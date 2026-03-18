益子舘里山リゾートホテルが企業や団体向けの大会議室を新設

大会議室を用意した思い

株式会社ホテルサンシャイン益子舘新設した会議室

日々団体様よりご利用の相談をいただく中で様々な用途の団体様に対応できるように今回会議室を新設しました。これにより企業様などの需要に応えると共に、使い勝手の良い会議室と益子舘のアットホームな空間を研修や会議などでご利用いただけます。

研修/会議後には「滝見露天」寝ながら入れるサウナ「ネレルサウナ」のある癒しの温泉で疲れをとり、地元の旬を活かした心温まる里山懐石を楽しんでください。

団体様向けプランも用意

会議室を利用出来る団体様向けプランも用意しております。小規模から大規模まで対応可能で今回新設した会議室は60名までの中規模団体様が利用可能となります。食事は2食付きで研修や勉強会などで使い勝手の良いプランを用意しております。詳細についてはお問い合わせくださいませ。

会議室の種類

小規模から大規模まで柔軟に対応できる会議室を2カ所用意しております。

・20名規模 (2カ所)

・60名規模 (今回新設)

・130名規模

会議室の仕様

様々な用途に対応できる仕様となっております。

・プロジェクター

・マイク/スピーカー

・ホワイトボード完備

その他ご質問事項がございましたらお問い合わせくださいませ。

益子舘について

「森の中のアットホームな温泉宿」として、益子を訪ねてくるお客様に益子町を心の底から楽しんでもらいたい、益子舘がプラットホームとなって、益子の魅力を存分に知ってもらいたいという思いで旅館を経営しています。

経営資源である「温泉」や滝を見ながら入浴できる「滝見露天」、全国でも珍しい寝れるサウナ「ネレルサウナ」、隣接するフィットネスジム「flaner」など、他社にない自社の特徴を最大限生かしながら、益子を訪れるお客様に満足いただくことが最大のミッションです。

料理では地産地消を推進し、「とちぎの地産地消推進店」1号店に認定され、地元の四季折々の素材を活かした、目にも美味しい心温まる料理をご用意。

客室は「露天風呂付き和室」から「最上階モダン和洋室」、地元の大地を表現した「アーティスティックルーム」など豊富な種類をご用意しております。2023年5月にはソファとYogibo、65インチテレビを設置した「リラックス和室」をリニューアルし、12月には3ベッド常設＆85インチ大画面テレビの贅沢空間を再現した「トリプルベッド洋室」を新設。

日帰り温泉の営業について

営業時間

毎日：15:00～22:00(最終受付21:00)

入浴料金：大人 1,000円(土日祝 1,500円)

子供(3歳～小学生) 800円(土日祝 1,300円)

貸タオルセット：200円

※お盆・陶器市・GW・年末年始期間の平日は、土日祝日料金になる場合がございます。詳しくは公式HPでお知らせいたします。

・宿泊

チェックイン：15:00～24:00

チェックアウト：5:00～10:00

会社概要

益子舘全景

社名：株式会社ホテルサンシャイン益子舘

所在地：〒321-4217 栃木県芳賀郡益子町大字益子243-3

代表取締役社長：高橋 美江

事業内容：宿泊事業/フィットネス事業

設立： 2005年11月

HP：https://mashikokan.jp