【新動画公開】東京SEOメーカーAIO戦略室が「【海外SEOを始める前に】 海外進出を検討中の経営者、担当者必見！ 海外進出する前に検討すること」をYouTubeで配信開始 #SEO #LLMO
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344601/images/bodyimage1】
SEO対策（国内・海外）,AIO,LLMO対策の専門会社のアドマノ株式会社（東京都豊島区、代表取締役社長：天野剛志）は、サービスサイト「東京SEOメーカーAIO戦略室」において、「【海外SEOを始める前に】 海外進出を検討中の経営者、担当者必見！ 海外進出する前に検討すること」をYouTubeチャンネルにて公開しました。
海外進出を検討している企業の経営者・担当者の方へ。
この動画では、低コストで海外市場に参入する方法と、成功の鍵となる海外SEOについてわかりやすく解説します。
かつて海外展開には、多額の初期投資や現地拠点の整備が必要でした。
しかし今では、現地言語のWebサイトを構築し、SEO・リスティング広告・SNSなどを活用することで、比較的少ないコストでも海外ユーザーに直接アプローチできる時代になっています。
特に重要なのが、現地のGoogleで上位表示を狙うための海外SEOです。
たとえばアメリカ市場を狙うなら、英語サイトを構築し、アメリカ版Googleで関連キーワードの上位表示を獲得することで、現地へ行かなくても見込み顧客の流入を増やすことが可能です。
ただし、海外SEOは日本のSEOをそのまま横展開すれば成功するものではありません。
海外SEOでは、以下のような要素が非常に重要になります。
・ターゲット国の文化や検索行動の理解
・現地ユーザーに合わせたローカライズ
・多言語サイト構造の設計
・hreflang設定などのテクニカルSEO
・現地メディアを活用したリンクビルディング
・正しい効果検証と継続改善
動画内では、こうした海外SEOの重要ポイントに加え、
アメリカ・タイなど各国市場で何を重視すべきかも紹介しています。
東京SEOメーカーでは、進出先の国ごとに現地ネイティブスタッフをプロジェクトにアサインし、
検索ニーズ、文化、言語、現地特有の情報収集の仕方まで踏まえて海外SEOを支援しています。
今回の動画では、
アメリカSEO担当のジェイド、
そしてタイ出身で海外SEOリーダーのチェリーも登場し、
現地目線で海外SEOのポイントをお伝えしています。
この動画でわかること
・低予算で海外進出を実現する考え方
・海外SEOと日本SEOの違い
・hreflang設定や多言語SEOの重要性
・海外向けリンクビルディングの難しさ
・現地ネイティブスタッフが必要な理由
・海外SEOを成功させるための実践ポイント
海外進出を成功させるには、
単なる翻訳ではなく、現地の検索行動・文化・市場に合わせた戦略設計が不可欠です。
海外SEOをご検討の方は、ぜひ動画をご覧ください。
また、東京SEOメーカーでは初回無料相談も承っています。
海外進出や海外SEOでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
▼目次
====================================
0:00 オープニング
0:35 海外進出するには
1:16 アメリカへビジネス進出する場合
1:47 日本SEOと海外SEOの3つの主な違い
3:55 海外SEOにおける３つの大きな課題
4:40 海外SEOが自社だけでは難しい理由
6:34 グローバルチームにインタビューしてきました
7:54 まとめ
====================================
【関連動画】
■【海外SEO】アメリカSEO成功の秘訣ー導入事例をもとにしたアメリカのコンテンツ戦略
https://youtu.be/enTAR47Uvs4
■【海外SEO】世界各国のリンクビルディング戦略／アメリカの事例
SEO対策（国内・海外）,AIO,LLMO対策の専門会社のアドマノ株式会社（東京都豊島区、代表取締役社長：天野剛志）は、サービスサイト「東京SEOメーカーAIO戦略室」において、「【海外SEOを始める前に】 海外進出を検討中の経営者、担当者必見！ 海外進出する前に検討すること」をYouTubeチャンネルにて公開しました。
海外進出を検討している企業の経営者・担当者の方へ。
この動画では、低コストで海外市場に参入する方法と、成功の鍵となる海外SEOについてわかりやすく解説します。
かつて海外展開には、多額の初期投資や現地拠点の整備が必要でした。
しかし今では、現地言語のWebサイトを構築し、SEO・リスティング広告・SNSなどを活用することで、比較的少ないコストでも海外ユーザーに直接アプローチできる時代になっています。
特に重要なのが、現地のGoogleで上位表示を狙うための海外SEOです。
たとえばアメリカ市場を狙うなら、英語サイトを構築し、アメリカ版Googleで関連キーワードの上位表示を獲得することで、現地へ行かなくても見込み顧客の流入を増やすことが可能です。
ただし、海外SEOは日本のSEOをそのまま横展開すれば成功するものではありません。
海外SEOでは、以下のような要素が非常に重要になります。
・ターゲット国の文化や検索行動の理解
・現地ユーザーに合わせたローカライズ
・多言語サイト構造の設計
・hreflang設定などのテクニカルSEO
・現地メディアを活用したリンクビルディング
・正しい効果検証と継続改善
動画内では、こうした海外SEOの重要ポイントに加え、
アメリカ・タイなど各国市場で何を重視すべきかも紹介しています。
東京SEOメーカーでは、進出先の国ごとに現地ネイティブスタッフをプロジェクトにアサインし、
検索ニーズ、文化、言語、現地特有の情報収集の仕方まで踏まえて海外SEOを支援しています。
今回の動画では、
アメリカSEO担当のジェイド、
そしてタイ出身で海外SEOリーダーのチェリーも登場し、
現地目線で海外SEOのポイントをお伝えしています。
この動画でわかること
・低予算で海外進出を実現する考え方
・海外SEOと日本SEOの違い
・hreflang設定や多言語SEOの重要性
・海外向けリンクビルディングの難しさ
・現地ネイティブスタッフが必要な理由
・海外SEOを成功させるための実践ポイント
海外進出を成功させるには、
単なる翻訳ではなく、現地の検索行動・文化・市場に合わせた戦略設計が不可欠です。
海外SEOをご検討の方は、ぜひ動画をご覧ください。
また、東京SEOメーカーでは初回無料相談も承っています。
海外進出や海外SEOでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
▼目次
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0:00 オープニング
0:35 海外進出するには
1:16 アメリカへビジネス進出する場合
1:47 日本SEOと海外SEOの3つの主な違い
3:55 海外SEOにおける３つの大きな課題
4:40 海外SEOが自社だけでは難しい理由
6:34 グローバルチームにインタビューしてきました
7:54 まとめ
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【関連動画】
■【海外SEO】アメリカSEO成功の秘訣ー導入事例をもとにしたアメリカのコンテンツ戦略
https://youtu.be/enTAR47Uvs4
■【海外SEO】世界各国のリンクビルディング戦略／アメリカの事例