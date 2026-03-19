【注目の新刊】地方活性化、いったい「誰が」やるのか？

株式会社日本ビジネスプレス

株式会社日本ビジネスプレスは3月26日に『大学まちづくり 地方創生 担い手不在を覆す』を刊行いたします。地方創生・地域振興をどう解決していくのか。実践的な注目の1冊です。

日本の課題を「大学」の力で解決する実践的方法

3月26日発売・税込み2200円・矢作尚久／ジョン・メツラー／田中克徳・著

人口減少、少子高齢化の流れに歯止めがきかない中、地方が直面する現実はますます厳しくなっている。それに対して、さまざまな提言がなされ、施策が講じられているが、成果はいまだ乏しい。





背景にあるのは「地方創生の担い手」の不在だ。多くの地方創生施策の会議では「担い手」になる人がそこにはいない。いったい誰がやるのか？本書では、地方現場の声、実際のまちづくり、統計から浮かび上がる「適切な人が、適切に組み込まれていない」実態を提示。加えて、地方創生の「担い手」について評価の高い理論体系をとおしてモデルを示し、日本社会における「担い手」不在の解決策を「地方にある大学」を中心とした「大学まちづくり」として、その具体的な進め方を提唱する。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授であり、小児科医として医療現場にも従事する矢作尚久、同特任教授で三菱地所において長年、まちくづくりなどに従事してきた田中克徳、米カリフォルニア大学UCバークレーにてMBA及び東洋学の修士号を取得し、ベンチャー・エコシステムを研究するバークレー校Haas School of Business講師のジョン・メツラー、日本の課題を肌で感じ、実際に行動に移してきた異分野の三人が読み解く「地方創生」の背景と、新たな指針。「現場力と構想力」「ブレーン・ハブ」「集積メカニズム」「教育と非構造化」……今までにない地方創生と組織の在り方を掛け合わせた一冊。

【著者】

・矢作尚久（ヤハギ・ナオヒサ）

慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 教授/慶應義塾大学環境情報学部 教授。1974年米国パロアルト生まれ。 慶應義塾大学医学部卒業、同大学院博士課程修了、小児科専門医、指導医。 横浜市民病院、国立成育医療研究センターを経て2017年より慶應義塾大学准教授、2022年より現職。 東京大学医療経営人材育成講座修了（首席）後、ハーバードビジネススクールMHDにScholarshipとして招聘され修了。デジタル庁デジタルヘルス統括、社会保険診療報酬支払基金特別技術顧問CIO 等を歴任。全国の医療情報を統合可能とする世界初のClinical Data Management Networkを設計、稼働。一貫して病態変化予測に基づく自動診断・治療支援技術等のR&Dに従事。

・ジョン・メツラー（Jon Metzler）

米カリフォルニア大学バークレー校Haas School of Business講師。「シリコンバレーでの機会探索と起業家育成」、「クラスター創生」などの講義を担当。研究領域としては産業集積、5Gなど無線インフラ、半導体分野など。2025年、Foreign Policy Research Instituteの研究員として加わる。米ミシガン大学卒業、滞日し、日本のメディアでの事業経験を経て帰国。帰国後、UCバークレーにてMBA及び東洋学の修士号を取得。在学中、シリコンバレーと日本でのベンチャー・エコシステムの比較研究を行う。スタートアップ、サービス分野での事業経験を経て、講師として活動中。

・田中克徳 （タナカ・カツノリ）

慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授 。慶應義塾大学経済学部卒業後、三菱地所に入社。長年まちづくりや不動産ソリューション業務等に従事。業界初の新事業創造拠点やエリアブランド専任部署の企画・設立、国内外ベンチャーの支援・誘致を推進。法人関係の業務企画部長・営業部長、グループの流通・設計・投資顧問企業や大手FGとの合弁会社の取締役、慶應義塾大学大学院特別研究准教授等を歴任。退社後は地域イノベーションに関する研究教育活動に注力。事業構想大学院大学・長野大学客員教授、米国投資会社や国内事業会社等の顧問・アドバイザーを務める。



・代表的記事「地方創生」を前進させるために必要な3つの課題 |

https://www.synchronous.jp/articles/-/2424

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【書誌情報】

書名：『大学まちづくり 地方創生 担い手不在を覆す』

著者：矢作尚久／ジョン・メツラー／田中克徳・著

価格：2,200円（税込）

発売日：2026年3月26日

判型：四六判

ページ数：248ページ

発行:日本ビジネスプレス

発売：ワニブックス

ISBN-10：‎4847076184

ISBN-13：978-4847076183