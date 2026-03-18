本日発売『マネジメント術で読むプロ野球監督論』

株式会社BOTANICO

野球著作家・ゴジキによる新刊『マネジメント術で読むプロ野球監督論』（光文社新書）が、本日3月18日に発売されたことをお知らせいたします。

本書は、プロ野球の歴代名監督たちの采配や言葉を「組織マネジメント」の視点から読み解いた一冊です。



発売前の段階から各オンライン書店でランキング上位にランクインし、予約好調の中で発売日を迎えました。

現在、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）により野球界への関心が高まる中、監督の意思決定やチーム運営に焦点を当てた本書にも注目が集まっています。

■本書の特徴

原辰徳、落合博満、岡田彰布、伊東勤、栗山英樹、緒方孝市、工藤公康、辻発彦、中嶋聡、高津臣吾、新庄剛志、小久保裕紀、阿部慎之助。

彼らは「頑固と柔軟」「安定と挑戦」「温情と冷徹」といった、一見相反する問いとどのように向き合ってきたのか。

彼らは「頑固と柔軟」「安定と挑戦」「温情と冷徹」といった相反する問いとどのように向き合い、組織を率いてきたのか。

野球本としての読み応えはもちろん、ビジネスのマネジメントにも広く通じる内容となっており、野球ファンに限らず、経営層・管理職・教育関係者など幅広い読者層に向けた一冊です。

■書籍情報

書名：『マネジメント術で読むプロ野球監督論』

著者：ゴジキ（@godziki_55）

価格：1,276円（税込）

発売日：2026年3月18日（水）

Amazonページ：https://amzn.asia/d/gzGitlW

楽天ページ：https://books.rakuten.co.jp/rb/18507925/

判型：新書判

ページ数：352ページ

出版社：光文社（光文社新書）

ISBN-10：‎4334109233

ISBN-13：‎978-4334109233

■著者プロフィール

ゴジキ（@godziki_55）

野球評論家・著作家。著書に『巨人軍解体新書』（光文社新書）、『戦略で読む高校野球』（集英社新書）などがある。連載実績として「ゴジキの巨人軍解体新書」「データで読む高校野球2022」「ゴジキの新・野球論」などを担当し、現在はサイゾーオンラインにて「ゴジキの野球戦術ちゃんねる」を連載中。週刊プレイボーイ、スポーツ報知、女性セブン、日刊SPA!、集英社オンライン、現代ビジネスなど各種メディアでの寄稿・取材も多数。Yahoo!ニュースの公式オーサーにも選出されている。『データで読む甲子園の怪物たち』（集英社新書）と最新刊の『マネジメント術で読むプロ野球監督論 』（光文社新書）は発売前重版を記録。

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問い合わせ先：godziki_55@yahoo.co.jp

■ 直近1カ月内の新たな取り組みや成果・今後の予定

本書『マネジメント術で読むプロ野球監督論』は、発売前の告知開始以降、約1カ月以上にわたり各オンライン書店ランキングに継続的にランクインするなど、安定した推移を記録しています。



Amazonや楽天ブックスなどのオンラインショップにおいては光文社新書「最新リリース」1位をはじめ、複数カテゴリで上位にランクインするなど、発売前から高い関心を集めました。

プロモーション面では、書籍発売にあわせて書影解禁やランキング実績の発信など、段階的な情報開示を通じて継続的な話題形成を行ってきました。

また、書籍の刊行にあわせ、購入者のUGCを促す施策を実施し、さらなる認知拡大および読者接点の創出を図っていきます。

今後は、WBC開催による野球への関心の高まりを背景に、

・メディア露出の強化

・SNSにおける解説コンテンツの継続発信

・書籍と連動したイベント・セミナーの展開

などを通じて、書籍の価値を多角的に発信し、さらなる認知拡大と読者層の拡張を図ってまいります。