圧倒的なライブパフォーマンス力を誇るアイドルグループ・Devil ANTHEM. が、新曲『タイムリミット』を本日配信リリース！

株式会社massenext

音楽エージェントサイト「ZULA（読み：ズーラ、 https://zula.jp/ ）」を運営する株式会社massenext（東京都港区）は、Devil ANTHEM.の新曲『タイムリミット』を本日配信リリースした。『タイムリミット』は、各種音楽ストリーミングサービス、及びダウンロードサービスにて配信中。

2026年のスローガンに「雲外蒼天～ライブシーンから叩き上がる～」を掲げ、さらなる飛躍を目指す6人組アイドルグループ・Devil ANTHEM.。

その歩みの先に、2026年6月25日にはKanadevia Hall（旧TDCH）でのワンマンライブを開催予定。さらに、2027年1月11日にはグループ結成12周年を記念し、過去最大キャパシティとなる幕張イベントホールでのワンマンライブも決定している。

加えて、3月からは3ヶ月連続の2MAN企画「Devil ANTHEM. Road to 雲外蒼天 2MANシリーズ『でびぱっぱ2MAN』」を開催、4月には代官山UNITでの単独ライブも控えており、その快進撃はとどまることを知らない。

そして、幕張イベントホールでのグループ結成12周年ワンマンライブまであと300日となった本日3月19日、新曲『タイムリミット』を配信リリースした。

今作は、“今を生きる”その瞬間をエモーショナルに描いた一曲。

限られた時間の中で生きる人の弱さや葛藤、そして現状を打ち破ろうとする強い想いを綴ったリリックに、立体感あふれるサウンドとメンバーの力強い歌声が重なり合い、壮大な世界観を描き出している。

ライブというかけがえのない瞬間を大切にしてきたからこそ生まれた今作。

さらなる高みへ飛躍しようとする彼女たちから、目が離せない。

Devil ANTHEM.『タイムリミット』は、各ストリーミングおよびダウンロードサイトにて配信中。

・リリース情報

タイトル：タイムリミット

アーティスト名 : Devil ANTHEM.

作詞・作曲・編曲：藤中友哉

配信リリース日：2026年3月19日

配信サービス： https://zula.lnk.to/byAQfGZL

・ライブ情報

2026年3月23日（月）

Devil ANTHEM. Road to 雲外蒼天2MANシリーズ１. でびぱっぱ2MAN～ばってん少女隊編～

会場：東京都・渋谷WWW

時間：OPEN 18:20／START 19:00

ゲスト：ばってん少女隊

チケット：https://ticketvillage.jp/events/13690

2026年4月28日（火）

Devil ANTHEM. Road to 雲外蒼天2MANシリーズ２. でびぱっぱ2MAN～高嶺のなでしこ編～

会場：東京都・渋谷WWW

時間：OPEN 19:00／START 19:40

ゲスト：高嶺のなでしこ

チケット：https://ticketvillage.jp/events/13691

2026年5月12日（火）

Devil ANTHEM. Road to 雲外蒼天2MANシリーズ３. でびぱっぱ2MAN～SKE48 ミミフィーユ編～

会場：東京都・渋谷Spotify O-WEST

時間：OPEN 19:00／START 19:40

ゲスト：SKE48 ミミフィーユ

チケット：https://ticketvillage.jp/events/13692

2026年4月5日（日）

Devil ANTHEM. Road to 6.25雲外蒼天 Devil ANTHEM.単独公演 DEEPS

会場：東京都・代官山UNIT

時間：OPEN 12:30／START 13:15

チケット：https://ticketdive.com/event/devilantehm_0405

2026年6月25日（木）

Devil ANTHEM. ONE MAN LIVE 2026「雲外蒼天」

会場：東京都・Kanadevia Hall

時間：OPEN 18:00／START 19:00

チケット：https://eplus.jp/devilanthem/

2027年1月11日（月・祝）

Devil ANTHEM. 結成12周年記念ワンマンライブ

会場：千葉県・幕張メッセ 幕張イベントホール

・アーティスト情報

Devil ANTHEM.

2026年のスローガンに「雲外蒼天～ライブシーンから叩き上がる～」を掲げ、どこよりも楽しく沸けるライブを追求するアイドルグループ。「悪魔の聖歌」という名前の意味のごとく、天界から人々を幸せにするために降り立った小悪魔天使が繰り広げる真っ直ぐなパフォーマンスが真骨頂の6人組。通称デビアン。

サウンド面に関してはUK HARDCORE、HAPPY HARDCORE、DUBSTEPなどのデジタルサウンドからROCK、POPS様々なジャンルを取り入れ、すべてにおいて感度の高いサウンドを追求している。

Devil ANTHEM. Official HP：https://devilanthem.net

Devil ANTHEM. Official YouTube Channel：https://www.youtube.com/c/DevilANTHEM

Devil ANTHEM. Official X：https://x.com/devilanthem

Devil ANTHEM. Official Instagram：https://www.instagram.com/devilanthem._official

Devil ANTHEM. Official TikTok：https://www.tiktok.com/@devilanthem._official

・ZULAについて

株式会社 massenext （東京都港区） が運営する「ZULA(ズーラ)」は、 最先端のディストリビューションシステム「Zu-MAP」と豊富なエージェント実績を駆使し、アーティストがよりフレキシブルに世界に楽曲配信が出来るようサポートするデジタルディストリビューターです。

私たちZULAは、新時代のアーティスト至上主義を哲学とし、インディペンデントなアーティストやレーベルのパートナーであり続けます。

ZULA公式サイト：http://www.zula.jp

ZULA公式X：https://twitter.com/ZULA_JP

ZULA公式Instagram：https://www.instagram.com/zula_jp/

ZULA公式TikTok：https://www.tiktok.com/@zula_jp