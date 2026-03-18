ゲストハウスジャパンリゾートに新たに「ゲストハウスジャパン白馬シャレー」が誕生！

株式会社 The Guest House Japan

株式会社The Guest House Japan（本社：東京都大田区）は、白馬村にて運営する宿泊施設「ゲストハウスジャパン白馬」に、新たな貸切り宿泊施設「ゲストハウスジャパン白馬シャレー」（設計：SALA一級建築士事務所）をオープンいたしました。

本シャレーは、日本が世界に誇るウインターリゾート、長野県白馬村にて、ゲストハウスジャパンリゾートが「自然・快適性・非日常体験」を妥協することなく高い次元で融合させた、完全プライベートな2棟の宿泊施設です。世界最大級のオンライン旅行会社でトップレベルの評価を受けるゲストハウスジャパンリゾートの独自性あふれるサービスと共に、非日常の時間を満喫していただけます。

■2層分大開口が生み出す圧倒的な解放感

素朴で軽やかな現しの柱が際立つリビングの窓は、天井まで届くオリジナルの木製サッシでつくられた２層分のガラスの大開口。白馬の四季折々の自然光と雪景色、森の景観を室内に取り込み、まるで自然の中に溶け込むような滞在体験を提供します。

■炎のぬくもりを楽しむ薪ストーブ

石調のタイルのリビングには本格的な薪ストーブを完備。優しくゆらめく炎と、薪がパチパチとはじける音で自然のぬくもりと癒しを体感してください。冬の夜をゆったりと過ごす、そんな特別な時間をお楽しみいただけます。

■プライベートサウナで身体の芯からから温まる

特別豪雪地帯の白馬で思いきりパウダースノーを楽しんだ後は、1階にあるプライベートサウナで体の芯から温まることができます。スウェーデンのTYLO社製のサウナストーブと、北欧産の木製キャビンでゆったりと体を癒すことができます。また、シャワー室も隣接されているのでサウナ後のクールダウンにも便利です。春から秋のシーズンには、ポーチに水風呂やリクライニングチェアー、BBQコンロも。春から秋のシーズンに滞在されるゲストも十分お楽しみいただけます。

■森の中に溶け込む品のよい佇まい

外壁には、日本で古くから純和風の家に使用されてきた焼杉と、無機質で静かな表情を持つモルタルの左官壁を使用。日本の伝統美と現代的なデザインを融合した建物が森の中に品よく佇み、ゲストを温かく迎えます。

■白馬の自然と調和する、新しい滞在スタイル

「ゲストハウスジャパン白馬」は日本人ならではの細やかなホスピタリティと、海外生活によって生み出されたニーズの熟知により、白馬村でも屈指の滞在満足度を誇る宿泊施設となりました。そして今回誕生した「ゲストハウスジャパン白馬シャレー」は、ゲストハウスジャパンリゾート独自のサービスを提供しながら、よりプライベートな空間を求めるニーズに応えた宿泊施設です。

今後もゲストハウスジャパンリゾートは、地域の魅力を最大限に活かした宿泊体験を通じて、国内外の旅行者に非日常の宿泊体験を提供してまいります。

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この機会にぜひ、ゲストハウスジャパン白馬シャレーをご予約ください！

公式Instagramアカウント（the_guest_house_japan_resort）では、ゲストハウスジャパンリゾートのお得な情報をいち早く配信中です。





■ご予約は公式ホームページ：https://www.theguesthousejapan.com/ja/chalet

または、Airbnbの特設ページよりairbnb.jp/h/theguesthousejapan-hakubachalet



■施設情報

施設名：ゲストハウスジャパン白馬シャレー

所在地：長野県北安曇郡白馬村

会社：株式会社 The Guest House Japan

HP: h(https://www.theguesthousejapan.com/ja/chalet/Instagram:)ttps://www.theguesthousejapan.com/ja/chalet/

(https://www.theguesthousejapan.com/ja/chalet/Instagram)Instagram: https://www.instagram.com/the_guest_house_japan_resort/

設計：SALA一級建築士事務所

HP: https://www.sala-arch.com

Instagram: https://www.instagram.com/sala.architects





■株式会社 The Guest House Japanについて

元外資系エアラインのマーケティングスタッフらが創業し監修。長野県白馬村にあるロッジ「ゲストハウスジャパン白馬」は、世界最大級のオンライン旅行会社で１０点満点中９.９という高評価を受け、トラベラーズレビューアワードを連続受賞中。現在も白馬村の中でトップクラスの評価を得ている。その他、貸切コテージの概念を超えた宿泊施設「ゲストハウスジャパン北軽井沢」と「ゲストハウスジャパン西伊豆」を運営し、両施設ともAirbnbでは５点満点中4.5以上の高評価を得ている。