「ご先祖様への感謝と平和への祈りを込めて」 一畑山薬師寺が3月20日に「春季彼岸供養祭」を岡崎本堂で開催【一畑山薬師寺 岡崎本堂】

薬師寺

一畑山薬師寺（愛知県岡崎市）は、2026年3月20日（金）10時20分より岡崎本堂にて「春季彼岸供養祭」を厳修いたします。春の彼岸にあわせて行われる本行事は、ご先祖様への感謝の気持ちをあらためて捧げるとともに、自身の生き方を見つめ直す供養祭です。ご家族で参列し、祈りを捧げる春の年中行事として、多くの方にご来山いただいています。

春の彼岸に行われる大祭「春季彼岸供養祭」

一畑山薬師寺では、年に13回の大祭を厳修しています。大祭とは、参詣者一人ひとりの願いをひとつの大きな「大願」として、御本尊・薬師如来様へご祈願する特別な祈願祭です。

その中でも春季彼岸供養祭は、ご先祖様や身近な人々への感謝の気持ちを改めて見つめ直し、自身の心を整える大切な供養祭として行われています。

世界平和と犠牲者への祈り

当日は本堂での大祭の後、

・世界平和と天災・戦争の犠牲者への祈りを込めた鐘つき

・参拝者から奉納された約30万本の護摩木を焚き上げる護摩木供養祭

を厳修し、祈りを広く世界へと捧げます。

“国産キャベツ”を無料配布

社会貢献の一環として「地元の協賛品」や「被災地の特産品」などを参詣された皆様に無料でお配りいたします。

■日時：3/20(日) 10:00～

■場所：岡崎本堂

■内容：国産「キャベツ」1袋

■人数：１.10:00より王子会館にて先着250名様 ２.大祭終了後、本堂にて先着250名様

※お一人様1袋ずつ、大祭に参加された方優先となります

※当日変更になる場合がございます

詳細情報

一畑山薬師寺について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/71311/table/20_1_686dd07ce43240cc4473208c79ac844a.jpg?v=202603190951 ]

一畑山薬師寺（所在地：愛知県岡崎市藤川町）は、臨済宗妙心寺派に属する寺院で、厄除け・車のお祓い・病気平癒などのご祈祷で広く知られています。御本尊には「一畑薬師瑠璃光如来」をお祀りし、古くから地域の人々に親しまれてきました。また、発祥の地として名古屋市千種区春岡には「名古屋別院」を構えています。

お薬師様の御教えを実践する寺として、被災地支援や地域支援の特産品配布などの社会貢献活動にも積極的に取り組んでいます。これからも「千年先も、皆様が安心して幸せに過ごせる」ように願い、信仰と地域への貢献に努めてまいります。

【岡崎本堂】

住所：愛知県岡崎市藤川町王子ヶ入12-44

電話番号：0564-48-7111

【名古屋別院】

住所：愛知県名古屋市千種区春岡1-30-9

電話番号：052-761-2105

関連URL

一畑山薬師寺 公式Webサイト

https://ichihatasan.or.jp/

一畑山薬師寺 ネット別院

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一畑山薬師寺 公式Instagram

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一畑山薬師寺 公式note

https://note.com/ichihatasan