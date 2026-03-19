火を使わなくても料理はできる！レンチン調理の第一人者 村上祥子先生の集大成が完成！

株式会社新星出版社

みんなの“難しい”を“カンタン”に。をモットーに数多くの実用書を手がける出版社、株式会社新星出版社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：富永靖弘）は、『村上祥子の簡単レンチンレシピ160』を2026年3月19日（木）に発売いたします。

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夏場の暑いときに火は使いたくないですよね。そんなときこそ簡単・時短でできるレンチン調理がおすすめ！レンチンテクニックがあれば、ごはんも炊けるし、主菜、副菜、スープやデザート、パンなどレンチンでできちゃいます。全部レンチンでできる160のレシピを掲載！

【レンチンのメリット】

１.調理が簡単：準備は材料の下ごしらえだけ。あとは電子レンジにおまかせ。

２.短時間でできる：短時間で火を通すから調理時間が短縮。

３.食材の栄養を逃さない：少ない水分または水をまったく加えずに調理するから、栄養分を逃さない。

４.火を使わないので安全：火の消し忘れ、火が燃え移らないから安全に調理可能。夏場の火を使いたくない時期にもオススメ。

５.片付けが楽：余分な調理器具も使わないから洗い物も少ない。

レンチンをフル活用し、忙しい人や働くママ、シニアのための簡単調理のレシピ集です！

Part0：レンチン料理のルールとテクニック

Part1：肉のおかず

Part2：魚介のおかず

Part3：野菜・きのこのおかず

Part4：卵・豆腐・乾物のおかず

Part5：ごはん・めん

Part6：スープ・汁

Part7：デザート・パン

■著者情報

村上祥子（むらかみ・さちこ）

料理研究家。管理栄養士。公立大学法人福岡女子大学客員教授。1985年より福岡女子大学で栄養指導講座を担当。治療食の開発で、油控えめでも一人分でも短時間においしく調理できる電子レンジに着目。以来、研鑽を重ね、電子レンジ調理の第一人者となる。糖尿病、生活習慣病予防改善のための栄養バランスのよい、カロリー控えめのレシピ、簡単にできる一人分レシピ、日本型食生活を子どものうちから身につけるための三歳児のミニシェフクラブ、保育所、幼稚園、小学校の食育出前授業など、あらゆるジャンルに電子レンジテクを活用。2025年、第33回福岡県文化賞（社会部門）受賞。これまでに出版した単行本は600冊を超える。

■書誌情報

『村上祥子の簡単レンチンレシピ160』

著者 ：村上祥子

出版社 ：株式会社新星出版社

定価 ：1,980円（税込）

発売日 ：2026年3月19日

仕様 ：B5変形判／160ページ

【リリースに関するお問い合わせ】

（株）新星出版社 編集部

TEL 03-3831-0743 / Fax 03-3831-0758

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