ウォルトン・グローバル、海外投資家向けに米国土地ファンドを設立

アリゾナ州、スコッツデール--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 不動産投資、ランドバンキング、土地資産運用の大手であるウォルトン・グローバル（以下「ウォルトン」）は、海外投資家向けに「U.S. Land Income & Growth Fund（米国土地インカム＆グロースファンド）」を立ち上げたと発表しました。本ファンドは、米国の住宅用地を対象に、収益の創出と長期的なキャピタルゲインの獲得を目的としたプライベート投資ビークルであり、全米における住宅供給の不均衡の解消に寄与することを目指しています。

本ファンドは2025年10月にファーストクローズを完了しており、米国の実物資産への投資機会を求める国際投資家向けに設計されています。今回の立ち上げは、日本における公募ファンドや香港における登録投資ビークルの導入に続くものであり、米国の土地を裏付けとした投資戦略に対する海外需要の継続的な高まりを反映しています。

本ファンドはハイブリッド戦略を採用しており、米国の大手住宅建設会社に対して短期から中期の資金供給を行います。これらの投資ポジションは住宅用地に対する第一順位の担保権によって保全されており、土地の権利が担保として保持されることで、利息収入を創出します。同時に、人口増加、住宅供給不足、住宅建設会社による持続的な需要が見込まれる米国の大都市圏において、開発前の住宅用地の取得も行います。

ウォルトン・グローバルの中東担当マネジング・ディレクターであるティム・ヘイウッドは、次のように述べています。「本ファンドは、米国の実物資産への投資を通じて安定的な収益と長期的な成長を求める機関投資家および富裕層投資家を対象としています。ウォルトン・グローバルは、用途変更の進展や最終的な住宅建設会社への売却を通じて価値創出が見込まれる資産の選定において、数十年にわたる実績を有しています」

本戦略は、完成住宅や消費者需要ではなく、土地によって資本が裏付けられる住宅バリューチェーンの初期段階における投資機会に焦点を当てています。国際投資家に対し、米国の住宅用地は長期的な住宅需要への投資機会を提供するとともに、資産裏付けと資本規律を重視した投資構造を特徴としています。土地担保型のポジションに重点を置くことで、レバレッジや市場タイミングへの依存を抑制することを意図しており、市場の変動が続く中で投資家の関心が高まっています。

本ファンドは、Masryef Advisoryによりシャリーア（イスラム法）準拠として認証されており、実物資産に裏付けられた構造を求めるイスラム金融および倫理投資の要件に対応する投資家へのアクセス拡大にも寄与しています。

「U.S. Land Income & Growth Fund」は、適格投資家向けに以下を含む複数のグローバル投資プラットフォームを通じて提供されます：Swissquote、Moventum、Capital Platforms、Momentum、Capital International Group、Universal Platform、Veri-Global、Veritas Life。

また、本ファンドはケイマン諸島に登録され、ケイマン諸島金融当局の規制を受けています。運用はウォルトンの親会社の関連会社であるU.S. Land Manager (BVI) Limitedが担い、土地関連業務のソーシング、ストラクチャリング、管理はウォルトン・グローバル・ホールディングスLLCが担当します。

ウォルトン・グローバルについて

ウォルトン・グローバルは、非公開企業であり、土地資産運用およびグローバル不動産投資を手がける大手企業です。米国とカナダにおいて85,000エーカー超の土地を保有・運用・管理しており、その総額は45.4億米ドルにのぼります。47年以上の実績を有し、成長が見込まれる主要都市圏における土地投資プロジェクトで確かな成果を上げてきました。これまでに91カ国・87,000人以上の投資家に対して総額29.6億米ドルを分配しています。米国の大手住宅建設会社、デベロッパー、業界パートナーと緊密に連携し、固定利付商品、住宅建設会社向け土地ファイナンス、開発プロジェクト、DST（デラウェア法定信託）商品、各種ファンドなどを展開しています。詳細は公式サイト（walton.com）をご覧ください。

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