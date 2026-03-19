積水ハウスJUNOPARK内カフェ「iru-ca donuts & coffee」 阪神梅田本店「THE 社食めし」イベントへ出店

積水ハウスが運営する子どもたちの感性を育む“住育エデュテイメント施設”「JUNOPARK（ジュノパーク）」。施設内に店舗を構える「iru-ca donuts & coffee(イルカ ドーナツ＆コーヒー)」が、このたび阪神梅田本店1階「食祭テラス」にて開催されるイベント「THE 社食メシ」に出店します。 iru-caはいわゆる社員食堂ではありませんが、京都府木津川市にあるJUNOPARKでしか味わえない積水ハウス社員にも愛されているドーナツで、ぜひお楽しみいただきたいという思いから今回のイベントに出店しています。イベントは、3月25日(水)～30日(月)までの6日間開催となります。





【出店カフェについて】

カフェ『iru-ca donuts & coffee』は、毎朝お店で仕込んだ手作りドーナツとスイーツ、美味しいコーヒーが楽しめるお店です。自慢のドーナツはふわふわもっちり生地！フードメニューも充実で、モーニングやランチ、ティータイムでもご利用いただけます。

店舗運営： (株)WORKING FOODIE

Instagram：https://www.instagram.com/iruca_donuts_coffee/

【JUNOPARK（ジュノパーク）について】

京都府木津川市にあるJUNOPARK（ジュノパーク）は、子どもたちの感性を育む“住育エデュテイメント施設”です。自分好みの部屋をデザインする体験や、世界中の暮らしの知恵に触れられる展示、体を動かすアクティビティなど、多彩なプログラムを用意しています。カフェを併設して地域の憩いの場としても開かれた施設となっています。ここで過ごす時間が、「好き」や「大切なもの」に気づくきっかけとなることを目指しています。

公式サイト：https://www.sekisuihouse.co.jp/junopark/