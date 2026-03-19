ラジオ番組『小材直由のマニア経済学』にパワー系アクション俳優・大東賢が出演、今回は２１日の１２時３０分より、週末はラジオでパワー系アクション俳優・大東賢の話を聴こう！
パワー系アクション俳優の大東賢が、おもちゃ鑑定士として知られる小材直由氏のラジオ番組『小材直由のマニア経済学』に出演の放送案内です。
小材直由氏は、アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」を鑑賞し、「この映画は広めるべきだ！」と評価しています。
シネマトゥデイニュースより
https://www.cinematoday.jp/news/N0149641
小材直由氏は、テレビ番組「開運!なんでも鑑定団」出演などでも知られています。
放送日時（2回構成）
３月
・7日（土）12:30～ 終了
・14日（土）12:30～終了
・21日（土）12:30～
・28日（土）12:30～（再放送）
スマートフォンからも視聴可能です。時間になれば下記リンクからアクセスできます↓↓
https://www.jcbasimul.com/miyoshifm
アクション映画に関するマニアックな話題が展開される今回のラジオ放送、ぜひお聴きください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344469/images/bodyimage1】
■The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man Ken Daito（大東賢）
（カンフーアームレスラーの戦士）
Ken Daito is known as a "Kung Fu Arm Wrestler," fusing martial arts with the real power of an arm wrestling champion.The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man.
「Ken Daito is a 'Power Action' star - a unique power-based action actor and genre pioneer who has developed "Power Manifesting Way" （Rikugen-do）, a style that fuses his background as an arm wrestling champion with his own martial arts and philosophy.」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344469/images/bodyimage2】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映予定
５月４日（月）ならまちシアター青丹座
１４時～１７時
＊DVD製作記念上映
登壇者 大東賢（パワー系アクション俳優）徳丸新作（奈良市観光大使）
８月 インドネシアのバリ島
バリ島芸術祭、教育機関での上映決定
ユーネクスト配信決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
大東賢（Ken Daito） 簡介
出生日期：1968年4月21日
出生地：日本大阪府吹田市
專長與頭銜：全日本臂力冠軍、力量系動作演員及導演
代表作品：『～運送龍～ 動力人類戰鬥快遞』
社群平台： https://www.facebook.com/?form=MT00M3
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344469/images/bodyimage3】
【プロフィール】
大東賢 / Ken Daito
日本発パワー系アクション俳優
Japan’s Power Action Star
日本力量系動作演員
動作演員・創新者・教育家
Action Actor / Innovator / Educator
元アームレスリング日本王者
Former Japan Arm Wrestling Champion
前日本腕力王（日本扳手腕冠軍）
Power Action（パワー系アクション）スタイル創始者
Creator of the Power Action Style
Power Action 動作風格創始人
圧倒的な前腕の筋肉を武器にしたアクション俳優
Known for his extraordinary forearm strength
以驚人的前臂力量著稱
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344469/images/bodyimage4】
【ハッシュタグ】
#動作演員創新者教育家
#力量系動作明星
#日本力量系動作演員
#PowerAction
#大東賢
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344469/images/bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
小材直由氏は、アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」を鑑賞し、「この映画は広めるべきだ！」と評価しています。
シネマトゥデイニュースより
https://www.cinematoday.jp/news/N0149641
小材直由氏は、テレビ番組「開運!なんでも鑑定団」出演などでも知られています。
放送日時（2回構成）
３月
・7日（土）12:30～ 終了
・14日（土）12:30～終了
・21日（土）12:30～
・28日（土）12:30～（再放送）
スマートフォンからも視聴可能です。時間になれば下記リンクからアクセスできます↓↓
https://www.jcbasimul.com/miyoshifm
アクション映画に関するマニアックな話題が展開される今回のラジオ放送、ぜひお聴きください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344469/images/bodyimage1】
■The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man Ken Daito（大東賢）
（カンフーアームレスラーの戦士）
Ken Daito is known as a "Kung Fu Arm Wrestler," fusing martial arts with the real power of an arm wrestling champion.The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man.
「Ken Daito is a 'Power Action' star - a unique power-based action actor and genre pioneer who has developed "Power Manifesting Way" （Rikugen-do）, a style that fuses his background as an arm wrestling champion with his own martial arts and philosophy.」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344469/images/bodyimage2】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映予定
５月４日（月）ならまちシアター青丹座
１４時～１７時
＊DVD製作記念上映
登壇者 大東賢（パワー系アクション俳優）徳丸新作（奈良市観光大使）
８月 インドネシアのバリ島
バリ島芸術祭、教育機関での上映決定
ユーネクスト配信決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
大東賢（Ken Daito） 簡介
出生日期：1968年4月21日
出生地：日本大阪府吹田市
專長與頭銜：全日本臂力冠軍、力量系動作演員及導演
代表作品：『～運送龍～ 動力人類戰鬥快遞』
社群平台： https://www.facebook.com/?form=MT00M3
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344469/images/bodyimage3】
【プロフィール】
大東賢 / Ken Daito
日本発パワー系アクション俳優
Japan’s Power Action Star
日本力量系動作演員
動作演員・創新者・教育家
Action Actor / Innovator / Educator
元アームレスリング日本王者
Former Japan Arm Wrestling Champion
前日本腕力王（日本扳手腕冠軍）
Power Action（パワー系アクション）スタイル創始者
Creator of the Power Action Style
Power Action 動作風格創始人
圧倒的な前腕の筋肉を武器にしたアクション俳優
Known for his extraordinary forearm strength
以驚人的前臂力量著稱
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344469/images/bodyimage4】
【ハッシュタグ】
#動作演員創新者教育家
#力量系動作明星
#日本力量系動作演員
#PowerAction
#大東賢
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344469/images/bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
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