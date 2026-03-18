「元メジャーリーガーマック鈴木氏が無料講演！爪と運動能力の新しい関係」 スポーツ界の盲点を浮き彫りにするセミナーを開催します。『MAC BRAND』が次世代コンディショニング理論を発表

ネイルヘルス株式会社

報道関係者各位

【展示会出展／無料セミナー】

元メジャーリーガー・マック鈴木登壇！

スポーツ界の盲点「爪＝運動機能」というパラダイムシフト。

すべての努力を噛み合わせる『MAC BRAND』が次世代コンディショニング理論を発表

スポーツ系専門学校の学生へ講義をするマック鈴木氏

ネイルヘルス株式会社（MAC BRAND 教育事業部 : 新潟県長岡市）は、2026年4月15日（火）～17日（木）に東京ビッグサイトで開催される「スポーツチーム・アスリート向け総合展」（ブース番号：A22）に出展いたします。

会期中、元メジャーリーガーのマック鈴木氏と、爪コンディショニングトレーナー末廣亜紀による無料セミナーを開催し、これまでスポーツ界で「空白地帯（ミッシング・リンク）」となっていた「爪の機能」に着目した次世代のコンディショニング理論**を公開いたします。

■ 背景：スポーツ現場の盲点「出力の土台が崩れている」 現代のスポーツ現場では、トレーニング・栄養・リカバリー・メンタルといったコンディショニングが高度に発展しています。しかし、それらを完璧に積み重ねても、「大事な場面で噛み合わない」「怪我が繰り返される」ケースが後を絶ちません。 MAC BRANDは、その原因が「身体の出力を支える細部（指先・足趾）の管理」がすっぽりと抜け落ちている点にあると突き止めました。

■ 「美容」から「機能コンディショニング」へのパラダイムシフト 私たちは、爪を単なる「見た目（美容）」ではなく、結果を出すための「究極の準備（運動機能の一部）」として再定義します。 足趾と手指の骨格設計を整え、末端のセンサーを鋭敏にすることで、身体全体の「無意識の力み（りきみ）」を排除。接地面積を最大化し、これまでロスしていた出力を安定させることで、すべてのアスリートが持つポテンシャルを「再現可能」な状態へと昇華させます。

■ 教育機関・プロチームが認める「確実な武器」

履正社スポーツ専門学校北大阪校野球コースの単位取得授業

この理論はすでに多くのトップレベルで実証されています。2021年より履正社スポーツ専門学校北大阪校（野球コース）にて、爪を科学的に学ぶ単位取得授業として導入されているほか、WEリーグ「アルビレックス新潟レディース」や「新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ」など、多数のプロチームが“チームの勝利を支える共通言語”としてMAC BRANDを導入しています。

■ 新潟県三条市の職人技術×元メジャーリーガーの実戦知見

マックブランドの爪ケアツール（4月下旬にリニューアル）

本理論を具現化するため、世界が認める金属加工のまち・新潟県三条市の世界的工具メーカー「株式会社マルト長谷川工作所」と専用ツールを共同開発。爪に負担をかけず、本来の「弾力」を保ち機能を生かすための高精度ギア（ネイルニッパー等）の提供を通じ、個人任せだった爪のケアを組織的なコンディショニングへと進化させます。

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【無料セミナー概要】

タイトル： その怪我はなぜ起きたのか？ マック鈴木が教える「身体の盲点」とパフォーマンス向上の極意

日時： 2026年4月15日（火）14:20～14:50（30分）

会場： 東京ビッグサイト（スポーツチーム・アスリート向け総合展 企業PRセミナー会場）

参加費： 無料

登壇者：

マック鈴木（MAC BRANDアンバサダー / 元メジャーリーガー）

末廣亜紀（MAC BRAND爪コンディショニングトレーナー/理論構築）

セミナー内容：

なぜ怪我や不調が起きるのか（キネティック・チェーンと代償動作）

積み上げた取り組みが噛み合う状態とは何か見落とされてきた身体の“末端機能”の役割と、パフォーマンス向上の“武器”として活用する方法

■ 入場・取材のお申し込みについて

ご来場をご希望のメディア関係者様は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。取材くださる場合は、無料でご入場いただける事前登録をご案内致します。

また、会期中のマック鈴木氏、末廣への個別取材はブース（A22）にて随時受け付けております。

■ お問い合わせ先 ネイルヘルス株式会社（MAC BRAND教育事業部）

担当：末廣亜紀 Email：nailstudioace@gmail.com

ホームページ：https://www.nailhealthjapan.com