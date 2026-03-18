名古屋発3ピースロックバンドMaki、Major 1st Full Album 『My favorite things』 本日リリース！「Art」ミュージックビデオ公開！

日本コロムビア株式会社

名古屋発の3ピースロックバンドMakiが、本日Major 1st Full Album『My favorite things』でメジャーデビューを迎え、先月2月18日に先行配信された「May」も大きな反響を呼ぶ中、アルバム2ndリード曲である「Art」のミュージックビデオを公開した。





今作のミュージックビデオは、これまでのMakiの映像作品にはあまり見られなかった遊び心がふんだんに盛り込まれた内容だ。宇宙人や恐竜が登場するシュールでPOPな世界観や、遠近法を用いた視覚的なギミックが組み込まれており、バンドの新たな一面を垣間見ることができる、片時も目が離せない映像作品となっている。楽曲「Art」は、ライブハウスやフェスなど、大きな会場でのシンガロングの情景が目に浮かぶような、開放感のあるナンバー。作詞作曲を担当したBa.Vo.山本響の等身大の想いが綴られており、「誰にもならなくていい 時にはへこんだっていい」というフレーズが印象的だ。誰かと自分を比べてしまったり、上手くいかない日々に悩んだり、そんなすべての人をそっと肯定してくれるメッセージは、年齢や性別を問わず、聴く者の心に深く刺さる。また、アルバムリリースツアー “Maki Tour 2026「四暗刻」”は、5月までの第一弾ゲスト公演で東京（恵比寿）、千葉、三重公演がソールドアウト。その他の公演も残り僅かとなっている。6月以降の公演についても今後順次ゲストアーティストが解禁されるのでこちらも続報が待たれる。チケットは現在4月・5月公演分が一般発売中、6月公演分は3月28日(土)より一般発売が開始されるため、希望の公演は早めにチェックしてチケットを手に入れておきたい。メジャーデビューという節目を迎え、より一層深みを増した彼らのライブを、ぜひ会場で体感してほしい。【公開映像】Maki「Art」Music VideoURL：https://youtu.be/0RB625pSl7E【New Release】2026.03.18 (wed) ReleaseMajor 1st Full Album『My favorite things』Streaming / DL Link：https://maki-jpn.lnk.to/Myfavoritethings▼ご予約/ご購入URLhttps://lit.link/maki_mft▼初回限定盤

▼通常盤

初回限定盤（CD+DVD）COZP-2308/9 \5,280 （税込） ＊特殊パッケージ仕様

通常盤（CD）COCP-42655 \3,300 （税込）

コロムビアミュージックショップ限定盤 （Tシャツ付）

・初回限定盤＋Tシャツ \8,280 （税込）

・通常盤＋Tシャツ \6,300 （税込）

＊サイズ展開：M・L・XL （数量限定）



【初回特典（CD＋DVD 初回限定盤）】

＊初主催フェスMaki pre. MUSIC FESTIVAL「天和」ライブの模様に加え、「My favorite things」 レコーディングメイキング映像を収録した特典DVD付



収録曲 （初回限定盤/通常盤/CMS限定盤 共通）｜全12曲収録

CD

1.May

2.走れ

3.Art

4.My favorite things

5.Tours

6.Buddy Buddy

7.星

8.迎春

9.Night Glory??

10.ナード

11.All Days All Night

12.BIRTHDAY



DVD（初回限定盤のみ）

・Maki pre. MUSIC FESTIVAL 「天和」 ～全てを賭ケろ！～ Live & Making Movie

1.風

2.ストレンジ

3.シモツキ

4.斜陽

5.ユース

6.斜陽

7.Landmark

8.RINNE

9.フタリ

10.銀河鉄道

11.Lucky

12.憧憬へ

13.平凡の愛し方

14.こころ

・Making of 「My favorite things」



【アルバム発売記念イベント】

＜東京＞

日時：3月17日 (火) 19時～

会場：タワーレコード渋谷店B1F CUTUP STUDIO



＜名古屋＞

日時：3月20日 (金祝) 17時～

会場：名古屋RAD NINE



＜大阪＞

日時：3月28日 (土) 19時～

会場：タワーレコード梅田NU茶屋町店 店内イベントスペース



【各店舗・ECサイトアルバム購入者特典】

Major 1st Full Album「My favorite things」を対象店舗・ECサイトよりご購入の方に先着プレゼント



＜特典内容＞

●タワーレコード（オンライン含む）：ピックキーホルダー

●Amazon.co.jp：メガジャケ（240mm×240mm）

●コロムビアミュージックショップ：B2告知ポスター

●その他応援店：ジャケット絵柄ミニステッカー（50×50mm）



【パネル展情報】

Maki Major 1st Full Album『My favorite things』の発売を記念して、対象店舗にて初主催フェス『Maki pre. MUSIC FESTIVAL「天和」』の模様を写真に収めた”パネル展”を開催

また『My favorite things』（COZP-2308~9/COCP-42655）をお買い上げいただいたお客様には、抽選で展示しているパネル（直筆サイン入り）をプレゼント



＜パネル展：開催店舗＞

●東京：タワーレコード渋谷店

●愛知：タワーレコード名古屋パルコ店

●大阪：タワーレコード梅田NU茶屋町店



＜パネル展開催期間＞

2026年3月17日（火）各店舗開店時～2026年3月23日（月）各店舗閉店時



【ツアー情報】

『Maki Tour 2026「四暗刻」』

4/29(水祝)Zepp Nagoya 【ONEMAN】

5/1(金)心斎橋BIGCAT with/キュウソネコカミ

5/12(火)恵比寿LIQUIDROOM with/BLUE ENCOUNT SOLD OUT!!

5/13(水)千葉LOOK with/SHE'll SLEEP SOLD OUT!!

5/24(日)台湾・台北THE WALL with/KUZIRA

5/27(水)鈴鹿ANSWER with/the奥歯's SOLD OUT!!

5/29(金)熊本B9 V2 with/ THE FOREVER YOUNG

5/30(土)鹿児島SR HALL with/ THE FOREVER YOUNG

6/3(水)松本ALECX

6/4(木)高崎SUNBURST

6/13(土)松山WStudioRED

6/14(日)高松DIME

6/18(木)柳ヶ瀬ants

6/26(金)水戸LIGHT HOUSE

6/28(日)HEAVEN’S ROCK Utsunomiya VJ-2

7/3(金)神戸太陽と虎

7/9(木)岡山CRAZYMAMA 2nd Room

7/11(土)出雲APOLLO

7/15(水)静岡UMBER

7/16(木)F.A.D YOKOHAMA

7/24(金)KYOTO MUSE

7/31(金)the five morioka

8/2(日)札幌PENNY LANE 24

8/8(土)仙台Rensa

8/9(日)新潟GOLDEN PIGS RED STAGE

8/11(祝・火)金沢EIGHT HALL

8/15(土)福岡DRUM LOGOS

8/16(日)広島LIVE VANQUISH

8/21(金)GORILLA HALL OSAKA 【ONEMAN】

9/4(金)Zepp Divercity TOKYO 【ONEMAN】

10/4(日)沖縄Output



▼受付URL

https://w.pia.jp/t/maki-suanko2026/



【プロフィール】

2015年、名古屋にて結成された、激情の3ピースロックバンド

2016年からライブ活動を始め、2018年1月、First Mini Album「平凡の愛し方」で全国デビュー以降、コンスタントに作品をリリースし、ライブ活動を重ねる。

リスナーの心を激しく揺さぶる“衝動的かつ叙情的”なライブアクトで、リリースツアーは全国各地でソールドアウト、サーキットイベントでは入場規制がかかるなど着実にライブの動員を増やす。

2025年、『ARABAKI ROCK FEST』、『COUNTDOWN JAPAN』などの大型フェスに出演。

自身初となる主催フェス 『Maki presents. Music Festival 「天和」』をZepp Nagoyaで開催、大成功に収める。

2026年1月1日にプライベートレーベル『NEVERMIND Rec.』を立ち上げ、3月18日に「RINNE」（2020年）以来約6年振り2枚目となるフルアルバムを日本コロムビアよりリリース。始動から10年でメジャーデビューを果たす。

同作を携え、4月29日のZepp Nagoyaを皮切りに10月4日沖縄 Outputまで全国31公演となる過去最大規模の全国ツアー『Maki Tour 2026「四暗刻」』を開催。

今、ライブシーンで最も勢いを増すロックバンドのひとつである。



【Information】

Official HP：https://maki-official.com/

日本コロムビア特設HP：https://columbia.jp/maki/

TikTok：https://www.tiktok.com/@maki_band_official

YouTube：https://www.youtube.com/@maki5561

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