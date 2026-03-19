「eラーニングシステム オウルキャスト」にAI連携機能リリース。AIエージェントを利用した受講分析が可能に。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344560/images/bodyimage1】
2026/3/17、株式会社ストランダー（東京都新宿区／代表取締役青木大輔）は、当社が開発・販売する「eラーニングシステム オウルキャスト」のＡＩ連携（AIアシスト）機能をリリースしました。
この機能を利用することで、AIエージェントが、ＭＣＰサーバー経由で蓄積された学習データを扱えるようになり、高度な分析や学習状況の把握を行うことが可能になります。
●背景と狙い：AIエージェントを利用したデータ分析と教育の質向上
これまで詳細なデータ分析を行うためには、管理者が必要なデータをダウンロードし、意図通りの集計を行う必要がありました。
今回リリースとなった「オウルキャスト AIアシスト機能」では、Claude、Gemini、CursorなどのAIエージェントを「eラーニングシステム オウルキャスト」と接続することが可能となります。
ユーザーデータや実施した教育の記録を直接AIエージェントに渡すことで、受講履歴や学習の状況把握、有料カリキュラムの購買傾向の分析などを行うことが可能になり、効率的にカリキュラムの改善点や個別での指導箇所の洗い出しを実施することができるようになります。
なお今回はβリリースとなり、β期間中、当製品をご利用のお客様は無償でご利用いただけます。
▼取得できるデータと分析可能な内容の例
会員情報： 属性（性別・入会日等）、最終ログイン日の特定
受講履歴： 誰が、いつ、どのカリキュラムをどこまで受講したか
学習進捗： ユーザーごとの学習進捗状況
教材販売： 教材カリキュラムの販売履歴
修了証発行： ユーザーに対する学習修了証の発行状況
▼分析の例
・2月以降学習が止まっているユーザーに共通する属性は？
・カリキュラム中の単元のなかで、最も学習が止まってしまっている個所は？
・特定のカリキュラムを完走した人が、次に購入している講座は？
・売れているカリキュラムはどういった条件（会員属性、価格など）で買われている？
●今後のロードマップ：データの取得だけでなく、個別のアドバイスやカリキュラムの生成
今後はさらに多種な情報をAIに渡し、様々な切り口での分析を可能にしてまいります。
またAIからオウルキャスト側にデータを渡して、情報の変更・削除・追加をできるようにし、より柔軟で幅広いAI活用を可能にする開発を進めてまいります。
▽サービス提供社（管理者側）
テスト結果やレポートの内容、動画の内容までをAIに渡し、指導内容やカリキュラムの改善を含めた様々な観点での分析や提案を実現していきます。
・受講者の多くに間違いがあるテスト問題から、学習カリキュラムの改善点を見つけたり、復習カリキュラムを作成したりする
・特定の会員の学習進捗とテストの結果から、アドバイスすべき内容を出力する
・サービス全体の学習や理解度の状況から、新しい学習カリキュラムの提案や作成を行う
・管理画面にAIを利用するためのUIを実装する
▽サービス利用者（受講者側）
利用ユーザーが、マイページから自分の学習についてAIに相談できるようにします。
・自分の理解度について、弱いポイントをおしえてもらう
・どの動画のどこを見ると復習できるかを質問する
・全体の進捗やテスト結果と比べて自分はどうかを確認する
2026/3/17、株式会社ストランダー（東京都新宿区／代表取締役青木大輔）は、当社が開発・販売する「eラーニングシステム オウルキャスト」のＡＩ連携（AIアシスト）機能をリリースしました。
この機能を利用することで、AIエージェントが、ＭＣＰサーバー経由で蓄積された学習データを扱えるようになり、高度な分析や学習状況の把握を行うことが可能になります。
●背景と狙い：AIエージェントを利用したデータ分析と教育の質向上
これまで詳細なデータ分析を行うためには、管理者が必要なデータをダウンロードし、意図通りの集計を行う必要がありました。
今回リリースとなった「オウルキャスト AIアシスト機能」では、Claude、Gemini、CursorなどのAIエージェントを「eラーニングシステム オウルキャスト」と接続することが可能となります。
ユーザーデータや実施した教育の記録を直接AIエージェントに渡すことで、受講履歴や学習の状況把握、有料カリキュラムの購買傾向の分析などを行うことが可能になり、効率的にカリキュラムの改善点や個別での指導箇所の洗い出しを実施することができるようになります。
なお今回はβリリースとなり、β期間中、当製品をご利用のお客様は無償でご利用いただけます。
▼取得できるデータと分析可能な内容の例
会員情報： 属性（性別・入会日等）、最終ログイン日の特定
受講履歴： 誰が、いつ、どのカリキュラムをどこまで受講したか
学習進捗： ユーザーごとの学習進捗状況
教材販売： 教材カリキュラムの販売履歴
修了証発行： ユーザーに対する学習修了証の発行状況
▼分析の例
・2月以降学習が止まっているユーザーに共通する属性は？
・カリキュラム中の単元のなかで、最も学習が止まってしまっている個所は？
・特定のカリキュラムを完走した人が、次に購入している講座は？
・売れているカリキュラムはどういった条件（会員属性、価格など）で買われている？
●今後のロードマップ：データの取得だけでなく、個別のアドバイスやカリキュラムの生成
今後はさらに多種な情報をAIに渡し、様々な切り口での分析を可能にしてまいります。
またAIからオウルキャスト側にデータを渡して、情報の変更・削除・追加をできるようにし、より柔軟で幅広いAI活用を可能にする開発を進めてまいります。
▽サービス提供社（管理者側）
テスト結果やレポートの内容、動画の内容までをAIに渡し、指導内容やカリキュラムの改善を含めた様々な観点での分析や提案を実現していきます。
・受講者の多くに間違いがあるテスト問題から、学習カリキュラムの改善点を見つけたり、復習カリキュラムを作成したりする
・特定の会員の学習進捗とテストの結果から、アドバイスすべき内容を出力する
・サービス全体の学習や理解度の状況から、新しい学習カリキュラムの提案や作成を行う
・管理画面にAIを利用するためのUIを実装する
▽サービス利用者（受講者側）
利用ユーザーが、マイページから自分の学習についてAIに相談できるようにします。
・自分の理解度について、弱いポイントをおしえてもらう
・どの動画のどこを見ると復習できるかを質問する
・全体の進捗やテスト結果と比べて自分はどうかを確認する