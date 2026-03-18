第7回JAPAN PODCAST AWARDSでTBS Podcast『ジェーン・スーと堀井美香の「OVER THE SUN」』が大賞に！『pecoとJESSICA』はパーソナリティ賞を受賞！
3月18日（水）に第7回JAPAN PODCAST AWARDS贈賞式が開催され、TBSラジオが運営するTBS Podcastから、『ジェーン・スーと堀井美香の「OVER THE SUN」』が大賞を受賞しました。
さらに『pecoとJESSICA』が＜メディア・コンテンツ企業部門＞のパーソナリティ賞を受賞しました。
贈賞式では選考対象作品の中から選ばれた「大賞」「パーソナリティ賞」「企画賞」「Spotify EQUAL
賞」の受賞作品が発表されました。
詳細は第7回JAPAN PODCAST AWARDS公式ホームページからご覧いただけます。
第7回JAPAN PODCAST AWARDS公式HP：https://www.japanpodcastawards.com/
大賞を受賞した『ジェーン・スーと堀井美香の「OVER THE SUN」』
パーソナリティ賞を受賞した『pecoとJESSICA』
【番組情報】
ジェーン・スーと堀井美香の「OVER THE SUN」
出演者：ジェーン・スー、堀井美香
ジェーン・スーと堀井美香による、Podcast番組。リスナーのみなさんともに語らいながら、“太陽の向こう側”を目指していきます。
各種Podcastからお聴きいただけます。
Spotify：https://open.spotify.com/show/4sZYkG465UBmaZfmIqYJwN?si=bcbf36d03e1d4762
配信日時：毎週金曜17時頃
番組HP：https://www.tbsradio.jp/ots/
番組メールアドレス：over@tbs.co.jp
番組X：https://x.com/ots_tbsradio
pecoとJESSICA
出演者：peco、JESSICA
2人はともに1995年生まれ。最近あったこと、今考えていることを語り合う。彼女たちの等身大の話。
各種Podcastからお聴きいただけます。
Spotify：https://open.spotify.com/show/58S6go4Tdhqs3MQylTKUJ6?si=b17a3536e5f14f9a
配信日時：毎週月曜日19時頃
番組Instagram：@pecotojessica