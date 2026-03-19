「はじめての一歩に、甘く華やかな祝福を。」 卒園・入学のお祝いに贈る“食べられる花束”--フルーツブーケ(R)新提案
フルーツブーケ専門店「プレジール株式会社」（本社：東京都渋谷区）は、春の門出を祝う卒園・入学シーズンに向けて、華やかでヘルシーなギフト「フルーツブーケ(R)」の提案を強化いたします。
人生の大切な節目となる卒園・入学。
新しい環境へ踏み出す子どもたちへ、「おめでとう」の気持ちを込めた贈り物として、見た目にも楽しく、体にもやさしい“食べられる花束”が注目されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344588/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344588/images/bodyimage2】
■彩り豊かで写真映えする“お祝いギフト”
本商品は、いちごやオレンジ、パイナップルなどのフレッシュフルーツを使用し、花束のようにアレンジメントしたギフトです。
フルーツはビタミンを豊富に含み、健康志向の高まりの中でも安心して贈れる点が特徴です。
カラフルで華やかなビジュアルは、入学式や記念撮影のシーンにもぴったり。
「お祝いの瞬間をより特別に演出するギフト」として、親御様や祖父母世代からの需要が高まっています。
■“チョコ＋フルーツ”で子どもにも嬉しい設計
フルーツに加え、チョコレートコーティングやデコレーションを施したアレンジも特徴。
見た目の楽しさとスイーツの満足感を両立し、子どもから大人まで幅広く楽しめる仕様です。
一般的なフルーツギフトと比べても、
・そのまま食べられる手軽さ
・シェアしやすいサイズ感
・サプライズ性の高さ
が支持されています。
■“花よりも実用的”な新しいお祝い文化へ
従来の花束に代わり、「食べられるギフト」を選ぶ方が増加しています。
フルーツブーケは、
・枯れない＝無駄がない
・健康的で罪悪感が少ない
・小さなお子様にも安心
といった点から、現代のギフトニーズに適した新定番として広がりつつあります。
■こんなシーンにおすすめ
・卒園祝い（保育園・幼稚園）
・小学校・中学校・高等学校・大学の入学祝い
・祖父母からお孫様へのお祝い
■商品概要
商品名：Cerisier(Mサイズ）※お祝いチョコレートプレート付き
商品サイト：https://fruit-bouquets.com/products/detail/4882
商品名：桜（Mサイズ）※お祝いチョコレートプレート付き
商品サイト：https://fruit-bouquets.com/products/detail/4885
・配達方法：クール冷蔵便
・配達可能地域：中国地方を除く本州地域
・販売場所：公式オンラインショップ（https://fruit-bouquets.com/）
※公式サイトでは、その他のサイズやチョコレートプレート無しの商品なども販売中です。
配信元企業：プレジール株式会社
人生の大切な節目となる卒園・入学。
新しい環境へ踏み出す子どもたちへ、「おめでとう」の気持ちを込めた贈り物として、見た目にも楽しく、体にもやさしい“食べられる花束”が注目されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344588/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344588/images/bodyimage2】
■彩り豊かで写真映えする“お祝いギフト”
本商品は、いちごやオレンジ、パイナップルなどのフレッシュフルーツを使用し、花束のようにアレンジメントしたギフトです。
フルーツはビタミンを豊富に含み、健康志向の高まりの中でも安心して贈れる点が特徴です。
カラフルで華やかなビジュアルは、入学式や記念撮影のシーンにもぴったり。
「お祝いの瞬間をより特別に演出するギフト」として、親御様や祖父母世代からの需要が高まっています。
■“チョコ＋フルーツ”で子どもにも嬉しい設計
フルーツに加え、チョコレートコーティングやデコレーションを施したアレンジも特徴。
見た目の楽しさとスイーツの満足感を両立し、子どもから大人まで幅広く楽しめる仕様です。
一般的なフルーツギフトと比べても、
・そのまま食べられる手軽さ
・シェアしやすいサイズ感
・サプライズ性の高さ
が支持されています。
■“花よりも実用的”な新しいお祝い文化へ
従来の花束に代わり、「食べられるギフト」を選ぶ方が増加しています。
フルーツブーケは、
・枯れない＝無駄がない
・健康的で罪悪感が少ない
・小さなお子様にも安心
といった点から、現代のギフトニーズに適した新定番として広がりつつあります。
■こんなシーンにおすすめ
・卒園祝い（保育園・幼稚園）
・小学校・中学校・高等学校・大学の入学祝い
・祖父母からお孫様へのお祝い
■商品概要
商品名：Cerisier(Mサイズ）※お祝いチョコレートプレート付き
商品サイト：https://fruit-bouquets.com/products/detail/4882
商品名：桜（Mサイズ）※お祝いチョコレートプレート付き
商品サイト：https://fruit-bouquets.com/products/detail/4885
・配達方法：クール冷蔵便
・配達可能地域：中国地方を除く本州地域
・販売場所：公式オンラインショップ（https://fruit-bouquets.com/）
※公式サイトでは、その他のサイズやチョコレートプレート無しの商品なども販売中です。
配信元企業：プレジール株式会社
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