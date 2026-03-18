DUSTCELL、初のアリーナ公演開催決定！11月23日(月・祝) ぴあアリーナMMにて「DUSTCELL LIVE 2026 ―道―」開催決定

株式会社THINKR

DUSTCELLが2026年3月18日(水) Zepp Haneda (TOKYO) にて開催した「DUSTCELL TOUR 2026 -碧い海-」のツアーファイナルを開催。この公演にて、11月23日(月・祝) にぴあアリーナMM公演の開催を発表いたしました。DUSTCELLにとって初のアリーナ公演となります。

■DUSTCELL、初のアリーナ公演開催決定

昨年12月にリリースした最新アルバム「碧い海」をたずさえて全国9箇所をまわるツアー「DUSTCELL TOUR 2026 -碧い海-」を敢行中のDUSTCELL。このツアーファイナルを本日3月18日(水) Zepp Haneda (TOKYO) にて開催いたしました。

この公演の最後に演奏する「心臓」曲中にて、11月23日(月・祝)にぴあアリーナMMでのワンマンライブの開催を発表。これがDUSTCELLにとって初のアリーナ公演となります。

チケットは本日よりファンクラブ「DUSTROOM」にてFC先行からスタートいたします。

■公演情報

【DUSTCELL LIVE 2026 ―道―】

2026年11月23日(月・祝) ぴあアリーナMM

OPEN 18:00 / START 19:00



〈サポートメンバー〉

Guitar / Bandmaster: Shoma Ito

Bass: Takuto Unigame

Drums: camacho

Keyboard: Sosuke Oikawa

Synthesizer: Takayasu Nagai



〈チケット料金〉

S席（限定グッズ付き）: \15,000（税込）

※限定Tシャツ付

※ グッズデザイン詳細、券売受付は後日解禁

A席（通常）: \9,000（税込）

A席をご購入頂きましたお客様に関しまして、後日ファンクラブ会員向けにS席へのアップグレード抽選受付を実施予定です。当選された場合、差額をお支払いいただく形となります。S席をご希望のお客様はまずA席をご購入下さい。

※ファンクラブ会員受付にて規定枚数となった場合、ファンクラブ以外での受付はございません。

・S席：\15,000（税込）→ A席：\9,000（税込）+ アップグレード金額：\6,000（税込）



〈チケット情報〉

・FC先行

【受付期間】2026年3月18日(水) 21:00 ～ 2026年4月5日(日) 23:59

【受付URL】https://subscription.app.c-rayon.com/app/dustcell/home

・オフィシャル先行

【受付期間】2026年4月10日(金) 12:00 ～ 2026年4月26日(日) 23:59

【受付URL】https://eplus.jp/dustcell/



［主催・企画］THINKR

［制作・進行］ALLT STUDIO

［問い合わせ］DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

■DUSTCELL 作品情報

NOW ON SALE（2025年12月10日(水)発売）

4th Album「碧い海」（ALLT RECORD）

・初回生産限定盤：\5,500（税込） / XNTH-00008

・通常盤：\2,750（税込） / XNTH-00009

［収録曲］

1.青

2.畢竟 ＊RPG『崩壊：スターレイル』黄泉イメージソング

3.音楽

4.憂いの化け物

5.SCAPEGOAT

6.灯火 ＊TVアニメ『ガチアクタ』エンディング主題歌

7.いちばんぼし

8.ブルーマーブル

9.表情差分 ＊TVアニメ「君は冥土様。」エンディングテーマ

10.後書き

11.心臓

［パッケージ内容］

▼初回生産限定盤

・特殊BOXパッケージ

・CDアルバム

・アートブック

・アクリルスタンド

・缶バッチ（3個）

・ステッカー（3枚）

▼通常盤

・CDアルバム

［店舗別購入者特典］

・FINDME STORE by THINKR…卓上カレンダー

・その他…A4クリアファイル

※特典は無くなり次第、終了となります。

※特典の取り扱いが無い店舗もございますので、特典の有無はショップにお問い合わせください。

［販売ショップ一覧］

https://allt-record.lnk.to/aoiumi_CD

［Streaming / Download］

https://lnkfi.re/DUSTCELL_aoiumi_251210

NOW ON SALE（2025年7月23日(水) 発売）

Blu-ray「ONE at 日本武道館」（ALLT RECORD）

\9,800（税込） / XNTH-00006~7

［収録内容］

〈DISC1〉

1.DERO

2.火焔

3.Heaven and Hell

4.TOUBOU

5.オルターエゴ

6.Mad Hatter

7.NO PAIN

8.足りない

9.LAZY

10.表情差分

11.SOPPY

12.LILAC

13.bibouroku

14.雨の植物園

15.PLAIN

16.Void

17.狂う獣

18.SCAPEGOAT

19.Nighthawk feat. たなか

20.漂泊者

21.過去の蜃気楼

22.独白

23.命の行方

24.FAKE

25.アネモネ

26.ORIGINAL

27.心臓

28.ONE

EN1.終点

EN2.CULT

EN3.STIGMA

〈DISC2〉

Documentary - Behind The Scene



・LIVE PHOTO BOOK

［販売ショップ一覧］

https://lnk.to/DUSTCELL_20250723_PKG

■DUSTCELLプロフィール

ボーカルのEMAとコンポーザーのMisumiによる2人組音楽ユニット、DUSTCELL。

それぞれ歌い手とボカロPとしてキャリアを積んできた2人は、DUSTCELLの結成から注目を集め、以降、精力的に作品リリースとライブを行っている。

ダークで退廃的な世界に深く踏み込み、傷、痛み、命、孤独といったテーマに寄り添いながら、時には闇の中に希望の光を見出し、また時には光から闇へと手を伸ばす。変わりゆく自らの創作意欲を恐れず受け入れ、表現し続ける。そうして生まれた楽曲たちに全身全霊で命を吹き込み、ライブパフォーマンスではまるで生き物のように表現する。替えのきかない存在として、リスナーにとっての浄化、救済となれたら。

2025年3月にはデビュー5周年を記念した初の日本武道館公演を開催。

・DUSTCELL

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YouTube https://www.youtube.com/c/DUSTCELL

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note https://note.com/dustcell/

・EMA

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・Misumi

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■ALLT STUDIOについて

ALLT STUDIOは、

ネットシーンを中心に活動する

アーティスト達をマネジメントする、

日本発の音楽クリエイターレーベルです。

ALLT STUDIOのアーティストは、自身の楽曲制作にとどまらず、

他アーティストへの楽曲提供やコラボレーション、

映画・ドラマ・CMなどの主題歌を手掛けたりと、

様々な形で創造性を発揮しています。

日本のネットシーンから派生した音楽性を要に、

シンガー、コンポーザー、クリエイターとしての表現世界を追究し、

成長出来る場を構築していくと共に、所属アーティストの

非凡な才能を最大限に引き出すサポートをしていきます。

「ALLT (オルト)」という名前には、

Alternative / All Type / All That / All Time の意味を込めており、

幅広い音楽ジャンルを受け入れる柔軟性を持ち、

新しい音楽の世界へ挑戦を続けるスタジオの精神や、

所属アーティスト達の姿勢を表しています。

私たちは広く愛される音楽と、独創的な音楽を両立する

新たな次元の作品を生み出し、

より多様で豊かな音楽体験を見出していきます。

公式サイト：https://alltstudio.jp/

（運営 株式会社THINKR： https://thinkr.jp/）