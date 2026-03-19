超図解でとってもわかりやすい 『コンクリート技士試験対策標準テキスト+最新過去問と詳細解説5年分 2026年版』刊行！

株式会社秀和システム新社

株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役 津島憲豪）は、2026年3月23日（月）、新刊『コンクリート技士試験対策標準テキスト+最新過去問と詳細解説5年分 2026年版』を発刊します。

コンクリート技士試験合格に必須の知識やポイントを詳細に図解したテキストと、最新過去問および詳細解説5年分をまとめたテキスト&過去問集。テキストで基礎知識を、最新過去問で応用力を高めてください。最新試験傾向に対応！

＜発行主旨・内容紹介＞

コンクリート技士試験は、コンクリートの製造、施工等に携わる技術者の能力を測る資格試験です。幅広い知識を求められるため、受験者はしっかりと勉強して暗記しておく必要があります。本書は、コンクリート技士試験合格に必須の知識やポイントを詳細に解説したテキストと、最新過去問および詳細解説5年分をまとめたテキスト&過去問集です。むずかしい計算問題も、図解でわかりやすく解説し、最新の試験傾向にもバッチリ対応しています！

＜目次＞

1 コンクリート材料

2 コンクリート配（調）合

3 フレッシュコンクリート

4 硬化コンクリート

5 コンクリートの耐久性

6 コンクリートの製造と品質管理

7 コンクリート施工

8 各種コンクリート

9 コンクリート構造

10 過去問題と解答・解説

■書籍概要

書名：コンクリート技士試験対策標準テキスト+最新過去問と詳細解説5年分 2026年版

著者：水村俊幸／速水洋志

本体価格：3,850円（3,500円＋税）

発売日：2026年3月23日（月）

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/479807666X/

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