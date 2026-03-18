声優・涼本あきほさんの1st写真集『あきいちばん』が本日3月18日に発売！

株式会社イマジカインフォス

『アイドルマスター シャイニーカラーズ』有栖川夏葉役、『ブルーアーカイブ』セリナ役などで知られる声優・涼本あきほさんのファースト写真集が本日3月18日（水）に発売された。

涼本さんが初写真集のロケ場所に選んだのは以前から訪れてみたかったという長野県。

善光寺や国立天文台・野辺山などの観光スポット、温泉街や川などのロケーションも涼本さんのリクエストをもとに決定。

写真集を出す際には着ることをファンと約束していたというメイド服でも撮影し、涼本さんとファン双方の夢が詰まった内容となった。

写真集の編集・制作は数々の声優写真集を手掛けてきた声優グランプリが担当している。

カバーは通常版、インフォスクエア版、電子版の3種類。本人が悩み抜いたうえで決定したカバーカット、裏面も含めてぜひ注目してほしい。「あきいちばん」というタイトルも本人考案。題字も本人直筆となっている。

『涼本あきほ1st写真集 あきいちばん』通常版カバー

『涼本あきほ1st写真集 あきいちばん』

発売日：2026年3月18日（水）

価格：3,850円（税込）

仕様：A4判 96ページ オールカラー

発行：イマジカインフォス

発売：主婦の友社

涼本あきほコメント

写真集のタイトルは「あきいちばん」！

やっぱり今の私がいちばん！と思いながら生きている私がつけたタイトルです！私らしいですね。

自分をいちばんのように大切することには慣れてきたけれど、自分がいちばんだと胸を張るのはまだ少し勇気がいります。

それでも、言葉にすることでまた少しつよくなれるのかなって……おまじないのような気持ちで、このタイトルにしました。

春一番が吹く季節に、今年は”あきいちばん”も吹いてきます！

新しい季節と一緒に、新しい私も見つけてください！



＜profile＞

すずもとあきほ●10月16日生まれ、ヴィムス所属。主な出演作は、アアニメ『アイドルマスター シャイニーカラーズ』（有栖川夏葉）、『夢見る男子は現実主義者』（夏川愛華）、『THE NEW GATE』（ミリー）、ゲーム『ブルーアーカイブ』（セリナ）ほか。

X：@AkihoSuzumoto(https://x.com/AkihoSuzumoto?s=20)

2026年5月10日（日）には発売記念イベントが開催。

イベント限定の特典ブロマイドにサインを入れて涼本さん本人からお渡しする。

また、アナザーフォトブックやB2タペストリーなど各専門店にて特典付きの限定版も発売中。

限定版・特典情報

【アニメイト】

早期予約特典：スマホステッカーA

※2026年1月19日（月）23:59までの早期予約者限定

共通特典：複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド2種（さわやかすずもん）よりランダムで1枚

※特典１.２.ともに絵柄はアニメイト限定版・通常版共通

〇限定版A：ボイスメッセージDLシリアル付き

4,290円(税込)

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3347545/

ボイスメッセージ内容：涼本さんが写真集のページをめくりながら撮影を振り返るコメンタリー！



〇限定版B：缶バッジ3種セット付き

4,730円(税込)

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3347546/



〇限定版Premium ボイスメッセージDLシリアル + 缶バッジ3種セット付き

5,170円(税込)

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3347547/



〇通常版

3,850円(税込）

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3347542/

アニメイト共通特典「スマホステッカーA」アニメイト共通特典「複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド」（２種ランダム）アニメイト共通特典「複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド」（２種ランダム）アニメイト限定版特典「 缶バッジ3種セット」

【ゲーマーズ】

早期予約特典：スマホステッカーB

※2026年1月19日（月）23:59までの早期予約者限定

共通特典：複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド2種（しっとりすずもん）よりランダムで1枚

※特典１.２.ともに絵柄はゲーマーズ限定版・通常版共通

〇限定版：A4サイズアナザーフォトブック + アクリルスタンド付き

6,820円(税込)

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10856645/



〇通常版

3,850円(税込）

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10856643/

ゲーマーズ共通特典「スマホステッカーB」ゲーマーズ共通特典「複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド」（２種ランダム）ゲーマーズ共通特典「複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド」（２種ランダム）ゲーマーズ限定版特典「A4サイズアナザーフォトブック」ゲーマーズ限定版特典「アクリルスタンド」

〇店舗限定特典

AKIHABARAゲーマーズ本店でご予約・ご購入のお客様には上記特典に加えて、限定L判ブロマイドをプレゼント！

AKIHABARAゲーマーズ限定ブロマイド

【インフォスクエア】

選べる早期予約特典

※2026年1月19日（月）23:59までの早期予約者限定

A：あなたの名前を呼ぶボイスメッセージ

B：写真集にサインを入れてお届け

さらに、早期予約期間に３冊セットをご予約の方は、A・B両特典に加えて、3/21（土）開催の写真集サイン会にもれなくご招待！

A特典のお名前＆サインを写真集のお好きなページにお入れします！



共通特典１.インフォスクエア限定カバー

※通常版のカバーは付きません

共通特典２.複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド2種（ワイルドすずもん）よりランダムで1枚

※絵柄はインフォスクエア限定版・通常版共通

〇限定版：B2タペストリー＆メイキングDVD（4Pミニ冊子封入パッケージ仕様) ＆ ”あきがこない！”L判ブロマイド7枚セット付き

11,000円(税込)

https://infosquare.shop/?pid=189720475



〇通常版

3,850円(税込）

https://infosquare.shop/?pid=189726792

『涼本あきほ1st写真集 あきいちばん』通常版カバーインフォスクエア共通特典「複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド」（２種ランダム）インフォスクエア共通特典「複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド」（２種ランダム）インフォスクエア限定版特典「B2タペストリー」インフォスクエア限定版特典「メイキングDVD」（4Pミニ冊子封入パッケージ仕様)インフォスクエア限定版特典「”あきがこない！”L判ブロマイド7枚セット」

【タワーレコード】

通常版 特典：L判ブロマイド

3,850円(税込）

https://tower.jp/item/7936046

タワーレコード特典ブロマイド

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電子書籍情報

電子限定カバー＆電子限定増ページ版

希望小売価格：3,850円（税込）

Kindle、BOOK☆WALKER、Reader Store、楽天kobo、DMMブックスほかにて近日配信予定。

イベント情報

『涼本あきほ1st写真集 あきいちばん』電子限定カバー

――2026年5月10日（日）開催――

特典ブロマイドサイン会

＜対象法人＞アニメイト・ゲーマーズ

＜日程・会場＞2026年5月10日（日）＠東京都内某所

＜内容＞特典ブロマイドサイン会

＜参加方式＞抽選制

＜応募期間＞2026年4月20日（月）23:59まで

詳細は下記ページをご確認ください。

アニメイト

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114509

ゲーマーズ

https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=7078

※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。