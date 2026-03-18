世界一学ばない日本の大学生を救え！イマジナが3,000社の実績を凝縮した「EQワークショップ」を全国の大学で無料開催

株式会社イマジナお問い合わせはコチラ :https://www.imajina.com/contact/

企業のブランディングを手掛ける株式会社イマジナ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関野吉記）は、社会貢献活動の一環として、通常は企業研修として提供している「EQ（人間力）向上×自己理解ワークショップ」を、全国の大学向けに完全無料で出張開催することを決定いたしました。

■実施の背景：大学は「学びの終着点」ではない

EQワークショップ特設サイト :https://jikourika-ws-el2tmrl.gamma.site/

現在、日本の大学生の平均学習時間は週10～15時間と、米国の半分以下（OECD調査）に留まっています。「大学合格」がゴールとなり、社会に出るための「プロのエンジン」を積まないまま卒業する現状が、日本企業のエンゲージメントを世界最低水準（わずか6%）に押し下げる要因となっています。

イマジナは、この教育格差を是正すべく、本来は企業の新人研修などで扱っている「プロフェッショナルとしての在り方」を、学生のうちから学べる機会を無償で提供いたします。

■「やり方」ではなく「在り方」を教える、学内開催の意義

従来のキャリアセンターによる「履歴書の書き方」や「面接テクニック」といった「やり方」の指導だけでは、入社後の早期離職（原因の89%が人間性・姿勢）は防げません。

本ワークショップでは、ハーバード大学の調査でも成功の85%を占めるとされる「EQ（感情知性）」を軸に、以下の内容を学生向けにカスタマイズして実施します。

■すでに多くの学生が熱狂。大学関係者からの問い合わせを受付開始

- 世界基準の自己理解：自分の感情の癖を知り、他者と協働する「プロの姿勢」を体得。- 主体性の覚醒：指示を待つ「お客様」から、自ら価値を生み出す「プロ」への意識変革。- 社会貢献としての無償提供：興味を持った大学・学生団体向けに、講師を派遣し学内で実施。

プレ開催では、「就活のテクニック以前に、なぜ働くのかという根底が変わった」「世界との差に衝撃を受けた」といった声が続出しています。AIが台頭する時代、知識（IQ）以上に重要となる「人間力（EQ）」の教育は、大学の価値を再定義する取り組みとなります。

■開催のご相談・お申し込みについて

学内での開催を希望される大学関係者様、学生団体様からの相談を随時受け付けております。

● ご相談・お申し込み窓口：https://www.imajina.com/contact/

【株式会社イマジナについて】

3,000社以上のブランディングを支援。「組織を強くするのは、人の想いである」という信念のもと、人材育成からアウターブランディングまで一気通貫でサポート。代表・関野吉記の著書は累計60万部を突破。

【本件に関するお問い合わせ先】

担当：青江 美波

TEL：03-3511-5525

FAX：03-3511-8228

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