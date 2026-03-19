第１弾！最大 2 泊無料宿泊が当たるチャンス 「RISE HOTEL SHINJUKU」オープン記念 Spring Campaign ― 応募方法・参加条件などのキャンペーン詳細 ―

2026 年 3 月 19 日



梅松株式会社（本社：東京都中央区）は、RISE HOTEL SHINJUKU（所在地：東京都新宿

区）のホテルのオープンを記念し、抽選で最大 2 泊の無料宿泊が当たる「Spring

Campaign」を Japan Travel Desk を運用する株式会社ウルトラ（本社：東京都港区）と

コラボレーションして開催いたします。



本キャンペーンでは、RISE HOTEL SHINJUKU の特別な宿泊体験をより多くの方にお楽し

みいただくため、抽選で当選された方に最大 2 泊の無料宿泊をプレゼントいたします。

キャンペーンは、毎月１回ずつ第 3 弾まで開催します。





新宿という都市の中心にありながら、心地よい滞在と新しいホテル体験を提供する RISEHOTEL SHINJUKU。その魅力を体験できる特別な機会となります。【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344522/images/bodyimage1】

◆SpringCampaign 題１弾 概要

・キャンペーン名

RISE HOTEL SHINJUKU Spring Campaign 第１弾



・応募期間

2026 年 3 月 19 日 ～ 2026 年 4 月 2 日



・賞品

韓国風パステルカラーの部屋３０２号室

特注オリジナル二段ベッド・最大８人宿泊

当選日から３ヶ月間有効・最大２泊まで無料宿泊の権利

※除外日：G W （4 月 29 日から 5 月 6 日）



・参加方法

(1)RISE HOTEL SHINJUKU の公式 SNS アカウントをフォロー

(2)Japan Travel Desk(@japan_travel_desk)の Instagram をフォロー

(3)コメント欄に「 」の絵文字



◆RISE HOTEL SHINJUKU の各種 SNS

・Instagram ：https://www.instagram.com/risehotel.series/

・Facebook ：https://www.facebook.com/profile.php?id=61585153172603

・TikTok ：https://www.tiktok.com/@risehotel_series

・X（旧 Twitter） ：https://x.com/RISE_HOTEL2025



◆施設概要

名称 ：RISE HOTEL SHINJUKU

所在地：東京都新宿区歌舞伎町二丁目 8 番 3 号 BOAMAX ビル

客室数：全 12 室

開業日：2026 年 2 月

https://www.rise-hotel.com/



◆会社概要

会社名 ： 梅松株式会社

住所 ： 東京都中央区銀座四丁目 8 番 13 号 銀座蟹睦会館 601

https://umematsu.co.jp/

配信元企業：梅松株式会社

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