「動画サイト構築システム ソーシャルキャスト」 AI連携による分析機能リリース。視聴や販売データを利用しAIによる傾向分析が可能に。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344554/images/bodyimage1】
2026/3/17、株式会社ストランダー（東京都新宿区／代表取締役青木大輔）は、当社が開発・販売する「動画サイト構築システム ソーシャルキャスト」のＡＩ連携（AIアシスト）機能をリリースしました。
この機能を利用することで、AIエージェントがソーシャルキャストに蓄積された視聴や販売データにアクセスすることができるようになり、高度な視聴や販売の分析を行うことが可能になります。
●背景と狙い：AIエージェントを利用した視聴データ分析と販売戦略の立案
これまで動画の販売戦略を検証・立案するために、詳細な分析を行う場合には詳細データをダウンロードし、意図に沿った分析を自分で実施する必要がありました。
「AIアシスト機能」により、Claude、Gemini、CursorなどのAIエージェントが、「動画サイト構築システム ソーシャルキャスト」から直接ユーザーデータや視聴履歴・販売データを取得できるようになり、高度な分析や状況把握を行うことが可能になります。
なお今回はβリリースとなり、β期間中、当製品をご利用のお客様は無償でご利用いただけます。
▼取得できるデータと分析可能な内容の例
会員情報： 属性（性別・入会日等）、最終ログイン日の特定
販売履歴： 誰が、いつ、何の動画を購入したか
視聴履歴： 誰が、いつ、どの動画を、どこまで見たか
▼分析の例
・この動画を視聴したユーザーは次にどの動画を視聴する傾向があるか
・特定の動画を購入したユーザーは、どの別の動画を購入する傾向があるか
・サブスク契約のユーザーの中で未視聴となっている動画は何か
・視聴回数が多いが、途中で視聴をやめてしまっているユーザーが多い動画は何か、視聴をやめるのは何分ぐらいか
●今後のロードマップ：売れる動画の傾向洗い出しや、ユーザーにお勧め動画をサジェスト
今後はさらに多種な情報をAIに渡し、簡単な手順で売れている動画、見られている動画がどのようなものかの分析ができるようにしていきます。
また、AIの分析をもとに、ユーザーの視聴傾向から洗い出されるお勧め動画（サブスクプラン）を利用ユーザーに表示させるようにしてまいります。
▽サービス提供社（管理者側）
今後は視聴やユーザーデータのみではなく、動画の内容までをAIに渡せるようにし、さらに販売戦略の深堀が可能となるようにいたします。
・視聴さている動画、されていない動画についての違いを把握する
・売れている動画の傾向をもとに、売れていない動画の改善点を洗い出す
・どういった属性のユーザーが、どの動画を視聴しているかの傾向を見る
・管理画面にAIを利用するためのUIを実装する
▽サービス利用者（受講者側）
利用ユーザーの属性や視聴傾向から、おすすめできる動画を案内するサジェスト等にAIを活用していきます。
βバージョンでの利用を通じて、さらにお客様のユースケースを伺いつつ、機能のブラッシュアップを実施してまいります。
●ご利用にあたって
専用のMCPサーバーを経由し、申し込みがあったご利用社さまのみが自社のデータのみにアクセスできる仕組みとしています。ご契約社さま以外のお試しでのご利用につきましては、お問合せください。
2026/3/17、株式会社ストランダー（東京都新宿区／代表取締役青木大輔）は、当社が開発・販売する「動画サイト構築システム ソーシャルキャスト」のＡＩ連携（AIアシスト）機能をリリースしました。
この機能を利用することで、AIエージェントがソーシャルキャストに蓄積された視聴や販売データにアクセスすることができるようになり、高度な視聴や販売の分析を行うことが可能になります。
●背景と狙い：AIエージェントを利用した視聴データ分析と販売戦略の立案
これまで動画の販売戦略を検証・立案するために、詳細な分析を行う場合には詳細データをダウンロードし、意図に沿った分析を自分で実施する必要がありました。
「AIアシスト機能」により、Claude、Gemini、CursorなどのAIエージェントが、「動画サイト構築システム ソーシャルキャスト」から直接ユーザーデータや視聴履歴・販売データを取得できるようになり、高度な分析や状況把握を行うことが可能になります。
なお今回はβリリースとなり、β期間中、当製品をご利用のお客様は無償でご利用いただけます。
▼取得できるデータと分析可能な内容の例
会員情報： 属性（性別・入会日等）、最終ログイン日の特定
販売履歴： 誰が、いつ、何の動画を購入したか
視聴履歴： 誰が、いつ、どの動画を、どこまで見たか
▼分析の例
・この動画を視聴したユーザーは次にどの動画を視聴する傾向があるか
・特定の動画を購入したユーザーは、どの別の動画を購入する傾向があるか
・サブスク契約のユーザーの中で未視聴となっている動画は何か
・視聴回数が多いが、途中で視聴をやめてしまっているユーザーが多い動画は何か、視聴をやめるのは何分ぐらいか
●今後のロードマップ：売れる動画の傾向洗い出しや、ユーザーにお勧め動画をサジェスト
今後はさらに多種な情報をAIに渡し、簡単な手順で売れている動画、見られている動画がどのようなものかの分析ができるようにしていきます。
また、AIの分析をもとに、ユーザーの視聴傾向から洗い出されるお勧め動画（サブスクプラン）を利用ユーザーに表示させるようにしてまいります。
▽サービス提供社（管理者側）
今後は視聴やユーザーデータのみではなく、動画の内容までをAIに渡せるようにし、さらに販売戦略の深堀が可能となるようにいたします。
・視聴さている動画、されていない動画についての違いを把握する
・売れている動画の傾向をもとに、売れていない動画の改善点を洗い出す
・どういった属性のユーザーが、どの動画を視聴しているかの傾向を見る
・管理画面にAIを利用するためのUIを実装する
▽サービス利用者（受講者側）
利用ユーザーの属性や視聴傾向から、おすすめできる動画を案内するサジェスト等にAIを活用していきます。
βバージョンでの利用を通じて、さらにお客様のユースケースを伺いつつ、機能のブラッシュアップを実施してまいります。
●ご利用にあたって
専用のMCPサーバーを経由し、申し込みがあったご利用社さまのみが自社のデータのみにアクセスできる仕組みとしています。ご契約社さま以外のお試しでのご利用につきましては、お問合せください。