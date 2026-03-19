ProWine Tokyo 2026 フランスパビリオン出展 Taste Franceを旗印に 仏企業22社が集結 プロヴァンスロゼが団体初出展 4/15～17東京ビッグサイト東3ホールW-F01-8
4月15日（水）～17日（金）フランス貿易投資庁-ビジネスフランスは 第3回を迎える ProWine Tokyo 2026（東京国際ワイン・アルコール飲料展 https://prowine-tokyo.com/ ）にフランスパビリオンを出展し 22社の来日をサポートします（東3ホール W-F01-8）。テイスティングエリアを設け、品質を維持しつつも環境への配慮を重んじるフランス製品を紹介し、新たなビジネスパートナーシップ構築に向け、日本のインポーターやバイヤーとの交流を図ります。
市場が求める価値を提供、フランス製品の魅力をアピール：
● プレミアム製品とテロワールのアイデンティティ
フランスの生産者は、独自のテロワールと確かな技術に裏打ちされた、多彩なスタイルと個性を備えたワイン・スピリッツを提案しています：プロヴァンス、ヴァレ・デュ・ローヌ、ヴァル・ド・ロワール、ボルドー、ラングドック、ルシヨン、ブルゴーニュ、シャンパーニュ、シュッド・ウエスト、コニャックなど。また最近市場で注目が高まるノンアルコール製品も登場します。
● 環境への取り組みとサステナビリティ
環境認証の取得や持続可能な取り組みも積極的に行っています。畑から醸造、包装・輸送に至るまで、資源の使用量や環境負荷を減らし、トレーサビリティを確保するなど、具体的なアクションを通じてサステナブルなものづくりを推進しています。
● プロヴァンスロゼに注目
プロヴァンスワインがProWine Tokyoに初めて団体出展し7社をご紹介します。フランスパビリオン内にプロヴァンスワイン委員会（CIVP）によるVins de Provenceテイスティング・スペースを設け、期間中プロのソムリエがナビゲートします。さらに15日にはマスタークラスを開催しプロヴァンスワインの魅力に迫ります、ぜひご参加ください。
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4/15 (水) 14:30 - 15:10 【M4】 世界最高プロヴァンス・ロゼワインはいかにして生み出されるのか？
コート・ド・プロヴァンス、コート・デクサン・プロヴァンス、コート・ヴァロアがどのようにして世界最高ロゼワインを生み出しているのか、それぞれのテロワールや卓越した技術、きらめくロゼの多様性をご紹介します。
登壇者：井黒卓氏（Tactical Wine Consultant CEO, 2020年全日本最優秀ソムリエコンクール優勝）
● セミナーのご案内：https://prowine-tokyo.com/search/?c=seminar-list
● セミナーのご予約（予約締切3/22土まで。ProwineTokyo公式サイトからの来場事前登録も必要となります、ご確認のうえご登録下さい）https://prowine-tokyo.com/search/?c=seminar&no=99
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生産者との貴重な交流、フランスワインを味わう特設スペース
ビジネスフランスブースには【エスパス・デギュスタシオン】（フリー・テイスティング・スペース）を併設し、出展企業の注目製品を試飲いただけます。会期中はソムリエの中西祐介*氏がテイスティングをサポートします。
*国際ソムリエ協会認定ソムリエ International A.S.I. Sommelier Diploma
2020年実施 第9回全日本最優秀ソムリエコンクール4位
出展者の詳細はこちらのカタログをご覧ください。
https://businessfrance.jpm-associes.com/prowine-tokyo-2026/
SNSで情報発信
フランスパビリオンの最新情報は、ビジネスフランス日本事務所公式SNSで随時発信します。
Instagram：https://www.instagram.com/businessfrance_japan/
市場が求める価値を提供、フランス製品の魅力をアピール：
● プレミアム製品とテロワールのアイデンティティ
フランスの生産者は、独自のテロワールと確かな技術に裏打ちされた、多彩なスタイルと個性を備えたワイン・スピリッツを提案しています：プロヴァンス、ヴァレ・デュ・ローヌ、ヴァル・ド・ロワール、ボルドー、ラングドック、ルシヨン、ブルゴーニュ、シャンパーニュ、シュッド・ウエスト、コニャックなど。また最近市場で注目が高まるノンアルコール製品も登場します。
● 環境への取り組みとサステナビリティ
環境認証の取得や持続可能な取り組みも積極的に行っています。畑から醸造、包装・輸送に至るまで、資源の使用量や環境負荷を減らし、トレーサビリティを確保するなど、具体的なアクションを通じてサステナブルなものづくりを推進しています。
● プロヴァンスロゼに注目
プロヴァンスワインがProWine Tokyoに初めて団体出展し7社をご紹介します。フランスパビリオン内にプロヴァンスワイン委員会（CIVP）によるVins de Provenceテイスティング・スペースを設け、期間中プロのソムリエがナビゲートします。さらに15日にはマスタークラスを開催しプロヴァンスワインの魅力に迫ります、ぜひご参加ください。
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4/15 (水) 14:30 - 15:10 【M4】 世界最高プロヴァンス・ロゼワインはいかにして生み出されるのか？
コート・ド・プロヴァンス、コート・デクサン・プロヴァンス、コート・ヴァロアがどのようにして世界最高ロゼワインを生み出しているのか、それぞれのテロワールや卓越した技術、きらめくロゼの多様性をご紹介します。
登壇者：井黒卓氏（Tactical Wine Consultant CEO, 2020年全日本最優秀ソムリエコンクール優勝）
● セミナーのご案内：https://prowine-tokyo.com/search/?c=seminar-list
● セミナーのご予約（予約締切3/22土まで。ProwineTokyo公式サイトからの来場事前登録も必要となります、ご確認のうえご登録下さい）https://prowine-tokyo.com/search/?c=seminar&no=99
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生産者との貴重な交流、フランスワインを味わう特設スペース
ビジネスフランスブースには【エスパス・デギュスタシオン】（フリー・テイスティング・スペース）を併設し、出展企業の注目製品を試飲いただけます。会期中はソムリエの中西祐介*氏がテイスティングをサポートします。
*国際ソムリエ協会認定ソムリエ International A.S.I. Sommelier Diploma
2020年実施 第9回全日本最優秀ソムリエコンクール4位
出展者の詳細はこちらのカタログをご覧ください。
https://businessfrance.jpm-associes.com/prowine-tokyo-2026/
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Instagram：https://www.instagram.com/businessfrance_japan/