター オンラインくじ再販が決定！

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株式会社KADOKAWA


株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、『学園アイドルマスター』の豪華賞品が手に入る＜【再販】学園アイドルマスター オンラインくじ＞を、「初星学園 入学準備フェア」に合わせ2026年3月25日(水)12時より販売します。



商品は、アイドル衣装に身を包んだ「有村 麻央」「紫雲 清夏」「篠澤 広」の特大タペストリーや、アクリルスタンドのほか、ちびキャラのイラストを使用したアクリルキーホルダー、学園アイドルマスターのアイドル達のミニブロマイドセット、SSRイラストのスクエア缶バッジなど、オリジナルグッズを多数展開しております。


期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「D賞 スクエア缶バッジ全11種セット」をプレゼント!!


この機会をお見逃しなく!!





＜【再販】学園アイドルマスター オンラインくじ 概要＞


販売期間：2026年3月25日(水)12:00～2026年4月13日(月)11:59


販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。


購入ページ：https://kujibikido.com/lp/gakuen_idolmaster_2/




■賞品ラインナップ


S賞：選べる！特大タペストリー（全3種）







A賞：選べる！アクリルスタンド（全3種）







B賞：アクリルキーホルダー（全6種）






C賞：ミニブロマイド4枚セット（全5種）







D賞：スクエア缶バッジ（全11種）







※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。



■Xフォロー&リポストキャンペーン


期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「D賞 スクエア缶バッジ全11種セット」をプレゼント！





■おまけキャンペーン


【10連セット】をご購入いただいたお客様には「撮り下ろしミニブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!


※期間により絵柄は異なります。



【対象期間】


■有村 麻央


2026年3月25日(水)12:00～3月31日(火)11:59


■紫雲 清夏


2026年3月31日(火)12:00～4月6日(月)11:59


■篠澤 広


2026年4月6日(月)12:00～4月13日(月)11:59






■「くじ引き堂」とは


スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！


ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！




■関連サイト


「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/


「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido


学園アイドルマスター 初星学園 入学準備フェア 特設サイト


https://idolmaster-official.jp/lp/26_spring-fair




■商品に関するお問い合わせ
くじ引き堂　 https://kujibikido.com/contact/