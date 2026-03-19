国際交通安全学会「2025年度研究調査報告会ならびに学会賞贈呈式」を4/10経団連ホールで開催（参加費無料）

2026年3月1７日

公益財団法人 国際交通安全学会

国際交通安全学会「2025年度 研究調査報告会ならびに学会賞贈呈式」を4月10日（金）13時から 経団連会館2階 経団連ホールで開催（参加費無料）

公益財団法人 国際交通安全学会は、理想的な交通社会の実現に寄与すべく51年前に設立された、学際性を特徴とする学会です。

交通とその安全・安心のために学術的かつ国際的な視点から取り組むことが重要な責務と考え、研究調査活動を行っています。当学会では、交通工学、都市工学、経済学、教育学、法学、行政学、心理学、情報システム、機械工学、環境・エネルギー、医学、地域・社会、文化・芸術など多岐にわたる専門分野の会員や特別研究員によるさまざまな研究調査プロジェクトが展開されています。本催しは、その中でもすぐれたプロジェクトの年1回の成果報告会となります。また、報告会に続き、第47回学会賞贈呈式を行います。交通とその安全に多大な貢献が認められた業績、優れた著作、および優秀な論文について学会賞が贈呈されます。それぞれの分野で傑出した実績を上げられた方々が登壇されます。この機会に是非会場にお越し頂き、知見を深めていただければと存じます。

イベント概要

・名称：国際交通安全学会シンポジウム

「2025年度 研究調査報告会ならびに学会賞贈呈式」

・主催：公益財団法人 国際交通安全学会

・実施日/時間：2026年4月11日（金）13:00～18:00

・開催方法：会場参加およびリモート参加のハイブリッド形式

・会場：経団連会館2階 経団連ホール

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-3-2

・参加料 ：無料（会場・リモート参加共）

・入場者目標数：150人

・申し込み : 下記の申込フォームよりお申込みください。

https://event.iatss.or.jp/

法人概要

・名称：公益財団法人 国際交通安全学会

・目的：理想的な交通社会の実現に寄与する

・設立：1974年9月

・会長：武内 和彦（（公財）地球環境戦略研究機関（IGES）理事長・東京大学特任教授）

・所在地：東京都中央区八重洲２－１－１YANMAR TOKYO ６F

・電話番号／FAX番号：03-3273-7884／03-3272-7054

・公式サイトURL：http://www.iatss.or.jp

・事業内容：

（１）交通及びその安全に関する調査研究

（２）交通及びその安全に関する研究会の開催

（３）交通及びその安全に関する情報、資料及び文献の収集及び発行

（４）交通及びその安全に関する調査研究、教育その他の活動に対する褒賞及び助成

（５）諸外国における理想的な交通社会実現に向けた研修

お問い合わせ先

【事務局】株式会社ストラーツ

〔TEL〕03-4500-0531

〔E-mail〕jimukyoku@strarts.co.jp