AIタスク管理・プロジェクト管理ツール「スーツアップ」、中小企業（社歴50年以上100年以内）経営者応援キャンペーン

株式会社スーツ

株式会社スーツ（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：小松 裕介）は、AIタスク管理・プロジェクト管理ツール「スーツアップ」において、中小企業（社歴50年以上100年以内）経営者応援キャンペーンを実施いたします。

スーツアップ 中小企業（社歴50年以上100年以内）経営者応援キャンペーン

AIでかんたん、チームで毎日続けられるプロジェクト・タスク管理ツールの経営支援クラウド「スーツアップ」β版では、無料お試し（7日間）をご利用いただけます。まずはスーツアップを操作してみて、チームのタスク管理に踏み出してみてください。

スーツアップ 無料お試しはコチラ :https://app.suitup.jp/auth/signup

１．中小企業（社歴50年以上100年以内）経営者応援キャンペーン

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=ofJ_4gMW244 ]

2026年3月19日から27日までの期間に、スーツアップの無料お試しにお申込みいただきました中小企業（社歴50年以上100年以内）経営者でチームのタスク管理を導入する予定のうち3社限定で、当社代表者であり中小・中堅企業やスタートアップのバリューアップに実績のあるプロ経営者の小松自ら、チームのタスク管理の導入サポートを無料で行うキャンペーンを実施します。



当該サポートをご希望の会社様は、以下のお問い合わせフォームよりご応募ください。同フォームの「お問い合わせ内容」に「中小企業（社歴50年以上100年以内）経営者応援キャンペーン」とご記載ください。

https://suitup.jp/contact-form/



当社のシミュレーションによれば、仮に社員数30名の会社で、上司と部下間で1日2回8分のタスクの進捗確認が発生した場合、1ヶ月（営業日20日計算）で119万円ものコストがかかります。中小企業にとって決して小さくないこのコスト負担額は、チームのタスク管理を導入し、チームのタスクの「見える化」をすることで大きく改善することができます。

しかしながら、株式会社ヌーラボ調べ（※ 2023年10月6日～10月10日までの間、従業員1,000人以下の企業・団体に勤める経営者・役員・会社員を対象にした「タスク管理の現状や課題」に関する調査）によれば、タスク管理の方法は、主に個人のタスク管理のための利用が想定される「メールやカレンダー機能」が31.2％、「手書きのメモや手帳、ノート」が30.6％、「ビジネスチャット」が14.3％である一方、チームのタスク管理のための利用が想定される「Excelやスプレッドシート」は25.2％、「タスク管理専用ツール」は11.7％しかない状況です。

そのため、当社では、まずはチームのタスク管理を導入することが、中小・中堅企業やスタートアップ（以下「中小企業等」といいます。）の労働生産性を高めることの第1歩だと考え、「中小企業（社歴50年以上100年以内）経営者応援キャンペーン」を行うことにいたしました。

中小企業では、商品・サービスの企画、営業活動、取引先対応、契約手続き、社内調整、各種資料作成など、日々多くの業務が発生しています。限られた時間や人員の中で、複数の案件やプロジェクトを同時並行で進める必要がある一方で、「対応すべき業務の全体像を把握しきれない」「対応や連絡に抜け漏れが生じる」「進捗管理が煩雑になる」といった課題を感じる場面も少なくありません。特に業務が集中する時期には、特定の担当者や経営者に負担が集中し、業務の遅延や品質低下につながるケースも見受けられます。

安定した企業経営と継続的な成長のためには、日々発生する業務やプロジェクトごとのタスクを整理し、優先順位や期限を明確にしたうえで、計画的かつ無理のない進行管理を行うことが重要です。今回、中小企業（社歴50年以上100年以内）の経営者の皆様にタスク管理の考え方と実践方法を身につけていただくことで、日常業務からプロジェクト対応までの進捗状況を可視化し、業務の効率化と持続的な企業運営体制の構築につなげていただきたいと考えています。

今後とも、当社では、中小企業等がAIでかんたんにチームのタスク管理を導入・運用できるように、継続してスーツアップに関するキャンペーンを開催してまいります。

＜小松裕介 略歴＞

株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松 裕介

株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松 裕介

2013年3月に、新卒で入社したソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社（現社名：伊豆シャボテンリゾート株式会社、東証スタンダード上場企業）の代表取締役社長に就任。同社グループを7年ぶりの黒字化に導く。2014年12月に株式会社スーツ設立と同時に代表取締役に就任。2016年4月より総務省地域力創造アドバイザー及び内閣官房地域活性化伝道師。2019年6月より国土交通省PPPサポーター。2020年10月にYouTuber事務所の株式会社VAZの代表取締役社長に就任。月次黒字化を実現し、2022年1月に上場企業の子会社化を実現。2022年12月にスーツ社を新設分割し同社を商号変更、新たに株式会社スーツ設立と同時に代表取締役社長CEOに就任。

２．スーツアップのサービス概要

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=02lutwYgLRE ]

経営支援クラウド 「スーツアップ」 - AIでかんたん！毎日続けられる！チームのタスク管理

URL：https://suitup.jp

スーツアップは、AIでかんたん、チームで毎日続けられるプロジェクト・タスク管理ツールです。表計算ソフトのような操作で、チームの業務を「見える化」して、タスクの抜け漏れや期限遅れを防ぎます。AIでチームのタスク管理を実現することで、業務の効率化やオペレーションの改善が進み、大幅なコスト削減を実現します。

スーツアップでは、2023年9月からα版、2024年4月からβ版の提供をしています。β版では、タスク・組織・コミュニケーション及び分析の基本機能に加えて、表計算ソフトにはないタスクひな型、期限通知及び定型タスクなど、チームのタスク管理をかんたんに毎日続けられる機能が搭載されました。

プランと料金は、スタンダード・プランは、会社/組織に所属するユーザー1人あたり月額1,080円（税別）です。ユーザー数が10名以下の会社/組織については、事業規模を考慮して費用負担をより軽減し、1人あたり月額500円（税別）となるスタータープランもご用意しています。なお、β版スタートキャンペーンとして、2026年6月30日までは期間限定で初期費用は無料です。

３．会社概要

商 号 ： 株式会社スーツ（Suits Inc.）

代 表 者 ： 代表取締役社長CEO 小松 裕介

事 業 内 容 ： 経営支援クラウド事業、経営支援事業、投資銀行事業

設立年月日 ： 2022年12月1日

資 本 金 ： 10,000,000円（累計資金調達額213,000,030円）

株 主 ： 経営陣、mint、グリーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル7号投資事業有限責任組合、スーツ応援ファンド1号有限責任事業組合、マラトンキャピタルパートナーズ株式会社、株式会社GOF

本店所在地 ： 東京都千代田区九段南4丁目6番13号ニュー九段マンション301号

TEL ： 03-6228-1390 FAX ： 03-6733-7870

会社サイト ： https://suits.co.jp

運営サイト ：

AIタスク管理なら経営支援クラウド「スーツアップ」(https://suitup.jp/)

AIプロジェクト管理なら経営支援クラウド「スーツアップ」(https://suitup.jp/)

AIでのToDoリストなら経営支援クラウド「スーツアップ」(https://suitup.jp/)

記事サイト（ご参考）：

１．タスク管理ツールおすすめ10選！導入するメリット・選び方のポイントを解説(https://suitup.jp/blog/15851/)

２．日報の重要性とは？個人成長・組織力向上を実現する3つの理由と効果的な活用法(https://suitup.jp/blog/25370/)

３．業務日報フォーマット完全ガイド｜無料テンプレート3選と効果的な書き方のコツ(https://suitup.jp/blog/25378/)

株式会社スーツ

※ 「全社タスク管理」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2022-134529/40/ja)、「全社プロジェクト管理」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2023-143755/40/ja)、「チームのタスク管理」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-129333/40/ja)、「チームのプロジェクト管理」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-129334/40/ja)、「タスクの見える化」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-125233/40/ja)、「タスク雛型」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-125234/40/ja)、「ワークマネジメントツール」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-028213/40/ja)、「タスクマネジメントツール」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-028214/40/ja)及び「タスク管理ツール」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2025-023280/40/ja)は当社の登録商標です。