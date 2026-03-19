AKB48・長友彩海（ながとも あやみ）がデビュー10周年を記念した1st 写真集『予定外の瞳』を2026年6月5日（金）に発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛／本社：東京都千代田区）は、AKB48 16期生で、今年デビュー10周年の人気メンバーとして第一線で活躍する長友彩海（あやみん）の1st写真集『予定外の瞳』を、2026年6月5日（金）に発売いたします。

15歳でAKB48に加入したあやみんも、現在は25歳の大人の女性へと成長。本書は、王道アイドルらしいキュートさやガーリーさ、ポップさはもちろん、これまで見せたことのない大人の表情も収めた一冊となっています。

衣装はフィッティングの段階から、自身の魅力を最大限に引き出せるものを本人がセレクト。ヘアアレンジも撮影時にヘアメイクさんと相談しながら、「このロケーションならこんな髪型で」と細部までこだわり抜いて撮影に臨みました。また、写真のセレクトや構成にも本人が深く関わり、デビュー10周年を記念する書籍としてふさわしい仕上がりになりました。

撮影地は、彼女が初めて訪れたインドネシア・バリ島。クタのプライベートビーチに隣接するラグジュアリーホテルや、熱帯雨林を望むウブドのインフィニティプール付きヴィラを貸し切ってロケを敢行しました。

先行カットでは、本人の指定ペンライトカラー（イエロー×ライトブルー）の1色である水色のワンピース姿でバリの街を歩く様子や、同じくペンライトカラーの黄色の水着姿、さらには真っ赤なビキニ、淡い水色のランジェリー、そして黒のランジェリーを身にまとうなど「大人全開」なスタイルも公開しています。

ほかにも、乳白色の湯船に浸かっているシーンや、肌が透ける下着姿でのシャワーシーンにも挑戦しています。さらに、初となるバックショットも多めに掲載されており、その大胆さに驚かされること間違いなしの内容です。

表紙は透明感あふれる一枚で、淡い水色のランジェリー姿となっています。これはあやみん自身が選んだ一番のお気に入りのカットです。

『予定外の瞳』というタイトルは、AKB48総合プロデューサー・秋元 康氏が、あやみんの魅力を表現して名付けたものです。

また、本作にはあやみん自身によるエッセイも収録されており、現在の想いが等身大の言葉で綴られています。

カバー（表紙）は通常版のほか、「セブンネットショッピング」「HMV&BOOKS online」の限定版を含む全3種類を用意しています。また、「Amazon」「セブンネットショッピング」「HMV&BOOKS online」「楽天ブックス」「ジュンク堂書店名古屋店」「TSUTAYA EBISUBASHI」「SHOWROOM」では、限定生写真付きの特典が用意されています。

さらに、発売記念イベントとしてお渡し会の開催も決定いたしました。2026年6月7日（日）に「HMV&BOOKS SHIBUYA」、同7月12日（日）に「ジュンク堂書店 名古屋店」にて、それぞれ限定特典付きのお渡し会を実施いたします。

加えて、以下の店舗では写真集のパネル展を開催いたします。

HMV&BOOKS SHIBUYA：2026年6月5日（金）～6月14日（日）

ジュンク堂書店 名古屋店：2026年6月5日（金）～7月12日（日）

大阪・TSUTAYA EBISUBASHI：2026年6月5日（金）～6月21日（日）

展示されたパネルの中から、サイン入りパネルが当たる抽選プレゼントキャンペーンも同時開催されます。

【長友彩海 コメント】

密かに目標としていた念願の写真集を発売することができて、とても嬉しいです！

今回はバリ島の綺麗なビーチや豊かな自然に囲まれて、いろんな私を撮影していただきました！

初めてのことにも挑戦したり、写真集でしか見られない表情もたくさん詰まっていて、本当に最高の一冊になっています！

ぜひ多くの方に手に取っていただきき、ここだけの『予定外の瞳』とたくさんアイコンタクトを取ってほしいです！

【AKB48総合プロデューサー・秋元 康氏 コメント】

彼女の瞳の前では、正直でいられた。

きっとそれは、幾度も流した汗と涙が磨いた光だからだろう。

この眼差しは、裏切らない。

【プロフィール】

長友彩海（ながとも あやみ）

2000年11月2日神奈川県生まれ。

2016年10月にAKB48第16期生オーディションに合格し、研究生として活動開始。

2024年63rdシングル『カラコンウインク』の選抜メンバーに初選出される。

67thのシングルTYPE-Cではカップリング楽曲『Up the stairs』でセンターも務める。

サウナ好きで、サウナ・スパ健康アドバイザーの資格を取得している。

2026年でデビュー10周年を迎える。

【書誌情報】

書名：AKB48 長友彩海1st写真集 予定外の瞳

著者：長友彩海

撮影：下田直樹

定価：3,300円（本体 3,000円＋税）

発売日：2026年6月5日（金）

仕様：A4判／128ページ

ISBN：978-4-04-738710-2

発行：株式会社KADOKAWA

◆書影3種

通常版

セブンネットショッピング版

https://7net.omni7.jp/detail/1107695902

※通常版のカバーは付きません

HMV&BOOKS online版

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16742935

※通常版のカバーは付きません

◆各ストア限定特典情報

Amazon.co.jp 限定特典

生写真1枚付き

JANコード：4534993326978

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GRV1433R

※特典は在庫がなくなり次第終了となります。

セブンネットショッピング限定特典

生写真1枚付き

https://7net.omni7.jp/detail/1107695901

※特典は在庫がなくなり次第終了となります。

楽天ブックス限定特典

生写真1枚付き

https://books.rakuten.co.jp/rb/18570566/

※特典は在庫がなくなり次第終了となります。

HMV＆BOOKS SHIBUYA パネル展限定特典

生写真1枚付き

https://www.hmv.co.jp/news/article/260312128/

※店頭で購入した方のみが対象です。特典は在庫がなくなり次第終了となります。

TSUTAYA EBISUBASHI限定特典

生写真1枚付き

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tsutaya-ebisubashi-n/nagatomo0605.html

※特典は在庫がなくなり次第終了となります。

ジュンク堂書店 名古屋店限定特典

生写真1枚付き

https://hoshinoshoten.jp/event/nagatomoayamipanelexhibition/

※特典は在庫がなくなり次第終了となります。

SHOWROOM限定特典

生写真1枚付き

2026年4月9日（木）20時～予定

https://www.showroom-live.com/r/48_Ayami_Nagatomo

※本特典付き商品は、SHOWROOM配信中予約のみの扱いとなります。

◆お渡し会情報

HMV＆BOOKS SHIBUYA お渡し会限定特典

生写真4種類

2026年6月7日（日）開催

https://www.hmv.co.jp/store/event/55090/

ジュンク堂書店 名古屋店 お渡し会限定特典

生写真4種類

2026年7月12日（日）開催

https://hoshinoshoten.jp/event/akb48nagatomoayami-nagoyajunkudo/

◆パネル展情報

HMV＆BOOKS SHIBUYA パネル展

2026年6月5日（金）～6月14日（日）

https://www.hmv.co.jp/news/article/260312128/

ジュンク堂書店 名古屋店 パネル展

2026年6月5日（金）～7月12日（日）

https://hoshinoshoten.jp/event/nagatomoayamipanelexhibition/ ‎

TSUTAYA EBISUBASHI パネル展

2026年6月5日（金）～6月21日（日）

https://ameblo.jp/tsutaya-4900/entry-12959305993.html

（C）KADOKAWA （C）DH PHOTO：下田直樹