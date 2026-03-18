VTuberユニットとして初のオフラインイベント「宇宙のティータイム POP UP&トークイベント~春のゆるとげピクニック~」キービジュアルを公開！会場限定グッズラインナップも発表
株式会社HIKEが主催する「宇宙のティータイム POP UP&トークイベント~春のゆるとげピクニック~」のキービジュアルが公開されました。本イベントは、VTuberユニット「宇宙のティータイム」初のオフラインイベントです。会場では限定グッズの販売、1on1トーク、トークイベントを実施します。「宇宙のティータイム」の4名からコメントも届きましたのであわせてご覧ください。
追加情報は本日の生配信でも発表されていますので、ぜひご覧ください。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rnl53-55Dys ]
宇宙のティータイムコメント
すいと
宇宙のティータイムが考える"わくわく"を会場でご堪能下さい！
https://x.com/suito0309
そた
『宇宙のティータイム』がまさかのオフイベ開催！！
リアルまで侵食する究極のゆる空間を体感せよ
https://x.com/sota_saturn
四ッ谷やえ
血肉湧き踊る 最高のエンターテイメントバトル 勃発 ！究極の オフイベを その目に 焼き付けろ
https://x.com/yotuyayae_VT
眠月ルナ
画面越しのみんなと今度はリアルで会える日！最高の時間になりますように♪
https://x.com/Lunadanyo
衣装/デザイン：みや様
https://x.com/Mo_2Re5
制作：青野ユウ様
https://x.com/aovex
イベント概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/51825/table/740_1_cfae184f8816d78360b20a89e8e06fb6.jpg?v=202603190951 ]
トークイベント
日程
１.4月18日（土）
12:30入場開始／13:00開演
前半：あっちむいてホイで質問権を争う
後半：私物プレゼント企画
２.4月18日（土）
18:00入場開始／18:30開演
前半：ディベートバトル
後半：私物プレゼント企画
３.4月19日（日）
12:30入場開始／13:00開演
前半：クイズ対決（すいと＆そた vs ルナ＆やえ）
後半：私物プレゼント企画
トークイベントチケット
【現地チケット】
3,500円（税込）
入場特典の書き下ろしイラスト全員集合ポストカード付き
販売URL）https://livepocket.jp/e/imv87
【オンライン&アーカイブ視聴チケット】
3,000円（税込）
※各回ごとの個別販売（全3回）
※入場特典は付きませんのでご注意ください
販売期間）2026年3月18日（水）22：00～2026年4月30日（木）23：59
視聴期間）生配信～2026年5月31日（日）23：59
※メンテンナンス時間を除く
販売URL）https://www.stream-ticket.com/brand/1148.html
視聴プラットフォーム）STREAM TICKET（ストチケ）
1on1トーク
【1on1トーク オフライン（会場開催）】
日程
・4月18日（土）
14:30~16:00 ルナ・やえ
16:00～17:30 すいと・そた
・4月19日（日）14：30～18：30
14:30~16:30 すいと・そた
16:30～18:30 ルナ・やえ
チケット（購入特典付き）
1枚2,000円（税込）
現地でのみ購入可能です。物販スタッフから1on1チケットをご購入ください。
トークチケット2枚ごとにレプリカチケット1枚をプレゼント！
※1枚につき30秒までとなります。
※購入制限は特にございません。
※一度につき4枚までの使用制限を設けさせていただきます。
【1on1トーク オンライン（Talkport）】
日程
・4月17日（金）
18:00~19:30 すいと・そた
19:30～21:00 ルナ・やえ
・4月18日（土）
14:30~16:00 すいと・そた
16:00～17:30 ルナ・やえ
・4月19日（日）
14:30~16:30 ルナ・やえ
16:30～18:30 すいと・そた
※18日、19日はオフラインと並行して行うため、ペアを組んで1時間半ごとに入れ替えになる予定です。
※レプリカチケットのプレゼントはございません。
チケット
1分3,500円（税込）
オンラインでの1on1はTalkportで実施します。
販売開始時期）2026年3月21日（土）19：00
販売URL）https://talkport.com/a/2230/3109
※Talkportご利用の流れ
https://talkport.com/about_live
限定グッズラインナップ
新規描き下ろしイラストグッズを限定販売！グッズは会場で販売いたします。
アクリルスタンド（全4種） 各1,700円（税込）
フックつきアクキー（全4種） 各1,300円（税込）
ランダムチェキ（全16種※） 各400円（税込）
アクリルコースター（全4種） 各1,300円（税込）
※ランダムチェキ風ブロマイドは、選んでいただいた出演者の4種の中からランダム販売となります。
※画像はイメージです。実際の色味・形状など異なる場合がございます。
現地でのプレゼント受付について
出演者ごとにプレゼントを受付けますが、以下のものは受け取り不可となります
・3辺合計が60cmを超えるもの
・2kg以上のもの
・中古品、使用済み・開封済み
・危険物（火薬、薬物、ハサミ、刃物等)
・生き物、生もの
・飲食物全般
・高額商品（5万円以上）
・手作りのもの
・金品（現金・金券類・チケット 類・カタログギフト・ギフトコード等）
・記録媒体（USB、フラッシュメモリ、CD、DVD等）
・ぬいぐるみ、クッションまたはそれらに類似するもの
・公序良俗に反するもの、政治的・宗教的なもの
・個人情報が記載されているもの
・その他運営がお預かりできないと判断したもの
株式会社HIKEについて
会社名：株式会社HIKE
所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階
設立：2018年3月14日
代表者：代表取締役 三上 政高
事業内容：アニメーション / ライブエンターテイメント / マーチャンダイジング / ライツマネジメント / ゲームデベロップメント / コンテンツマーケティング・プロモーション / クリエイティブプロダクション（2D/3Dアニメーション、デザイン、書籍・マンガ編集、映像制作、グラフィック制作、ライブ・イベント制作、WEB制作） / AX・DX ソリューション / グローバルHR
公式サイト：https://hike.inc/
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