【FX YouTube】トレード経験者の9割が知らない“相場の読み方”を公開-AI日経平均×BTC分析とEA自動売買を学ぶFXセミナー開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344196/images/bodyimage1】
株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、FX YouTubeチャンネル「Takiの投資ラボ」で解説しているAI相場分析、需給データ分析、EA自動売買戦略を体系的に学べるFXセミナーの開催を発表しました。FXを一定期間経験しているものの「分析しても勝てない」「トレードが安定しない」と感じているトレーダーを対象に、相場の構造を理解し再現性の高いトレード判断を身につけることを目的としています。本セミナーではFX YouTubeで公開されているリアル相場分析の背景にある思考プロセスを解説し、AI時代の金融市場で個人トレーダーが戦うための新しい投資戦略を紹介します。
■FX経験者の多くが陥る「努力しても結果が変わらない」問題
FXを始めたばかりの頃、多くの人は同じ考えを持ちます。
知識を学べば勝てるようになる。
経験を積めばトレードが上達する。
しかし実際には、FXを数ヶ月、数年と続けても
・利益が安定しない
・トレード判断に迷う
・勝った後に大きく負ける
・結局トータルではマイナスになる
という状況から抜け出せないトレーダーは少なくありません。
これは決して珍しいことではありません。
むしろ
FX経験者の多くが直面する問題
です。
なぜなら多くのトレーダーは
「トレード手法」や「テクニカル分析」は学んでも
相場の本質的な動き方
を学ぶ機会がほとんどないからです。
相場は単純なチャートパターンだけで動いているわけではありません。
市場には
機関投資家
アルゴリズム取引
AIトレード
など多くのプレイヤーが存在します。
そのため、テクニカル分析だけでは
長期的に安定したトレードは難しくなっています。
■FX YouTubeがトレード学習を変えている
近年、トレードを学ぶ方法として急速に注目されているのが
FX YouTube
です。
動画では
リアルなチャート分析
トレード判断の理由
市場環境の見方
などを実際の相場を使って解説することができます。
そのため
トレーダーの思考プロセス
を理解しやすいという特徴があります。
このような実践的な内容で注目されているFX YouTubeが
Takiの投資ラボ
です。
■FX YouTube「Takiの投資ラボ」が公開する分析手法
Takiの投資ラボでは
AI相場分析
需給データ分析
テクニカル分析
EA自動売買
などを組み合わせた
再現性の高いトレード戦略
を解説しています。
特徴は
感覚ではなくデータで相場を判断する
という点です。
相場の強弱
想定値幅
市場の地合い
などをデータから分析し
株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、FX YouTubeチャンネル「Takiの投資ラボ」で解説しているAI相場分析、需給データ分析、EA自動売買戦略を体系的に学べるFXセミナーの開催を発表しました。FXを一定期間経験しているものの「分析しても勝てない」「トレードが安定しない」と感じているトレーダーを対象に、相場の構造を理解し再現性の高いトレード判断を身につけることを目的としています。本セミナーではFX YouTubeで公開されているリアル相場分析の背景にある思考プロセスを解説し、AI時代の金融市場で個人トレーダーが戦うための新しい投資戦略を紹介します。
■FX経験者の多くが陥る「努力しても結果が変わらない」問題
FXを始めたばかりの頃、多くの人は同じ考えを持ちます。
知識を学べば勝てるようになる。
経験を積めばトレードが上達する。
しかし実際には、FXを数ヶ月、数年と続けても
・利益が安定しない
・トレード判断に迷う
・勝った後に大きく負ける
・結局トータルではマイナスになる
という状況から抜け出せないトレーダーは少なくありません。
これは決して珍しいことではありません。
むしろ
FX経験者の多くが直面する問題
です。
なぜなら多くのトレーダーは
「トレード手法」や「テクニカル分析」は学んでも
相場の本質的な動き方
を学ぶ機会がほとんどないからです。
相場は単純なチャートパターンだけで動いているわけではありません。
市場には
機関投資家
アルゴリズム取引
AIトレード
など多くのプレイヤーが存在します。
そのため、テクニカル分析だけでは
長期的に安定したトレードは難しくなっています。
■FX YouTubeがトレード学習を変えている
近年、トレードを学ぶ方法として急速に注目されているのが
FX YouTube
です。
動画では
リアルなチャート分析
トレード判断の理由
市場環境の見方
などを実際の相場を使って解説することができます。
そのため
トレーダーの思考プロセス
を理解しやすいという特徴があります。
このような実践的な内容で注目されているFX YouTubeが
Takiの投資ラボ
です。
■FX YouTube「Takiの投資ラボ」が公開する分析手法
Takiの投資ラボでは
AI相場分析
需給データ分析
テクニカル分析
EA自動売買
などを組み合わせた
再現性の高いトレード戦略
を解説しています。
特徴は
感覚ではなくデータで相場を判断する
という点です。
相場の強弱
想定値幅
市場の地合い
などをデータから分析し