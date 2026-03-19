PlayStation(R)5版『グリードフォール：滅びゆく世界』が本日発売！ プレイヤーの選択が鍵となるナラティブRPGで、新たな旅に出よう！ 併せてローンチトレーラーも公開！
株式会社3goo（サングー）（本社：東京都渋谷区、代表取締役：ディコスタンゾ ニコラ）は、没入型ナラティブRPG『グリードフォール：滅びゆく世界』のPlayStation(R)5版を本日2026年3月19日（木）に発売いたしました。発売を記念して、本作の物語と魅力を紹介するローンチトレーラーも公開中です。
PlayStation(R)5 『グリードフォール：滅びゆく世界』 ローンチトレーラー▼
https://x.gd/teuqG
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344526/images/bodyimage1】
ダウンロード版のご購入はこちら https://x.gd/lz18h
■『グリードフォール：滅びゆく世界』とは？
『グリードフォール：滅びゆく世界』は、前作「グリードフォール」の前日譚を描く、プレイヤーの選択が鍵を握るアドベンチャーRPGです。プレイヤーは征服者に捕らえられガカネ大陸へと連れ去られたティア・フラディ島の先住民となり、戦争によって荒廃した旧大陸で自由を取り戻し、自らの運命を切り開いていきます。海外ゲームの国内パブリッシャーとして長年の実績を持つ3gooのローカライズにより、さまざまな思惑が絡み合う壮大な物語を日本語でお楽しみいただけます。
■選択肢の一つ一つが運命を変えるストーリー体験
ナラティブリッチなRPG開発の実績があるSpiders Studioが手がけた本作では、プレイヤーのあらゆる選択が物語に影響を与える、重厚な冒険が楽しめます。外交、隠密行動、あるいは戦闘といったさまざまな手段を駆使し、多数の勢力と駆け引きしながら、ガカネ大陸を渦巻く陰謀を解き明かしていきましょう。オリマのような壮麗な都市から戦火に荒れた土地まで、発見と感動にあふれた旅がプレイヤーを待っています。
■プレイヤーを支える個性豊かな仲間たち
プレイヤーは旅の中で、仲間にできる8人のキャラクターと出会います。彼らは単なるパーティメンバーではなく、それぞれに物語と固有のクエストが用意されており、プレイヤーの選択や行動に応じて反応します。友情を育むこともあれば、対立関係になることもあり、さらには恋愛へと発展することもあります。
■戦略とスリルに満ちたカスタマイズ可能な戦闘システム
数々の名作RPGから着想を得た戦闘システムは、リアルタイム要素を取り入れつつ、アクティブポーズ機能によって奥深い戦略性を実現しています。また、戦闘に関する設定を変更することで、好みのプレイスタイルに合わせた体験が可能です。
● 3種類の戦闘スタイル（タクティカル／イマーシブ／ハイブリッド）から、プレイスタイルに合わせて選択できます。
● 3段階の難易度（ストーリー／アドベンチャー／タクティカル）を用意。ゲームが苦手なプレイヤーでも物語を楽しめる一方、さらなる挑戦を求めるプレイヤーは自身の限界に挑むことができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344526/images/bodyimage2】
【商品概要】
タイトル：グリードフォール：滅びゆく世界
発売日：2026年3月19日
対応機種：PlayStation(R)5（パッケージ版およびダウンロード版）
価格：
- スタンダードエディション：税込 7,150 円(ダウンロード版);税込 7,200 円(パッケージ版)
- デラックスエディション：税込 8,360 円(ダウンロード版)
PlayStation(R)5 『グリードフォール：滅びゆく世界』 ローンチトレーラー▼
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ダウンロード版のご購入はこちら https://x.gd/lz18h
■『グリードフォール：滅びゆく世界』とは？
『グリードフォール：滅びゆく世界』は、前作「グリードフォール」の前日譚を描く、プレイヤーの選択が鍵を握るアドベンチャーRPGです。プレイヤーは征服者に捕らえられガカネ大陸へと連れ去られたティア・フラディ島の先住民となり、戦争によって荒廃した旧大陸で自由を取り戻し、自らの運命を切り開いていきます。海外ゲームの国内パブリッシャーとして長年の実績を持つ3gooのローカライズにより、さまざまな思惑が絡み合う壮大な物語を日本語でお楽しみいただけます。
■選択肢の一つ一つが運命を変えるストーリー体験
ナラティブリッチなRPG開発の実績があるSpiders Studioが手がけた本作では、プレイヤーのあらゆる選択が物語に影響を与える、重厚な冒険が楽しめます。外交、隠密行動、あるいは戦闘といったさまざまな手段を駆使し、多数の勢力と駆け引きしながら、ガカネ大陸を渦巻く陰謀を解き明かしていきましょう。オリマのような壮麗な都市から戦火に荒れた土地まで、発見と感動にあふれた旅がプレイヤーを待っています。
■プレイヤーを支える個性豊かな仲間たち
プレイヤーは旅の中で、仲間にできる8人のキャラクターと出会います。彼らは単なるパーティメンバーではなく、それぞれに物語と固有のクエストが用意されており、プレイヤーの選択や行動に応じて反応します。友情を育むこともあれば、対立関係になることもあり、さらには恋愛へと発展することもあります。
■戦略とスリルに満ちたカスタマイズ可能な戦闘システム
数々の名作RPGから着想を得た戦闘システムは、リアルタイム要素を取り入れつつ、アクティブポーズ機能によって奥深い戦略性を実現しています。また、戦闘に関する設定を変更することで、好みのプレイスタイルに合わせた体験が可能です。
● 3種類の戦闘スタイル（タクティカル／イマーシブ／ハイブリッド）から、プレイスタイルに合わせて選択できます。
● 3段階の難易度（ストーリー／アドベンチャー／タクティカル）を用意。ゲームが苦手なプレイヤーでも物語を楽しめる一方、さらなる挑戦を求めるプレイヤーは自身の限界に挑むことができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344526/images/bodyimage2】
【商品概要】
タイトル：グリードフォール：滅びゆく世界
発売日：2026年3月19日
対応機種：PlayStation(R)5（パッケージ版およびダウンロード版）
価格：
- スタンダードエディション：税込 7,150 円(ダウンロード版);税込 7,200 円(パッケージ版)
- デラックスエディション：税込 8,360 円(ダウンロード版)