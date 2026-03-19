第１弾！最大 2 泊無料宿泊が当たるチャンス 「RISE HOTEL SHINJUKU」オープン記念 Spring Campaign ― 応募方法・参加条件などのキャンペーン詳細 ―
2026 年 3 月 19 日
梅松株式会社（本社：東京都中央区）は、RISE HOTEL SHINJUKU（所在地：東京都新宿
区）のホテルのオープンを記念し、抽選で最大 2 泊の無料宿泊が当たる「Spring
Campaign」を Japan Travel Desk を運用する株式会社ウルトラ（本社：東京都港区）と
コラボレーションして開催いたします。
本キャンペーンでは、RISE HOTEL SHINJUKU の特別な宿泊体験をより多くの方にお楽し
みいただくため、抽選で当選された方に最大 2 泊の無料宿泊をプレゼントいたします。
キャンペーンは、毎月１回ずつ第 3 弾まで開催します。
HOTEL SHINJUKU。その魅力を体験できる特別な機会となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344522/images/bodyimage1】
◆SpringCampaign 題１弾 概要
・キャンペーン名
RISE HOTEL SHINJUKU Spring Campaign 第１弾
・応募期間
2026 年 3 月 19 日 ～ 2026 年 4 月 2 日
・賞品
韓国風パステルカラーの部屋３０２号室
特注オリジナル二段ベッド・最大８人宿泊
当選日から３ヶ月間有効・最大２泊まで無料宿泊の権利
※除外日：G W （4 月 29 日から 5 月 6 日）
・参加方法
(1)RISE HOTEL SHINJUKU の公式 SNS アカウントをフォロー
(2)Japan Travel Desk(@japan_travel_desk)の Instagram をフォロー
(3)コメント欄に「 」の絵文字
◆RISE HOTEL SHINJUKU の各種 SNS
・Instagram ：https://www.instagram.com/risehotel.series/
・Facebook ：https://www.facebook.com/profile.php?id=61585153172603
・TikTok ：https://www.tiktok.com/@risehotel_series
・X（旧 Twitter） ：https://x.com/RISE_HOTEL2025
◆施設概要
名称 ：RISE HOTEL SHINJUKU
所在地：東京都新宿区歌舞伎町二丁目 8 番 3 号 BOAMAX ビル
客室数：全 12 室
開業日：2026 年 2 月
https://www.rise-hotel.com/
◆会社概要
会社名 ： 梅松株式会社
住所 ： 東京都中央区銀座四丁目 8 番 13 号 銀座蟹睦会館 601
https://umematsu.co.jp/
配信元企業：梅松株式会社
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