Androidアプリのアンインストール後にデータを復元する方法【状況別】
Tenorshare社が提供するデータ復元ソフト「UltData for Android」は定期的にアップデートが行われています。最新のバージョン1.2.3では、データ復元機能の性能がさらに向上しました。
■ UltData for Android 公式サイト：https://x.gd/OSRUl
はじめに
Androidアプリを削除したとき、アプリ本体だけが消えるのか、中のデータまで消えるのかはケースによって異なります。
本記事ではAndroidのアンインストール後のデータ復元について、OSの動作から具体的な操作まで状況別に整理します。
■ UltData for Android 公式サイト：https://x.gd/OSRUl
アンインストールで「何が消えて、何が残るか」--OSの仕組みから整理する
まずどんなデータが消えてどんなデータが残るのかを把握しないと、間違った方法を試して時間を失います。
Androidは各アプリにプライベートなストレージ領域を割り当てており、ゲームの進行データ・認証情報・アプリ設定などはここに保存されます。アンインストール時にOSがこの領域ごと削除するため、内部に保存されたデータは基本的に消えます。
一方、カメラアプリの写真や録音アプリの音声ファイルのように外部ストレージ（/sdcard/ 配下）に書き出されたファイルは、アンインストール後も端末に残ります。ゲームの進行データのように内部ストレージのみに保持されるデータが「復元しにくい」とされる理由はここにあります。
Google Playストアからアプリ本体を再インストールする
アプリ本体を戻すだけであれば、Google Playストアからの再インストールが最も確実です。有料アプリも同じGoogleアカウントなら追加費用なしで再ダウンロードできます。
1. Google Playストアを開き、右上のプロフィールアイコンをタップ
2. 「アプリとデバイスの管理」>「管理」タブに移動
3. フィルターを「未インストール」に変更し、目的のアプリをインストール
ただし再インストールで戻るのはアプリ本体のみです。以前のデータや設定が復元されるかは、アプリがGoogleバックアップに対応しているか、サーバー側にデータを持つかによります。
Googleドライブのバックアップからデータを復元する
AndroidのGoogleバックアップが有効であれば、対応アプリのデータをバックアップ時点の状態に戻せます。「設定」>「システム」>「バックアップ」で有効化の状況と最終バックアップ日時を確認してください。
ここには2つの落とし穴があります。バックアップは標準設定で「Wi-Fi接続中かつ充電中」にしか動作しません。Pixel 7aのようなGoogle純正端末でも、この条件が揃っていなければ実行されません。
また、Android Backup APIを実装していないアプリはバックアップ対象外です。「オンにしているから大丈夫」と思っていたら最終バックアップが数週間前だった、というケースは実際によくあります。
バックアップなしでも諦めない--専用ソフトによるスキャンという手段
バックアップが存在しない状況でも、削除データがストレージに痕跡として残っている場合があります。アンインストールに気づいたら、端末の使用をできるだけ控えることが復元成功率に直結します。
ルート化ベースのツールは強力ですが、ブリックリスクやメーカー保証の失効という現実的なデメリットがあります。GalaxyやAQUOSのようなキャリアモデルでは特に注意が必要です。
■ UltData for Android 公式サイト：https://x.gd/OSRUl
はじめに
Androidアプリを削除したとき、アプリ本体だけが消えるのか、中のデータまで消えるのかはケースによって異なります。
本記事ではAndroidのアンインストール後のデータ復元について、OSの動作から具体的な操作まで状況別に整理します。
■ UltData for Android 公式サイト：https://x.gd/OSRUl
アンインストールで「何が消えて、何が残るか」--OSの仕組みから整理する
まずどんなデータが消えてどんなデータが残るのかを把握しないと、間違った方法を試して時間を失います。
Androidは各アプリにプライベートなストレージ領域を割り当てており、ゲームの進行データ・認証情報・アプリ設定などはここに保存されます。アンインストール時にOSがこの領域ごと削除するため、内部に保存されたデータは基本的に消えます。
一方、カメラアプリの写真や録音アプリの音声ファイルのように外部ストレージ（/sdcard/ 配下）に書き出されたファイルは、アンインストール後も端末に残ります。ゲームの進行データのように内部ストレージのみに保持されるデータが「復元しにくい」とされる理由はここにあります。
Google Playストアからアプリ本体を再インストールする
アプリ本体を戻すだけであれば、Google Playストアからの再インストールが最も確実です。有料アプリも同じGoogleアカウントなら追加費用なしで再ダウンロードできます。
1. Google Playストアを開き、右上のプロフィールアイコンをタップ
2. 「アプリとデバイスの管理」>「管理」タブに移動
3. フィルターを「未インストール」に変更し、目的のアプリをインストール
ただし再インストールで戻るのはアプリ本体のみです。以前のデータや設定が復元されるかは、アプリがGoogleバックアップに対応しているか、サーバー側にデータを持つかによります。
Googleドライブのバックアップからデータを復元する
AndroidのGoogleバックアップが有効であれば、対応アプリのデータをバックアップ時点の状態に戻せます。「設定」>「システム」>「バックアップ」で有効化の状況と最終バックアップ日時を確認してください。
ここには2つの落とし穴があります。バックアップは標準設定で「Wi-Fi接続中かつ充電中」にしか動作しません。Pixel 7aのようなGoogle純正端末でも、この条件が揃っていなければ実行されません。
また、Android Backup APIを実装していないアプリはバックアップ対象外です。「オンにしているから大丈夫」と思っていたら最終バックアップが数週間前だった、というケースは実際によくあります。
バックアップなしでも諦めない--専用ソフトによるスキャンという手段
バックアップが存在しない状況でも、削除データがストレージに痕跡として残っている場合があります。アンインストールに気づいたら、端末の使用をできるだけ控えることが復元成功率に直結します。
ルート化ベースのツールは強力ですが、ブリックリスクやメーカー保証の失効という現実的なデメリットがあります。GalaxyやAQUOSのようなキャリアモデルでは特に注意が必要です。