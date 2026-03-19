絵本『はらぺこあおむし』日本語出版50周年記念 はらぺこあおむしアフタヌーンティー ～THE VERY HUNGRY TEA TIME～ 5月1日（金）～6月30日（火） 本館17階「インペリアルラウンジ アクア」

絵本『はらぺこあおむし』のストーリーを表現した 「はらぺこあおむしアフタヌーンティー～THE VERY HUNGRY TEA TIME～」(左) 「はらぺこあおむしアフタヌーンティー～THE VERY HUNGRY TEA TIME～ for KIDS」（右）

帝国ホテル 東京は、世界中で愛されているエリック・カール氏の絵本『はらぺこあおむし』のストーリーを表現した「はらぺこあおむしアフタヌーンティー～THE VERY HUNGRY TEA TIME～」を、5月1日（金）から6月30日（火）まで、本館17階「インペリアルラウンジ アクア」でご提供いたします。

なお、帝国ホテル 大阪でも、7月1日（水）から8月31日（月）まで、コラボレーションアフタヌーンティーをご提供予定です。

世代を超えて世界中で親しまれる絵本『はらぺこあおむし』。帝国ホテル 東京では、日本語版出版50周年を記念し、「はらぺこあおむし」が「げつようび」から「にちようび」までさまざまなものを食べ、美しい「ちょうちょ」に成長する物語を、スイーツやセイボリー、スペシャルデザートで表現したアフタヌーンティーをご提供いたします。

また、『はらぺこあおむし』と同じように幅広い世代のお客様にお楽しみいただきたいという想いから、「インペリアルラウンジ アクア」では初めてのお子様向けアフタヌーンティーをご提供いたします。お子様でも食べやすいボリュームでご用意する当メニューは、お子様のアフタヌーンティーデビューにぴったりです。

【『はらぺこあおむし』について】

こどもたちに大人気の絵本『はらぺこあおむし』は、アメリカの作家エリック・カールによって生み出されました。たまごから生まれた小さなあおむしが、月曜日から日曜日までさまざまなたべものを食べて成長し、やがて美しい「ちょうちょ」へと姿を変えるお話です。絵本のページに穴があいているというしかけや、すべてのページにちりばめられた鮮やかな絵とともに、世界中のこどもたちの心を魅了してきました。

1976年にもりひさしさんの訳で株式会社偕成社より出版された日本語版は、2026年に出版50周年を迎えました。

これからも、たくさんの小さな瞳に映り込み、みどりのあおむしはこどもたちに希望を与えつづけることでしょう。

概要は、次の通りです。

■「はらぺこあおむしアフタヌーンティー～THE VERY HUNGRY TEA TIME～」

場 所：本館17階「インペリアルラウンジ アクア」

提供期間：2026年5月1日（金）～6月30日（火）

提供時間：11:30～18:00（ラストオーダー）

料 金：平日9,600円、土日祝10,000円

※サービス料・消費税込

予約方法：電話、または公式サイトから

TEL：03-3539-8186（直通）

URL：https://www.imperialhotel.co.jp/tokyo/restaurant/imperial-aqua/plan/afternoon-tea

内容：

【1段目】

はらぺこあおむしクッキー

絵本の主役「はらぺこあおむし」を描いた、バター風味のプレーンクッキーです。

“げつようびのりんご”のムース

りんごのコンポートにキャラメルソースをまとわせ、りんごのムースで包みました。りんごのコンポートのしっかりとした甘さと、ムースのさっぱりとした味わいの調和をお楽しみいただけます。

“かようびのなし”のパイ

バ ニラシロップに漬け込んだ洋梨をココア風味のシュー生地で包み、抹茶を練りこんだパイ生地を巻いて焼きあげました。

“きんようびのオレンジ”のタルト

ほのかな甘みのエッグタルトに、マンゴーとパッションフルーツの爽やかなジュレとオレンジをのせ、花の形のチョコレートとパールクラックランをトッピングしました。

メロンとフランボワーズのカクテル

酸味のきいたレモンゼリーに、メロンとフランボワーズの「はらぺこあおむし」を盛り付けました。

【2段目】

骨付きソーセージとラタトゥイユ

“どようび”に登場するソーセージを黄色いサフランマヨネーズで鮮やかに仕上げました。ラタトゥイユとご一緒にお召し上がりください。

アイスクリームに見立てたポテトサラダとコールスロー

コールスローサラダの上に“どようび”に登場するアイスクリームに見立てたポテトサラダを盛り付け、“にちようび”に登場する葉っぱのチュイールを添えた一品。

ワッフルコーンの中のクリスピーベーコンとお召し上がりいただきます。

プレーンスコーン

しっとりとした食感と、生地のほのかな甘みが特長の帝国ホテルオリジナルのスコーンです。

※お持ち帰りいただけます。

【3段目】

カラフルピクルスとシーフードのサラダ

“どようび”に登場するピクルスを表現した一品です。海老やベビーホタテ、ホッキガイ、とびこをマヨネーズとヨーグルトで和えたシーフードサラダに、色鮮やかなピクルスをあしらいました。

サラミと卵のサンドイッチ

ほうれん草と人参をそれぞれ練りこんだ緑色と黄色のパンで、サラミや卵、フリルレタスを挟んだサンドイッチ。サラミときゅうりの「はらぺこあおむし」と、“どようび”に食べたサラミを飾り付けています。

スモークサーモンとコーンのチーズクリームチャウダー

貝出汁をベースにした濃厚なチーズクリームチャウダーです。ごろっとしたスモークサーモンやコーンがたっぷり入っています。トッピングのチーズサブレで“どようび”に食べたチーズを表現しました。

【 スペシャルデザート】

“ちょうちょ”のフルーツパンケーキ

さまざまなたべものを食べた「はらぺこあおむし」が、美しい「ちょうちょ」に成長した姿をイメージした一品。メープルシロップをしみ込ませたパンケーキに、苺のガナッシュクリームを絞り、フルーツを盛り付け、「ちょうちょ」の羽をプリントしたプレートを飾りました。

■「はらぺこあおむしアフタヌーンティー～THE VERY HUNGRY TEA TIME～ for KIDS」

提供の場所・期間・時間、予約方法は、通常メニューと同様です。

対象年齢： 4歳から12歳までのお子様

料金： 5,800円 ※サービス料・消費税込

内容： 「はらぺこあおむしアフタヌーンティー～THE VERY HUNGRY TEA TIME～」より抜粋してご提供いたします。

【1段目】

はらぺこあおむしクッキー

“げつようびのりんご”のムース

“かようびのなし”のパイ

“きんようびのオレンジ”のタルト

【2段目】

骨付きソーセージとラタトゥイユ

アイスクリームに見立てたポテトサラダとコールスロー

プレーンスコーン

サラミと卵のサンドイッチ

【スペシャルデザート】

“ちょうちょ”のフルーツパンケーキ

【エリック・カール氏について】





エリック・カールは、小さなこどものためのたくさんの絵本を生み出し、世界中で親しまれています。80冊以上の本にイラストを描き、そのほとんどでストーリーも手がけています。それらの多くはベストセラーとなり、1億7000万部以上の本が販売されてきました。なかでも『はらぺこあおむし』は80以上の言語に翻訳され、全世界での発行部数は6000万部以上にものぼります。2002年には妻のバーバラと共同で、マサチューセッツ州アマーストに世界中の絵本やイラストレーションを保存し、展示する「エリック・カール絵本美術館（www.carlemuseum.org）」を設立。2003年には、生涯にわたる児童文学への貢献によりローラ・インガルス・ワイルダー賞（現在は児童文学遺産賞に改称）を受賞しました。

エリック・カールは、2021年5月、91歳で亡くなりましたが、今もなおその作品は現代のアーティストやイラストレーターに大きな影響をもたらしています。

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