ラジオ番組『小材直由のマニア経済学』にパワー系アクション俳優・大東賢が出演、今回は２１日の１２時３０分より、週末はラジオでパワー系アクション俳優・大東賢の話を聴こう！

ラジオ番組『小材直由のマニア経済学』にパワー系アクション俳優・大東賢が出演、今回は２１日の１２時３０分より、週末はラジオでパワー系アクション俳優・大東賢の話を聴こう！