鈴与シンワート、合同会社大徳商事に「あさレポ」を導入

鈴与シンワート株式会社（代表取締役 社長執行役員 紱田 康行、本社所在地：東京都港区、以下「鈴与シンワート」）は、「運転前アルコールチェック＆検温※クラウドサービス「あさレポ」」を、首都圏および周辺地域を訪れる外国人観光客向けに、完全予約制の観光ハイヤーや貸切バスを運営している合同会社大徳商事（代表社員 王 煬、本社所在地：東京都足立区、以下「大徳商事」）が導入したことを発表しました。

以下、導入事例（https://saas.shinwart.co.jp/asarepo/case/daitoku/）の要約と抜粋

■「あさレポ」導入までの経緯について

貸切バス事業を始めるにあたり、2025年4月から業務効率化および安全管理強化を目的として検討を開始しました。

アルコールチェックや点呼記録はデジタルの方が管理しやすいため、紙やEXCELでの運用は考えず、アルコールチェックシステムの導入を検討しました。

■「あさレポ」の採用理由について

前職で既に「あさレポ」を利用しており、使い勝手と利便性が良かったため前向きに導入を検討しました。

採用理由は以下の通りです。

① サービスページに清潔感があり、洗練されたデザインでサービス内容がわかりやすかったこと

② 検討から導入までのステップごとの運用フローがわかりやすかったこと

③ 遠隔地や複数日程にわたる業務に対応可能なビデオ点呼機能があること

④ アルコールチェックデータや点呼記録をクラウド上で安全に保管できること

⑤ 分かりやすく使いやすいサービスなので、社内向けの教育が簡単であること

⑥ コストパフォーマンスが良いこと

特に、直感的に操作できる使いやすさと、遠隔点呼に対応している点を高く評価しました。

また、電話やメール、サポートサイトなど、導入後のサポート体制が充実している点や、外国人スタッフにも分かりやすく使いやすいサービスであったことから選定しました。

■「あさレポ」導入後の効果について

貸切バスは、点呼の記録を動画で残す必要があるなどルールが厳しいため、貸切バス事業を開始する前から「あさレポ」を導入しました。

事前に利用を開始したことや分かりやすく使いやすいサービスだったこともあり、ドライバーも管理者もすぐに慣れることができました。

記録はクラウド上で一元管理されるため、記録の保管など煩雑な作業の必要がなく業務の効率化が図れています。

出張を伴う業務が多い中、ビデオ点呼機能による遠隔点呼を積極的に活用し、労働時間の削減も実現しています。

■事例の詳細について

https://saas.shinwart.co.jp/asarepo/case/daitoku/

■運転前アルコールチェック＆検温※クラウドサービス「あさレポ」について

「あさレポ」は、ドライバーの運転前アルコールチェックと検温※のデータを、専用のクラウドサーバにて一元管理するクラウドサービスです。運転前に利用することで酒気帯び運転や発熱時運転を予防します。道交法のアルコール検知器使用義務、2024年4月から施行された旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正などに対応します。

＜「あさレポ」の特長＞

① AI顔認証（なりすまし防止）

② アルコールチェック＆検温※（Bluetooth接続可能なアルコール検知器と連携）

③ ビデオ点呼機能で遠隔点呼に対応

④ 簡単便利に一元管理

⑤ 月額基本料0円の従量課金プランも用意

「あさレポ」のサービス詳細はこちらからご覧ください。

https://saas.shinwart.co.jp/asarepo/

■「あさレポ」のビデオ点呼機能について

遠隔地にいるドライバーの顔を視認して点呼ができます。

ドライバーは専用アプリからビデオ通話で点呼に応じることができるので、管理者はドライバーの状態を聴覚だけでなく視覚でも確認できます。

ビデオ通話の記録はクラウドサーバに保管され、いつでも管理画面から閲覧することができます。

「あさレポ」ビデオ点呼のサービス詳細はこちらからご覧ください。

https://saas.shinwart.co.jp/asarepo/bus/

※鈴与シンワート指定の検温機能付きアルコール検知器利用時に検温が可能です。

■水元観光バス 会社概要

■鈴与シンワートについて

鈴与シンワートは、鈴与グループ唯一の上場企業として大規模情報システムの開発、物流ITコンサルティングサービス、人事・給与・会計などの業務ソリューション及びアウトソーシングの提供、そしてデータセンター＆クラウドサービスを展開しております。

https://www.shinwart.co.jp/

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