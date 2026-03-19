大道芸フェスティバルで1000人こども食堂を開催！

特定非営利活動法人中部大道芸ネットワーク

特定非営利活動法人中部大道芸ネットワークでは年に一度、中部地区最大級の大道芸フェスティバルを開催しています。

また大道芸を通しての社会貢献を目指し、日頃より子ども食堂支援事業も行っています。

そのふたつの事業が連携し、大道芸フェスティバル内で「1000人こども食堂」を開催する運びとなりました。

昨年初めて開催し、会場は子どもたちの笑顔でいっぱいになりました。

あの光景をもう一度。

今年も1000人招待を目指して準備を進めています。

モリコロパーク大道芸フェスティバル（愛称：モリ芸）とは

毎年4月に愛・地球博記念公園モリコロパークにて開催している、今回で14回目をむかえる大道芸の祭典です。

今年は総勢46組のパフォーマーが園内各所で大道芸を披露します。

元々は東日本大震災のチャリティー大道芸からスタートしたこの催しですが、今では地域の皆さまに愛され、全国から大道芸ファンが集まるフェスティバルに成長しました。

大道芸を楽しむ来場者大道芸を楽しむ来場者大道芸を楽しむ来場者子ども食堂支援について

弊社では子ども食堂ネットワークと連携し、定期的に子ども食堂での大道芸パフォーマンスを行っています。

「おなかいっぱい、えがおいっぱい」を合言葉に【スマイルごはんプロジェクト】と名付けました。

昨今の子ども食堂は、貧困対策としての側面に加え、地域の交流拠点としての役割も強まっています。

スマイルごはんプロジェクトは、子ども食堂をもっと楽しく、身近で利用しやすい場所にするために、食事とともにパフォーマンスで笑顔を届ける活動です。

現在パフォーマーの出演費は協賛や助成金などで賄っています。

子ども食堂でのパフォーマンスの様子子ども食堂でのパフォーマンスの様子子ども食堂主催者と「1000人こども食堂」とは

モリ芸に、子ども食堂を利用する地域の子どもたちや児童養護施設の子どもたちを招待し、キッチンカーの食事と大道芸を存分に楽しんでもらおうという企画です。

来場した子どもたちには当日出店するキッチンカーで利用できる食券と、弊社が行う大道芸体験コーナーのフリーパスをプレゼントします。

さらに園内各所で行われている大道芸は観覧自由なので、食事をしながら1日楽しんでもらえます。

来場者で賑わうキッチンカー青空の下食事を楽しむ子どもたち大道芸体験を楽しむ子どもたち

子どもたちを招待するための資金は、クラウドファンディングで募っています。

1000人招待を目標に掲げ、弊社からの予算と企業協賛を除いた60万円が目標金額です。

ファンディングは3月21日までで、現在80％まで達成しています。

あと少しのご支援を呼び掛けているところです。

プロジェクトページ(https://camp-fire.jp/projects/921436/view?list=social-good_popular)

来場する子どもたちは食堂ごとに予約をしてもらっています。

予算以上の支援が集まった場合は、子ども食堂利用の有無に関わらず、当日来場の子どもたちに食券をプレゼントします。

食券には支援者の名前とメッセージが書かれています。

食券として利用した後は子どもたちにメッセージを書いてもらい会場に貼り出します。

「おいしかった」「楽しかった」という子どもたちの声を支援者に届けます。

メッセージを書く子どもたちメッセージカードを貼る子どもたちメッセージでいっぱいになったボード

この企画には、フェスティバルの出演芸人、出店キッチンカーにもご協力をいただいています。

モリ芸に関わる皆さんのご厚意により、

フェスティバル全体が、大きな子ども食堂となります。

全国各地で大道芸フェスティバルは開催されていますが、このような試みをしているところはありません。

「子どもたちの笑顔であふれる大道芸フェスティバル」がわたしたちの目標です。

多くの方にこの催しを知っていただき、応援していただけたら幸いです。

そして子どもたちに、

君たちを支えてる大人はたくさんいるんだよ

と、伝えることができたらと思います。

開催概要

事業名：第14回モリコロパーク大道芸フェスティバル（モリ芸2026）

日時：令和8年4月11日(土)12日(日) 10:00～17:00 雨天決行

会場：愛・地球博記念公園モリコロパーク 大芝生広場

後援：愛知県、長久手市、（公財）愛知県都市整備協会、（公財）名古屋観光コンベンションビューロー

協賛：近藤産興株式会社、株式会社中央、エルダー・田中＆アソシエイツ株式会社、イベントパートナー、ホームドライ（ラプリグループ）、株式会社リリーフプロダクション、manpiku*、他

公式サイト(https://mrkrddg.com/)

公式Instagram(https://www.instagram.com/morikorodaidougei)