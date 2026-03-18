学園アイドルマスター オンラインくじ再販が決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、『学園アイドルマスター』の豪華賞品が手に入る＜【再販】学園アイドルマスター オンラインくじ＞を、「初星学園 入学準備フェア」に合わせ2026年3月25日(水)12時より販売します。

商品は、アイドル衣装に身を包んだ「有村 麻央」「紫雲 清夏」「篠澤 広」の特大タペストリーや、アクリルスタンドのほか、ちびキャラのイラストを使用したアクリルキーホルダー、学園アイドルマスターのアイドル達のミニブロマイドセット、SSRイラストのスクエア缶バッジなど、オリジナルグッズを多数展開しております。

期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「D賞 スクエア缶バッジ全11種セット」をプレゼント!!

この機会をお見逃しなく!!

＜【再販】学園アイドルマスター オンラインくじ 概要＞

販売期間：2026年3月25日(水)12:00～2026年4月13日(月)11:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/gakuen_idolmaster_2/

■賞品ラインナップ

S賞：選べる！特大タペストリー（全3種）

A賞：選べる！アクリルスタンド（全3種）

B賞：アクリルキーホルダー（全6種）

C賞：ミニブロマイド4枚セット（全5種）

D賞：スクエア缶バッジ（全11種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「D賞 スクエア缶バッジ全11種セット」をプレゼント！

■おまけキャンペーン

【10連セット】をご購入いただいたお客様には「撮り下ろしミニブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!

※期間により絵柄は異なります。

【対象期間】

■有村 麻央

2026年3月25日(水)12:00～3月31日(火)11:59

■紫雲 清夏

2026年3月31日(火)12:00～4月6日(月)11:59

■篠澤 広

2026年4月6日(月)12:00～4月13日(月)11:59

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

■関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/

「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido

学園アイドルマスター 初星学園 入学準備フェア 特設サイト

https://idolmaster-official.jp/lp/26_spring-fair

■商品に関するお問い合わせ

くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/